تأجيل الدورة الـ15 من مهرجان المسرح الخليجي في الفجيرة

في ظل الحرب المستمرة في المنطقة وما ترتّب عليها من إلغاء أو تأجيل فعاليات ثقافية ومعارض كتاب وفنون في مؤسسات وهيئات مختلفة عربياً، ينضمّ مهرجان المسرح الخليجي إلى قائمة الفعاليات المؤجَّلة، مع إعلان المنظّمين تأجيل الدورة الخامسة عشرة، التي كان من المقرّر أن تستضيفها إمارة الفجيرة في الفترة بين 23 و30 إبريل/نيسان المقبل، إلى موعد جديد يُحدَّد لاحقاً.

وكانت إدارة المهرجان قد اعتمدت، في فبراير/شباط الماضي، الموعد الرسمي لانطلاق الدورة وبرنامجها العام. ويُعدّ مهرجان المسرح الخليجي أحد أبرز الفعاليات المسرحية في المنطقة، إذ يُنظَّم بصورة دورية كل عامين، وباستضافة متنقّلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكان من المقرّر أن يجمع نحو 400 مسرحي وفنان وناقد من بلدان الخليج، وعدد من الدول العربية، فيما أُقيمت الدورة السابقة في الرياض.

وكان مقرّراً ضمن المهرجان المعلن لنسخة هذا العام إقامة معرض خاص يوثّق تاريخ المسرح الخليجي، عبر استعادة أبرز المحطات والعروض والفرق التي أسهمت في تشكيل الحركة المسرحية في المنطقة. كما كان من المقرّر تنظيم ندوة فكرية بعنوان "النقد المسرحي من الانطباع إلى الرؤية الإبداعية"، بمشاركة نخبة من المسرحيين والنقّاد من دول الخليج والعالم العربي، لمناقشة تطوّرات النقد المسرحي وأساليب تقييم العروض، وتبادل الخبرات، واستعراض المشهد المسرحي الخليجي من زاوية نقديّة.

وقد شمل التأجيل أو الإلغاء عدداً من الفعاليات الثقافية الخليجية بسبب الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، بالتزامن مع إغلاق مؤقّت لبعض المؤسسات الثقافية. ففي قطر، أعلنت مكتبة قطر الوطنية إغلاق أبوابها مجدّداً حتى إشعار آخر بُعيد عودتها من إغلاق مؤقت بسبب الحرب. كما طاول التأجيل عدداً من معارض الكتاب العربية، من بينها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفعاليات الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) التي ستُنقل نتائجها افتراضياً. ومن المعارض المؤجّلة أيضاً بسبب الحرب معرض مسقط الدولي للكتاب، إضافة إلى معرض أربيل الدولي للكتاب، الذي كان مقرّراً إقامته بين الثامن والثامن عشر من إبريل/نيسان المقبل.