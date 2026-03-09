تأجيل معرض مسقط للكتاب وإلغاء فعاليات ثقافية في الخليج

- تأجيل معرض مسقط الدولي للكتاب إلى موعد لاحق بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لضمان نجاح الأنشطة الثقافية والفكرية المرتبطة به. - شمل التأجيل أو الإلغاء عدة فعاليات ثقافية في الخليج، مع إغلاق مؤقت لبعض المؤسسات الثقافية في قطر والإمارات والبحرين، بينما تستمر بعض البرامج عبر الإنترنت. - الدورة السابقة للمعرض استقبلت 649,589 زائراً وشاركت فيها 674 دار نشر، مع عرض أكثر من 681 ألف عنوان و211 فعالية ثقافية متنوعة.

على خلفية الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، وما تلاها من ضربات إيرانية استهدفت عدداً من البلدان العربية، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب" تأجيل الدورة الثلاثين من المعرض، التي كان مقرّراً تنظيمها بين 26 مارس/ آذار، و5 إبريل/ نيسان 2026، إلى موعد لاحق يُعلن عنه في حينه.

وبحسب بيان اللجنة، جاء القرار بعد مراجعة شاملة للأوضاع الحالية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف التنظيمية واللوجستية المناسبة لإقامة المعرض على نحو يضمن نجاح الأنشطة الفكرية والثقافية المرتبطة به، إضافة إلى ضمان مشاركة فاعلة لدور النشر المحلية والعربية والعالمية.

كذلك أعلن اتحاد الناشرين العرب بدوره تأجيل المعرض، بسبب "الأوضاع الراهنة". ويأتي هذا التأجيل في وقت لا يزال فيه مصير معارض عربية للكتاب معلن عن جدولتها غير واضح، وأقربها معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقرر بين 11 و20 إبريل/ نيسان المقبل.

وشمل التأجيل أو الإلغاء عدة فعاليات ثقافية في منطقة الخليج، بالتزامن مع إغلاق مؤقت لبعض المؤسسات الثقافية. ففي قطر أُعلن إغلاق جميع المتاحف والمعارض والمواقع التراثية في كتارا ومكتبة قطر الوطنية. وفي الإمارات أُغلق مركز جميل للفنون في دبي، مع استمرار البرامج المقررة عبر الإنترنت، كما شمل الإغلاق المؤقت عدداً من المؤسسات الثقافية، وصالات العرض الأخرى في أبو ظبي بعد الضربات الإيرانية. وفي البحرين أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار إغلاق مواقعها الثقافية التابعة لها حتى إشعار آخر.

وكانت الدورة التاسعة والعشرون من معرض مسقط الدولي للكتاب قد استقبلت 649,589 زائراً، وشاركت فيها 674 دار نشر من 35 دولة، وعُرض خلالها أكثر من 681 ألف عنوان. كذلك تضمّن برنامجها 211 فعالية ثقافية متنوعة. وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في ختام دورة 2025 اختيار محافظة الوسطى لاستضافة الدورة الثلاثين.