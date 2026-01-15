"تذكّروا الرجل".. نصوص مغنّاة للكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك

في عودة إلى مساحة تجمع الكتابة بالموسيقى وفنّ الإلقاء، سبق أن اشتغل فيها، يصدر الروائي والشاعر الفرنسي ميشيل ويلبيك، الحائز جائزة غونكور عن روايته "الخريطة والإقليم" (2010)، ألبوماً مؤلفاً من 12 نصاً، في 6 مارس/آذار المقبل، بعنوان "تذكّروا الرجل"، ويؤدّي ويلبيك النصوص بصوته، في صيغة أقرب إلى "القصيدة الملقاة"، حيث الموسيقى مجرد قالب يقدّم النص الأدبي.

يشارك في المشروع المؤلف الموسيقي فريديريك لو، الذي يمتلك تجربة سابقة في أعمال تجمع الشعر مع الأداء الصوتي، من بينها تعاونه مع المغني البريطاني بيت دوهيرتي. ومن المقرر طرح أول مقطع من الألبوم على منصات الاستماع في 28 يناير/كانون الثاني الجاري. كما يُنتظر تقديم هذا المشروع المشترك في عشرة عروض حيّة، على مسرح "لا سكالا" بباريس خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار 2026. ومن موضوعات الألبوم الجديد العزلة وانقضاء الزمن، كما يعرض لأمكنة في باريس.

منذ تسعينيات القرن الماضي، قدّم ويلبيك قراءات شعرية على خلفيات موسيقية، وأصدر أعمالاً مزجت الإلقاء بالإنتاج الصوتي، ضمن رؤيته لتوسيع "حياة النص" خارج الكلمات المكتوبة، أو منح الكلمات حياة جديدة بصيغة أخرى. ويأتي الألبوم الجديد حلقة إضافية في رهانه على التوتر بين اللغة والإيقاع، وبين الجملة المكتوبة وأثرها حين تُقرأ بمرافقة موسيقى وفي عرض أمام جمهور.

ويُوصف ويلبيك، الذي تُرجمت أعماله إلى نحو أربعين لغة، بـ "عرّاب الإسلاموفوبيا" في الأدب الفرنسي، وبكونه أحد أكثر كتّاب فرنسا إثارة للجدل، بسبب آرائه اليمينية وتعليقاته السياسية، التي يهاجم فيها المسلمين، مع ترويجه لما يُعرف بنظرية "الاستبدال الكبير"، وقد مثَل أمام القضاء عام 2002 بسبب تصريحات مهينة للإسلام. وتتناول روايته "الاستسلام"، موضوع هجرة المسلمين إلى فرنسا في إطار تخييلي تُحكم فيه فرنسا من رئيس إسلامي اسمه محمّد بن عباس. ويبرّر ويلبيك مقولاته العنصرية في أحد تصريحاته بقوله إن "كره الإسلام ليس شكلاً من أشكال العنصرية"، كما سوّغ دعمه لإسرائيل في حربها على غزة بـ"الأسباب الأخلاقية". وأصدر كتاباً ذا طابع سيري، في عام 2023، بعنوان "أَشهُر من حياتي"، وعاد فيه إلى مرحلة شديدة الاضطراب في علاقته بالفضاء العام.