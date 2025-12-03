تأصيل العلمانية العربية وتحوّلات القرن العشرين

- يستعرض كتاب يوسف الشويري "سرديات العلمانية العربية" تطور العلمانية في العالم العربي، مسلطًا الضوء على فشل الثورات العربية وعودة الاستبداد، مع التركيز على التجربة التونسية كنجاح جزئي. - يبرز الكتاب أهمية العلمانية في تعزيز حقوق المرأة وضمان الحياة الكريمة، مشيرًا إلى دورها التاريخي في الإصلاحات السياسية والاجتماعية منذ القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. - يعيد الشويري طرح ضرورة تبني علمانية عربية تستبدل الأوامر الدينية بقوانين علمانية، معتبرًا ذلك شرطًا لبناء مجتمع حديث ومتقدم.

يأتي كتاب الباحث والكاتب اللبناني يوسف الشويري "سرديات العلمانية العربية: الحقل السياسي وحقوق المرأة والمجال الديني" (مركز دراسات الوحدة العربية، 2025)، في لحظة تتشظّى فيها المجتمعات تحت ثقل الحروب الأهلية، وغياب التنمية والحقوق، وفشل الثورات العربية.

فشلٌ التقطه الشويري منذ عام 2014، حين رأى الديمقراطية تعود "حلماً بعيد المنال"، مع النجاح الجزئي للتجربة التونسية آنذاك في تحقيق بعض أهداف الربيع العربي، في مقابل ارتداد البلدان الأخرى إلى أشكال جديدة من الاستبداد، أو سقوطها في النزاعات الأهلية، أو وقوعها ضحية غزوٍ أجنبي. وقد أعاد هذا المشهد إلى الشويري اهتماماً سابقاً لديه، دفعه إلى صياغة تعريفات للعلمانية ضمن إطار عربي، بخاصة مع الحاجة إلى تعزيز شعور "التعلمن" لدى الأفراد، سواء في شؤون الحياة اليومية أو في القضايا السياسية الأوسع.

يوضح الكتاب تطبيقات العلمانية في العالم العربي، ضمن منظور مزدوج؛ يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويساهم في تحرير النساء. كما يقرأ تحوّلات العلمانية قراءة تاريخية تُظهِرها في القرن التاسع عشر جزءاً من مساعٍ أوسع هدفت إلى إصلاحات سياسية ومجتمعية، ثم تبلورت، في النصف الأول من القرن العشرين، عبر تيارات علمانية ارتبطت بمشاريع سعت إلى تأسيس دول مستقلة. في تلك المرحلة، كانت مشاركة المرأة في الحياة العامة تُعدّ أساساً قانونياً، لا استثناءً، وكان حق النساء في التعليم والعمل والمشاركة السياسية جزءاً من مشروع الدولة الحديثة.

أمّا في "عصر القومية العربية"، وعلى خلاف الادعاءات، فلم تعتمد الأنظمة الجمهورية العلمانية عنصراً دستورياً أو أداة للحكم. وهي الحقبة التي يسميها الشويري "الفرصة الضائعة للعلمانية العربية"، وقد ترتّب عليها تحميل العلمانية مسؤولية إخفاقات سياسية واجتماعية أصابت المجتمعات. كما يعيد الكتاب طرح ضرورة قيام علمانية عربية تُستبدل فيها الأوامر الدينية بقانونٍ علماني، بوصف ذلك شرطاً لبناء مجتمع حديث.

يقرأ مسارات تطوّر العلمانية العربية عبر ثلاث لحظات

يمهّد هذا التقديم لعودة أعمق، يقدّمها الشويري في البحث عن جذور عربية للعلمانية، انطلاقاً من أن الإسلام، كغيره من الديانات، ليس محصّناً ضدها. ويستعيد هنا موقع ابن رشد في الفكر الغربي الحديث، كما يركز على شخصيتي قاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي؛ فيرى لدى أمين دعوتَه إلى تحرير المرأة وتصوراته عن نشوء فردٍ جديد متعلم وقادر على اكتساب مزايا الحقوق المدنية والسياسية، ويرى لدى الكواكبي تصوراً لعالم عربي منظَّم وفق صور الحداثة، وقادراً على بناء مؤسسات تناسب الحكم الديمقراطي، وتضمن الحياة الكريمة للمواطنين على أساس المواطنة.

يقع الكتاب في 352 صفحة، ويقرأ مسارات تطوّر العلمانية العربية عبر ثلاث لحظات هي: اللحظة الماكيافيلية، واللحظة الألفيرية، واللحظة الغرامشية، محاولاً إعادة كتابة تاريخ العلمانية في محيطها العربي والاجتماعي منذ أول ظهور لها في القرن العاشر، ثم بتتبّع تحوّلاتها حتى القرن العشرين.