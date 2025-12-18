تاريخ قطر في دليل لوريمر... تفكيك السردية البريطانية

في إطار إسهام الباحثين المحليّين في توثيق تاريخ المنطقة وقراءته، يأتي كتاب الباحثين خالد بن غانم العلي المعاضيد وعلي عفيفي علي غازي "تاريخ قطر في دليل لوريمر (1766–1907): قراءة نقدية" (دار تكوين)، الذي يقارب مصادر تاريخ قطر ومراجعه، انطلاقاً من ملاحظة أنّ معظم من كتبوا عن تاريخها لم يكونوا من أبناء الخليج، وغابت عنهم المرويات الشفهية، إلى جانب أنّ كتابات الرحّالة والمبعوثين السياسيين الأجانب جاءت، في كثير من الأحيان، مؤدلجة، وتعكس وجهات نظر بلدانهم تجاه الخليج.

يقع الكتاب في 330 صفحة، ويعتمد فيه الباحثان مستويين من المقارنة؛ يتمثّل الأول بمقارنة الترجمات العربية المختلفة لمادة الدليل بالنسخة إنكليزية الأصل التي صدرت عام 1918. ومن النسخ التي اشتغل عليها الباحثان: "قطر في دليل الخليج" الصادر في الدوحة عام 2002، ونسخة الدليل الصادرة بترجمة جامعة السلطان قابوس في عُمان عام 1995، والنسخة الصادرة في بيروت عام 1981. أمّا المستوى الثاني، فهو مقارنة معلومات لوريمر مع غيرها من المصادر، بهدف تثبيت ما يرد أو نفيه، عبر مزاوجة الروايات الشفهية والمصادر المحلية القطرية، مع ما دوّنه الرحّالة والمبعوثون السياسيون الغربيون.

بهذا يسعى الكتاب إلى تفكيك شروط إنتاج المعرفة داخل الدليل، والنتائج التي ترتّبت عن ذلك في تمثيل تاريخ قطر، بخاصة مع حضور مقولة أساسية عند قراءة التاريخ القطري، وهي رفض التدخّل البريطاني، مع تأييد الوجود العثماني انطلاقاً من "الجامعة الإسلامية". كذلك يتناول الكتاب العلاقات البينية بين قطر والبحرين، وبين قطر وأبوظبي، ويعيد تصويب أو تقديم وجهة نظر المؤرخ والباحث القطري إزاء ما كُتب وصُدِّر عن تاريخ قطر.

ينتمي دليل لوريمر إلى أدب المجاميع، ويتألف من ستة آلاف صفحة في نسخته الأولى، ويعتمد على المجموعات الضخمة من الوثائق والتقارير. ومع ذلك، لم يعتمد لوريمر أصول الوثائق، بل استمدّ الكثير من معلوماته من المذكرات المطوّلة التي كان يُعدّها موظفون في الأرشيف البريطاني. وقد أُعدّ الدليل خصيصاً لاستعمال المسؤولين البريطانيين، وللاستخدام الرسمي من قبل السلطات البريطانية في الخليج العربي.

والدليل يعرض واقع السياسات والاستراتيجيات الدولية تجاه الخليج، بوصفه رقعة استراتيجية لا بلداناً منفصلة. ويعرض معلومات تتعلّق بالأوضاع السياسية داخل كل بلد خليجي، وتطوّرها مرحلة بعد أخرى. إضافة إلى ذلك، يقدّم وصفاً إحصائياً اقتصادياً لمدن الخليج وقُراه، فيتناول أجناس السكان، وطوائفهم، والقبائل والعشائر وتفريعاتها، وتنقّلاتها. تشمل المعلومات عدد النخيل والأشجار، والإبل والجياد وغيرها من الحيوانات، والسفن والمراكب، وغيرها مما يكشف معرفة البريطانيين الدقيقة بالمنطقة.

تفوق مراجع كتاب الباحثين القطريين مئة مرجع، ويخلصان، عبر عشرات الملاحظات، إلى أنّ لوريمر لم يكن محايداً في تناوله الوثائق والتقارير البريطانية، بل وضعها في سياق يخدم الوجود البريطاني في الخليج. وللباحثين كتاب سابق في المسعى ذاته لتأريخ الأحداث في المنطقة، هو "تحقيب تاريخ قطر"، ولا سيّما ما يتّصل بالعلاقات القطرية-العثمانية.