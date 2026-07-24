ترميم منزل بدر شاكر السيّاب في قرية جيكور ينقذه من الإهمال

- انطلقت أعمال ترميم منزل الشاعر بدر شاكر السيّاب في قرية جيكور، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ اليونسكو، لتحويله إلى مركز ثقافي ومتحف مفتوح بحلول أبريل 2027، مما يعزز الإرث الثقافي للشاعر. - يُعتبر المنزل ذا قيمة استثنائية، حيث شهد طفولة السيّاب وتشكيل مخيلته الشعرية، مما يجعله شاهداً على ولادة الشعر الحرّ في العالم العربي، ويستقطب اهتمام الأدباء العراقيين. - رغم ترميمات سابقة، إلا أن غياب المتابعة الهندسية أدى لانهيار أسقف المنزل، مما استدعى تدخلاً دولياً لإعادة بنائه بمواد تراثية أصلية.

بعد أكثر من 62 عاماً على رحيل صاحبه، انطلقت أعمال ترميم المنزل التاريخي للشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب في قرية جيكور، التابعة لقضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، حيث لقي الحدث تفاعلاً في الأوساط الثقافية العراقية، التي عدّت المشروع خطوة طال انتظارها لحماية أحد أهم الشواهد الثقافية في تاريخ الشعر العربي الحديث. فالمنزل الذي شهد طفولة السيّاب (1926-1964)، كان الفضاء الأول الذي تشكّلت فيه مخيلته الشعرية، ومنه استلهم صوراً ورموزاً ظلّت حاضرة في قصائده التي أسّست مع تجارب شعرية أُخرى لولادة الشعر الحرّ في العالم العربي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأنشطة الثقافية والأدبية التي سيحتضنها المنزل بعد ترميمه؟ ما هي الأخطاء الهندسية التي تم تداركها في مشروع الترميم الحالي مقارنة بالترميمات السابقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتتولّى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تنفيذ مشروع الترميم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع "إحياء المدن القديمة في الموصل والبصرة – المرحلة الثالثة"، بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، على أن يتحول المنزل، المتوقّع افتتاحه في إبريل/ نيسان 2027، إلى مركز ثقافي ومتحف مفتوح يستقبل الزوار ويحتفي بحياة السيّاب وإرثه الأدبي، فضلاً عن احتضان الأنشطة الثقافية والأدبية التي تستلهم تجربته.

لاقت هذه الخطوة صدى بين الأدباء العراقيين، حيث رأى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة صلاح الدين، سعد جرجيس سعيد، في حديث مع "العربي الجديد" أن منزل السيّاب تحديداً يحمل قيمة استثنائية، لأنه المكان الذي احتضن بدايات شاعر غيّر وجه القصيدة العربية، ومنه انطلقت قصائده إلى العالم. ويضيف أن إعادة تأهيل هذا المنزل تمثل "خطوة في المسار الصحيح"، مشيراً إلى أنّ كثيراً من الدول حول العالم تحوّلت منازل رموزها الثقافية إلى مزارات يقصدها الجمهور.

من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الزوار في ربيع العام المقبل

أما الشاعر محمد السويدي، فيربط المشروع بالمكانة التاريخية التي يحتلّها السيّاب في مسيرة الشعر العربي، ويقول لـ"العربي الجديد": "تمثّل إعادة تأهيل منزل السيّاب إعادة بعث للروح وإحياءً للحياة، في مكان ارتبط بواحد من أهم رموز الأدب العربي"، كما يؤكّد الشاعر كوكب الزاباتي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن منزل السيّاب يمثل ذاكرة متكاملة تختزن تفاصيل حياة شاعر استثنائي، واحتضن إنساناً كان يرى العالم من زاوية مختلفة، واستطاع أن يجعل قرية جيكور ونهر بويب حاضرين في الوجدان العربي من خلال قصائده.

شهد المنزل ترميمات سابقة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. ورغم المحاولات الحكومية المتكررة لإصلاح أضراره، ولا سيما ترميم عام 2015 الذي افتُتح فيه كمركز ثقافي، إلّا أن غياب المتابعة الهندسية واستخدام مواد غير ملائمة أفقدا الدار أصالتها التاريخية وعجّلا بانهيار أسقفها عام 2023. دفع هذا التدهور الكارثي رئاسة الوزراء للتدخل، مما مهّد الطريق لإطلاق أضخم مشروع دولي تقوده منظمة يونسكو والاتحاد الأوروبي حالياً. ويهدف هذا الإعمار الشامل والدقيق إلى معالجة أخطاء الماضي وإعادة بناء البيت بمواده التراثية الأصلية.