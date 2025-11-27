تراجع استثمارات رأس المال التونسي في الثقافة

- يوضح المؤرخ الهادي تيمومي الفرق بين النخب الاقتصادية التونسية والغربية في دعم الثقافة، حيث تفتقر النخب التونسية إلى الاهتمام الثقافي مقارنة بنظيراتها الغربية مثل أسرة ميديتشي. - محاولات المؤسسات المالية التونسية لدعم الثقافة غالبًا ما تكون دعائية، مع استثمارات محدودة وغير جادة، مما يعكس ضعف الاستثمار الثقافي مقارنة بالأنشطة الرياضية. - تركز الاستثمارات في تونس على المشاريع الدعائية والسياسية، بينما تظل الثقافة ثانوية، مع بعض المبادرات الناجحة مثل "جائزة كومار" للأدب كمثال نادر على التوازن بين الاستثمار والعائد الثقافي.

تفرد المؤرخ الهادي تيمومي بتقديم ما يمكن أن يكون الإطار النظري الكفيل بتفسير موقف النخب الاقتصادية والمالية التونسية من المسألة الثقافية، مقارنة بنظيراتها الغربية، إذ انعقد الإجماع مبكراً حول الدور المحوري الذي لعبته الأسر الثرية ورواد الطبقات البرجوازية، منذ نهايات العصر الوسيط، في دعم النشاط الثقافي وتمويله بشتى مظاهره، أدباً ونحتاً ومسرحاً.



في عمل "موت في فلورنسا" يشرح المؤرخ بول ستراثيرن التوليفة اللافتة بين السياسة والثقافة وعالم المال في تجربة أسرة ميديتشي، تلك الأسرة التي صنعت أول نظام بنكي حديث في أوروبا والعالم، وحملت على عاتقها مشروع إحياء الثقافة والنهضة باعتباره أداة سياسية في الأساس.

مثّلت تجربة ميديتشي النموذج المحتذى في تداخل المال في الثقافة، وفي استثمار الأخيرة سياسياً. لكن هذا النموذج لا يبدو أنه كان السائد في تونس، بل على العكس، كان غياب الدعم البرجوازي للنشاط الثقافي هو القاعدة. وفي حوار له سنة 2023 لخّص تيمومي الأجواء العامة لنشأة البرجوازية التونسية المعاصرة التي منحها الريع الاقتصادي فرصة نمو مادي سريع بعيداً عن أي دور ثقافي تاريخي، لتكون النتيجة النهائية، وفقاً له، رجل أعمال "ينتج كرأسمالي ويأكل كإقطاعي ولا يمتلك مكتبة في بيته".

رعاية بشعارات

لما يناهز العقد، سوّق بنك تونس العربي الدولي لنفسه باعتباره المؤسسة المالية الراعية للفنون والآداب، وتحديداً قطاع المسرح، من خلال دعمه لتظاهرات على غرار مهرجان "24 ساعة مسرح" بمدينة الكاف، أو من خلال دعم مؤسسات مسرحية عريقة مثل فضاء "التياترو" الذي أسّسه سنة 1987 المسرحيان توفيق الجبالي وزينب فرحات.

قدّم البنك هذا الدعم المالي تحت شعار "التزامه الثقافي"، وهو التزامٌ يبدو أنه، خلافاً للواقع، دعائي في الأساس. إذ صدر نهاية الشهر الفائت بيانٌ أعلن فيه المسرح إنهاء تعاقده مع البنك بسبب ضعف الدعم الذي لا يتجاوز كونه "فتاتاً يقدم تحت شعار الرعاية... لتجميل صورة مؤسسات مالية فاحشة الثراء". عكسَ هذا البيان الصورة التي يتدخل بها رأس المال التونسي في مجال الثقافة ودعمها، والتي تبدو أقرب إلى الدعاية منها إلى الالتزام الحقيقي.

لا تُعد قصة مسرح التياترو المثال الوحيد على هذا السلوك، إذ سبق للبنك الوطني الفلاحي أن بعث مسرحاً ملحقاً بمقره الرئيسي في قلب العاصمة سنة 2021. حظيت المبادرة بترويج إعلامي كبير واحترافي، غير أن رصيدها لم يتجاوز عدداً محدوداً للغاية من العروض المسرحية، قبل أن ينحسر المسرح بشكل لافت في احتواء تظاهرات المؤسسة الخاصة بعيداً عن الفنون. ضعف الاستثمار الثقافي أو عدم جديته لم يقتصر على المسرح، وإنما امتدّ إلى غيره من ميادين الثقافة والإنتاج المعرفي، إذ أعلنت رئاسة تحرير مجلة "المقدمة"، وهي مجلة صادرة عن الجمعية التونسية لعلم الاجتماع، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن بنك تونس العربي الدولي – أغنى مؤسسة بنكية تونسية – اكتفى بدعم المجلة بمبلغ رمزي في شكل منحة تُسند شهرياً إلى باحثة في التخصص.

