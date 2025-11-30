- فازت الكاتبة المصرية سلوى بكر بجائزة "بريكس" الأدبية في دورتها الأولى، حيث تعكس أعمالها صوت النساء المهمشات في المجتمع المصري، مثل الأرامل واللواتي يعانين من إعاقات أو ظروف قاسية. - وُلدت بكر في القاهرة عام 1949، ودرست إدارة الأعمال وعلوم المسرح، واعتُقلت بسبب نشاطها الطلابي، وتضم قائمة أعمالها أكثر من 18 كتاباً تُرجمت إلى تسع لغات. - تُعتبر رواية "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" من أبرز أعمالها، حيث تسرد قصص نساء محتجزات في سجن الإسكندرية بروح الفكاهة والسخرية.

توجت الكاتبة المصرية سلوى بكر، اليوم الأحد، بجائزة "بريكس" BRICS الأدبية في دورتها الأولى، خلال احتفال أقيم في مدينة خاباروفسك الروسية بحضور ممثلين عن المجتمعين الأدبي والدبلوماسي لدول التجمع، بما فيها الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب أفريقيا.

تعكس أعمال بكر صوت النساء المهمشات في المجتمع المصري، من الأرامل واللواتي يعانين إعاقات جسدية أو عقلية، إلى من ارتكبن أخطاء أو أفعالاً إجرامية نتيجة ظروف حياتهن القاسية. وعن هذا قالت الكاتبة في حوار سابق لها مع الكاتبة والصحافية الألمانية كلاوديا مينده، المتخصصة في المواضيع الاجتماعية والسياسية وحقوق المرأة في العالم العربي: "أنا أكتب حول النساء اللواتي نادراً ما يراهن أحد. شخصيات رواياتي هن نساء يبقين خارج دائرة الضوء ولا يستفيد منهن أي شخص".

ولدت بكر عام 1949 في أحد أحياء القاهرة لعائلة متواضعة، ودرست إدارة الأعمال ثم علوم المسرح في جامعة عين شمس، وجربت الاعتقال عام 1989 بأثر رجعي بسبب نشاطها الطلابي أثناء دراستها الجامعية في 1972، قبل أن تعمل ناقدة للأفلام والمسرحيات، وتشق طريقها الأدبي في منتصف الثمانينيات. تضم قائمة أعمالها أزيد من 18 كتاباً، تُرجمت إلى تسع لغات، بينها روايات وقصص قصيرة مثل "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" و"الرجل الذي اقترب من بسْمورة"، التي تناولت حياة النساء المهمشات والفئات المستبعدة في المجتمع المصري.

وتعد رواية "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" من أبرز أعمال سلوى، حيث تسرد، بروح الفكاهة والسخرية، قصص نساء محتجزات في سجن الإسكندرية للنساء، مستعرضة أمنياتهن وأشواقهن التي لا مكان لها في المجتمع، مع إبراز التناقض بين الحاجات الفردية والصورة النمطية المحافظة. صدرت الرواية بالألمانية عام 1997 عن دار لينوس للنشر، واعتُبرت واحدة من كلاسيكيات الأدب النسائي العربي.

الكاتبة بكر التي أعربت عن شعورها بعدم تقدير أعمالها في مصر رغم نجاحها الدولي، في حديث سابق لها مع موقع "قنطرة"، قالت في الحوار نفسه إن ثورة 2011 كانت محطة فاصلة في حياتها الأدبية والاجتماعية، إذ شاهدت كيف اكتسبت النساء خلال الاحتجاجات مهارات وأدواراً لم يكن يحلمن بها، ما أعطى أعمالها بعداً جديداً في تناول موضوعات العدالة الاجتماعية والتمكين النسائي.

وقد ضمت القائمة القصيرة للجائزة عشرة كتّاب من دول "بريكس"، بينهم آنا ماريا غونكالفيس من البرازيل، وأليكسي فارلاموف من روسيا، وسونو سايني من الهند، ومن الصين ما بويونغ، ونثابيسنج جاهروز جافتا من جنوب أفريقيا، وريم الكمالي من الإمارات، وأبيري أدامو من إثيوبيا، ومنصور علي مرادي من إيران، ثم ديني جا من إندونيسيا والمتوجة سلوى بكر من مصر. وسبق إعلان القائمة القصيرة إعلان القائمة الطويلة لجائزة بريكس الأدبية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وشملت 27 كاتباً وكاتبة.

يذكر أن جائزة "بريكس" تأسست عام 2024 خلال منتدى "القيم التقليدية" الأول لدول "بريكس" في موسكو، وتُعنى بدعم الكُتّاب المعاصرين الذين تعكس أعمالهم القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء، وتشجيع الترجمة والنشر الدولي للأدب.