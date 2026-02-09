"تحولات" أوفيد تجمع كلاسيكيات الفن الغربي في أمستردام

- معرض "التحوّلات" في متحف رايكسميوزيوم بأمستردام: يستعرض تأثير ملحمة أوفيد على الفن الغربي عبر 2000 عام، بالتعاون مع متحف غاليريا بورغيزي، ويضم أكثر من 80 عملاً فنياً من روائع كلاسيكية ومعاصرة. - أعمال فنية بارزة: تشمل تمثال "هيرمافروذيتوس النائم" ولوحات مثل "جوبيتر وآيو" و"دانا" و"نرسيس"، التي تجسد الأساطير وعلاقات الآلهة بالبشر. - الفن المعاصر والهوية: يضم المعرض أعمالاً حديثة مثل فيديو جول كريغر عن ميدوسا، مستكشفاً الهوية والتحوّل عبر تجارب الجسد والذاكرة، مما يعكس العلاقة بين الأسطورة والفن.

انطلق يوم الجمعة الماضي، في متحف رايكسميوزيوم (Rijksmuseum) بأمستردام، معرض فني يستكشف الأثر العميق لملحمة الشاعر الروماني القديم أوفيد "التحوّلات" في الفن الغربي على امتداد أكثر من ألفي عام. ويستمر حتى 25 مايو/أيار المقبل، مقدّماً، في تعاون خاص مع متحف غاليريا بورغيزي في روما، أكثر من 80 عملاً فنياً من مجموعات دولية، تتراوح بين روائع كلاسيكية وإنتاجات معاصرة تعيد قراءة فكرة التحوّل الجوهري التي تقوم عليها القصيدة.

تنطلق فكرة المعرض من نص أوفيد الملحمي الذي صوّر عالماً تتحول فيه الكائنات إلى أشكال أخرى بفعل الحب أو الغيرة أو الهروب أو العقاب، وهو العمل الذي وصفته الثقافة الأوروبية مراراً بأنه "الكتاب المقدس للفنانين" لما تركه من أثر بالغ في الرسم والنحت والأدب عبر القرون. ويستهل المعرض مساره بقطعة استثنائية "هيرمافروذيتوس النائم"، وهو تمثال روماني من القرن الثاني الميلادي محفوظ في متحف اللوفر، أضاف إليه النحّات جان لورينزو برنيني في القرن السابع عشر فراشاً ووسادة رخاميَّين يبدوان كأن الحجر قد لان تحت ثقل الجسد، في تجسيد بصري لقصة سالماكيس وهيرمافروذيتوس واتحاد الذكر والأنثى في كيان واحد.

ويواصل المعرض استحضار الأساطير عبر لوحات بارزة تجسد علاقات الآلهة بالبشر، من بينها لوحة "جوبيتر وآيو" للفنان كورّيجّيو، حيث يظهر الإله متخفياً في هيئة سحابة للاقتراب من الحورية آيو، ولوحة "دانا" لتيتيان التي تصوّر لقاء جوبيتر ودانا في مشهد مفعم بالرمزية، إضافة إلى لوحة "نرسيس" لكارافاجيو التي تجسد لحظة انبهار الشاب بانعكاس صورته قبل تحوّله إلى زهرة النرجس.

ولا يقتصر المعرض على الأعمال التاريخية، بل يضم أيضاً أعمالاً حداثية ومعاصرة تستعيد الأساطير بصوت بصري جديد، من بينها تركيب فيديو للفنانة الألمانية جول كريغر يعيد تقديم شخصية ميدوسا بوصفها رمزاً مزدوجاً للقوة والرهبة، إلى جانب أعمال أخرى لفنانين معاصرين تتناول مسألة الهوية والتحوّل من خلال تجارب الجسد والذاكرة والذات.

ومن خلال هذا الامتداد البصري بين العصور، يقدّم المعرض رحلة استكشافية في العلاقة المتشابكة بين الأسطورة والفن، وبين الثابت والمتحوّل في التجربة الإنسانية. وفي هذا السياق قال المدير العام لمتحف رايكسميوزيوم، تاكو ديبيتس، إن التحوّلات ألهمت الفنانين لأكثر من ألفي عام، وما زال موضوعها شديد الصلة بالحاضر، في زمن تتبدّل فيه الأشياء والناس باستمرار وتتحوّل إلى أشكال وهويات جديدة.