دعم بطابع جماهيري

لا يُفهم من هذا جهل النخب الاقتصادية التونسية بأهمية الصورة الاجتماعية والبذل من أجلها، بل على العكس، يوجد نمط معيّن من الاستثمار "الاجتماعي" يكاد يكون مطلقاً، وهو دعم الأنشطة الرياضية، وتحديداً كرة القدم، إذ يترأس اليوم أغلب نوادي كرة القدم شخصيات قادمة من عالم الأعمال. ويمكن تفسير هذا السلوك بالطابع الجماهيري لهذه الأنشطة، وما يعنيه ذلك من وجاهة وشهرة، خاصة نفوذ. نفوذ قد يتحول إلى دور سياسي وإلى خزّان انتخابي محتمل. وهكذا أصبحت ثلاثية "رجل الأعمال – رئيس النادي الرياضي – النائب أو رئيس الحزب" ظاهرة متكررة واستثماراً ذا مردودية نفعية مؤكدة. وعلى النقيض من ذلك، لا تقدم الأنشطة الثقافية مثل هذه الجاذبية أو الشهرة، وبقدر "نخبويتها" يزداد النفور منها.

بعد الثورة ظهرت محاولات قليلة للاستثمار في المجال الثقافي بدوافع سياسية، وتحديداً عبر الصحافة المكتوبة، إذ أسس الصحافي والروائي صافي سعيد سنة 2011 مجلّته "عُرابيا" بدعم من رجل الأعمال شفيق جرّاية، وهي تجربة لم تدم طويلاً، ليعود جرّاية بعدها لتمويل "ماكينة إعلامية" سياسية مباشرة، بعيداً عن أي غلاف ثقافي. وفي المقابل، دامت تجربة أخرى لمدة أطول، هي تجربة صحيفة "الشارع الثقافي" التي تفردت تقريباً بتقديم ملف ثقافي أسبوعي جاد، يغيب عن غيرها. لم يكن لهذه التجربة أن تستمر لولا دعم رجل الأعمال منصف السلامي المقرب من السلطة خلال فترة الرئيس الباجي قايد السبسي (2014–2019). انتهاء تلك المرحلة السياسية كان من بين أسباب عدة أدت إلى تراجع تمويل الصحيفة، وفي النهاية أعلنت صاحبتها، كوثر زنطور، احتجابها سنة 2024، ليغيب بذلك أحد آخر فضاءات الثقافة في الصحافة المكتوبة التونسية.

خيارات نفعية

في ظل الوضع السياسي الراهن، من الواضح أن بوصلة الاستثمار عرفت تغييراً لافتاً، إذ عاد القطاع المالي، وتحديداً البنكي، لتمويل عدد من الأنشطة غير الاقتصادية. فقد موّل أحد البنوك مشروع صيانة وإعادة افتتاح عدد من معالم العاصمة التونسية، مثل مسبح البلفيدير – أقدم مسابح المدينة – وعدد من حدائقها العامة الكبرى بين سنتي 2024 و2025. مثل هذه المبادرات لا تعكس تغيراً في أولويات المؤسسات الاقتصادية التونسية، وإنما تؤكد خياراتها النفعية المباشرة، إذ تندرج هذه الاستثمارات ضمن السياسة الدعائية للسلطة الحاكمة التي تتخذ شعار "البناء والتشييد"، وهو شعار لا يبدو أن القطاع الثقافي يحتل فيه موقعاً مهماً. ومن ثم، سواء تعلق الأمر بفترة الثورة أو بالفترة الحالية، يبدو أن الصورة العامة لمساهمة رأس المال التونسي في النشاط الاجتماعي أو الثقافي ما زالت حبيسة مقاربة النفع السياسي المباشر. ومع ذلك، لم تخلُ هذه الصورة القاتمة من بقع ضوء يمكن البناء عليها، رغم محدوديتها، وأبرزها تجربة "جائزة كومار".

تأسست هذه الجائزة سنة 1997 من طرف مؤسسة التأمين "كومار"، وخصصت للأدب التونسي باللغتين العربية والفرنسية. تواصلت الجائزة من دون انقطاع، وأضيفت إليها عبر السنوات عدة جوائز فرعية، لتصبح أهم جائزة أدبية تونسية معنوياً ومادياً وإعلامياً. ففي سنة 2015، حصلت رواية "الطلياني" لشكري المبخوت على "الكومار الذهبي" أشهر قليلة قبل أن تُتوَّج بأهم جائزة عربية: البوكر. تُعد جائزة الكومار اليوم حدثاً لافتاً في الحياة الثقافية التونسية، إلا أنها تبقى مثالاً نادراً على إمكانية نجاح رأس المال التونسي في تحقيق توازن بين الاستثمار والعائد الدعائي، نموذجاً ربما يستحق الاقتداء.