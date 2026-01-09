تجربة فرنسية في الحياة داخل اللوحة

- أعلنت متاحف فرنسية عن سلسلة معارض تفاعلية في باريس ونيس وبوردو، تمزج بين السرد البصري والمؤثرات الصوتية والإسقاطات الرقمية، لتحويل الزائر من متلقٍّ إلى مشارك في التجربة الفنية. - يُفتتح معرض "النهضة: دافنشي، رافائيل، ميكيلانجلو" في باريس، ويستعرض التحول البصري والفكري لعصر النهضة الإيطالية، بينما يخصص عرض في ليه بو دو بروفنس لتجربة بيكاسو وفريدا كاهلو. - تعيد هذه المعارض بناء عوالم الفنانين عبر الضوء والصوت والحركة، مما يفتح أفقاً جديداً لعلاقة الجمهور بالفن، ويعكس التحول في الممارسات المتحفية المعاصرة.

سلسلة من المعارض التفاعلية (الغامرة) أعلنتها متاحف ومؤسسات فنية فرنسية على امتداد العام الجاري، تتوزّع على باريس ونيس وبوردو ومدن أخرى، تمزج بين السرد البصري، والمؤثرات الصوتية، والإسقاطات الرقمية، بهدف تحويل الزائر من متلقٍّ إلى مشارك داخل التجربة.

حيث يُفتتح في الثالث عشر من مارس/ آذار المقبل، معرض "النهضة: دافنشي، رافائيل، ميكيلانجلو" في أتيليه دي لوميير بالعاصمة الفرنسية، بوصفه تجربة تفاعلية كبرى تغوص في التحول البصري والفكري لعصر النهضة الإيطالية، مستندة إلى نصوص جورجو فازاري، وإلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد، ومسوح عالية الدقة للأعمال الفنية، إضافة إلى مؤثرات ضوئية وفيزيائية تعزز الإحساس بالمكان والزمن.

تعيد هذه المعارض بناء عوالم الفنانين عبر الضوء والصوت والحركة

من الاحتفاء بثلاثة من أبرز الفنانين الذين تنافسوا في مدينة فلورنسا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ينتقل متابعو الفن إلى تجارب مؤسِّسة للحداثة التشكيلية، بحسب مجلة "معرفة الفنون" (Connaissance des Arts) الفرنسية، حيث تُخصص كاريير دي لوميير، في ليه بو دو بروفنس في الثالث عشر من الشهر المقبل، عرضاً بصرياً واسع النطاق يستعرض تجربة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو وتنوع مراحله الفنية وغزارة إنتاجه، عبر مئات الصور والإسقاطات الكبيرة التي تتيح الاقتراب من اللون والحركة والإيقاع الداخلي لأعماله. ويُرافق هذا العرض برنامج قصير مخصص لــ فريدا كاهلو، يسلّط الضوء على قوة تجربتها الفنية وقدرتها على تحويل الألم الشخصي إلى لغة بصرية ذات بعد كوني.

الانتشار الراهن للمعارض التفاعلية يعود في جوهره إلى كونها تناسب جمهوراً واسعاً، وليس فقط روّاد المتاحف التقليديين، وكذلك تقديمها تجربة معيشة لا مجرد معرفة. إضافة إلى قابليتها العالية للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً إعادة تقديمها الفن الكلاسيكي أو التاريخي بلغة بصرية معاصرة، فضلاً عن جعلها المفاهيم المعقّدة، مثل التاريخ والعلم والفن التجريدي، محسوسة ومباشرة.

في باسين دي لوميير بمدينة بوردو، تُقدَّم تجربة تفاعلية مزدوجة لأعمال الفنان الفرنسي هنري ماتيس والفنانة المكسيكية فريدا كاهلو أيضاً، تنطلق في السابع من الشهر المقبل. يتتبع برنامج ماتيس، تطور علاقته باللون، من الوحشية إلى الأعمال المتأخرة، ولا سيما القصاصات الورقية، حيث تتحول اللوحات إلى فضاءات لونية متحركة تتفاعل مع الموسيقى، بينما يضيء برنامج فريدا مساري تجربتها الواقعي والسوريالي في مجموعة من الأعمال المختارة لها.

وتشير المجلة إلى أن هذه المعارض لا تكتفي بعرض الأعمال، بل تسعى إلى إعادة بناء عوالم الفنانين عبر الضوء والصوت والحركة، بما يفتح أفقاً جديداً لعلاقة الجمهور بالفن، ويعكس التحول المتسارع في الممارسات المتحفية المعاصرة. وستأخذ عجائب مصر القديمة الزوار في رحلة رقمية عبر الزمن لاستكشاف المعابد، والمقابر الملكية، والكنوز الفرعونية التي يُعاد بناؤها افتراضياً بدقة عالية.