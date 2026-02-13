تغطية شاملة لفضاءات ميديا لمعرض دمشق الدولي للكتاب

- شاركت مجموعة فضاءات ميديا في معرض دمشق الدولي للكتاب بجناح إعلامي يضم منصاتها البارزة مثل تلفزيون سوريا والعربي 2، مما يعكس التزامها بتقديم محتوى يواكب القضايا الإنسانية والفكرية في المنطقة العربية. - غطت شبكة تلفزيون سوريا فعاليات المعرض عبر تقارير ميدانية ومقابلات حصرية، مسلطة الضوء على عودة الحياة الثقافية إلى دمشق، بينما قدمت قناة العربي 2 حلقة خاصة من برنامج "ضفاف" من جناح المجموعة. - تسعى فضاءات ميديا لتحويل الإعلام إلى مساحة حوار مباشر مع الجمهور، حيث يستمر المعرض حتى 16 الشهر الجاري بمشاركة 500 دار نشر من 35 دولة.

في إطار سعي مجموعة فضاءات ميديا إلى تقديم محتوى إعلامي يواكب القضايا الإنسانية والفكرية في المنطقة العربية، شاركت المجموعة في معرض دمشق الدولي للكتاب، من خلال جناح إعلامي، جمع تحت سقف واحد أبرز منصاتها، في مقدمتها تلفزيون سوريا، وتلفزيون الثانية، والتلفزيون العربي، والعربي 2، وتطبيق العربي+، وموقع وصحفية العربي الجديد، وموقع المدن.

وفي إطار التغطية الميدانية الشاملة، واكبت شبكة تلفزيون سوريا عبر قناتَيها تلفزيون سوريا وتلفزيون الثانية فعاليات المعرض من خلال إطلالات يومية مباشرة رصدت عودة الحياة الثقافية إلى دمشق. وتضمنت التغطية سلسلة من التقارير الميدانية الحية والمقابلات الحصرية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبعاد هذا الحدث الثقافي وأبرز الفعاليات المصاحبة. كما بثّت قناة العربي 2 حلقة خاصة مباشرة من برنامج "ضفاف" من جناح "فضاءات ميديا" داخل المعرض. واكتملت هذه التغطية بتقارير عبر "التلفزيون العربي" الذي رصد الحدث، وصحيفة وموقع العربي الجديد وموقع المدن من خلال تغطيات واكبت المعرض طيلة أيام المعرض.

وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية مجموعة فضاءات ميديا لتحويل الإعلام من وسيلة بث تقليدية إلى مساحة حوار حي ومباشر مع الجمهور. وتتواصل فعاليات معرض دمشق إلى غاية السادس عشر من الشهر الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 35 دولة عربية وأجنبية.