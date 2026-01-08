بيير لارشيه يفوز بجائزة الملك فيصل في فرع اللغة العربية والأدب

- فاز الباحث الفرنسي بيير لارشيه بجائزة الملك فيصل في فرع اللغة العربية والأدب عن دراسته للشعر العربي القديم ونقله إلى الفضاء الفرنكفوني، حيث تميزت ترجماته للمعلقات بالحفاظ على البنية الشعرية والدلالية للنصوص. - امتد مشروع لارشيه لأكثر من أربعين عاماً، حيث قدم دراسات مهمة مثل "اختراع اللغة الفُصحى" و"الاستشراق العالِم والاستشراق الأدبي"، مسلطاً الضوء على التفاعل الثقافي والتاريخي. - في الفروع الأخرى، فاز عبد اللطيف الفوزان ومحمد أبو موسى بجائزة الدراسات الإسلامية، وسفيتلانا مويسوف بجائزة الطب، وكارلوس كينيغ بجائزة العلوم.

أعلنت الأمانة العامة لـ"جائزة الملك فيصل"، أمس الأربعاء، أسماء الفائزين بدورة عام 2026، في فروعها المختلفة. ويكتسب الإعلان هذا العام أهمية خاصة في الحقل الثقافي مع فوز الباحث الفرنسي بيير لارشيه بالجائزة في فرع اللغة العربية والأدب عن موضوع "الأدب العربي باللغة الفرنسية"، تقديراً لمشروعه الطويل في دراسة الشعر العربي القديم ونقله إلى الفضاء الفرنكفوني.

ويُعدّ لارشيه، أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة إيكس ـ مارسيليا، من أبرز المتخصصين الأوروبيين في الشعر الجاهلي. وقد انشغل، على امتداد عقود بإعادة قراءة النصوص المؤسسة للشعر العربي، خصوصاً المعلقات، عبر مقاربات لغوية ونقدية دقيقة، تجمع بين الصرامة الفيلولوجية والحس الأدبي. وتتميّز ترجماته الفرنسية للمعلقات بسعيها إلى الحفاظ على البنية الشعرية والدلالية للنص العربي، بعيداً عن التبسيط أو التصرّف الحر.

ويمتد مشروع لارشيه إلى النقد والدراسة، حيث قدم خلال أكثر من أربعين عاماً مجموعة من الدراسات والكتب المهمة، من بينها "اختراع اللغة الفُصحى" (2021) الذي يتناول تطور مفهوم الفصحى كتركيب ثقافي وتاريخي عبر تحليل نصوص لغوية وفلسفية متنوعة، إضافة إلى عمله في "الاستشراق العالِم والاستشراق الأدبي" (2017) الذي يدرس التفاعل بين البحث الاستشراقي الأوروبي والإنتاج الأدبي، و"قاطع الطريق والعاشق" (2012)، دراسة خصصها لعلاقة غوته بالشعر العربي، وبخاصة لامية تأبط شرّاً، متتبعاً مصادر التلقي والتأثير في "الديوان الغربي للمؤلف الشرقي".

وفي الفروع الأخرى، أعلنت الجائزة منح فرع الدراسات الإسلامية مناصفة لكل من عبد اللطيف الفوزان، ومحمد أبو موسى من مصر، كما مُنحت جائزة الدراسات الإسلامية (موضوع طرق التجارة في العالم الإسلامي) لكل من الباحثين عبد الحميد حمودة من مصر، ومحمد حسين من الأردن. وفازت بجائزة الطب البروفيسورة سفيتلانا مويسوف عن إسهاماتها في علاجات السمنة، فيما نال جائزة العلوم (الرياضيات) البروفيسور كارلوس كينيغ عن إسهاماته في التحليل الرياضي.