بين الحجر والصورة.. منوبة تحتضن مشروع جدارية فسيفسائية دولياً

- في منوبة، تونس، يُقام المهرجان الدولي الجامعي للفسيفساء، حيث يجمع 14 فناناً من سبع دول لتشكيل جدارية فسيفسائية كبرى، مما يعيد الفن إلى جذوره من خلال الاشتغال اليدوي والمعرفة المكتسبة عبر الممارسة. - المهرجان يُنظم تحت إشراف وزارة التعليم العالي ويشمل ورشات تطبيقية ولقاءات تكوينية، مما يتيح للمشاركين فرصة استكشاف الفسيفساء في سياقها المتوسطي التاريخي. - الفسيفساء، كفن قديم في البحر الأبيض المتوسط، تطورت عبر الحضارات المختلفة، وتعتبر تونس من أهم مراكز هذا الفن بفضل مواقعها الأثرية الغنية.

في منوبة، شمال تونس العاصمة، يتواصل إلى غاية العشرين من الشهر الجاري مسار الدورة الأولى من المهرجان الدولي الجامعي للفسيفساء، في تجربة تعيد وضع الفن داخل سياقه الأول؛ الاشتغال اليدوي البطيء والمعرفة التي تكتسب عبر الممارسة، إلى جانب الصورة التي تتكوّن من تراكم دقيق لعناصر صغيرة تتم إعادة هندستها داخل الفضاء الجامعي، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى إنجاز جدارية فسيفسائية كبرى عند المدخل الرئيسي لمؤسسات الخدمات الجامعية بمنوبة..

المركب الجامعي بمنوبة يحتضن هذا الموعد الثقافي الذي ينظمه المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمنوبة، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية للشمال، بمشاركة نحو 14 فناناً في فن الفسيفساء، يمثلون سبع دول هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والجزائر والمغرب، إلى جانب فنانين تونسيين وطلبة جامعيين يشاركون في الورشات باعتبارهم جزءاً من عملية الإنتاج.

داخل الورشات، تتجاور خبرات متعددة في الاشتغال على المادة نفسها؛ حجر صغير وزجاج ملوّن ورخام مقطّع وفق إيقاع دقيق. تتشكل الصورة هنا عبر زمن ممتدٍّ، إذ لا تكتمل الجدارية دفعةً واحدة ويتم بناؤها تدريجياًّ عند المدخل الرئيسي لمؤسسات الخدمات الجامعية بمنوبة، في مشروع جماعي يعاد فيه تعريف العلاقة بين اليد والفكرة وأيضا بين التقنية والخيال.

ويستند البعد الدولي للمهرجان إلى تنوع لافتٍ في المشاركين، حيث تلتقي مدارس أوروبية في الفسيفساء، ممثلةً في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، مع تجارب مغاربية من المغرب والجزائر، إلى جانب الحضور التونسي. هذا التعدد يمكن ترجمته داخل العمل نفسه، عبر اختلاف طرق التقطيع وأساليب التثبيت، إلى جانب طرائق بناء الصورة، قبل أن تنصهر جميعها داخل جداريةٍ واحدة.

ويتضمن البرنامج ورشاتٍ تطبيقية تمتد على ستة أيام، إضافة إلى لقاءاتٍ تكوينية ومحاضراتٍ وأنشطة موازية، إلى جانب زيارات ميدانية داخل مدينة تونس، "بما يفتح التجربة على محيط ثقافي أوسع، ويمنح المشاركين فرصة قراءة الفسيفساء داخل فضائها المتوسطي الحيّ، تقنية ضمن سياقها التاريخي.

وتقوم الفسيفساء على تركيب قطعٍ صغيرة من الحجر أو الزجاج أو الرخام لتكوين صور زخرفية أو سردية ذات طابع بصري ورمزي، وهي من أقدم الفنون التشكيلية في حوض البحر الأبيض المتوسط. تطورت تقنياتها في الحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية، إذ بلغت مستوياتٍ عالية من الدقة في بناء المشاهد وتوزيع الألوان والظلال.

يُذكر أنه في شمال أفريقيا، اكتسبت الفسيفساء حضوراً استثنائياً، وتعد تونس من أهم خزائن هذا الفن عالميا، من خلال مواقع أثرية مثل قرطاج ودُقّة وسبيطلة، التي لا تزال تكشف عن مشاهد يومية وأساطير وحياة اجتماعية كاملة صيغت بالحجر واللون. هذا الرصيد يجعل الفسيفساء جزءا من ذاكرة بصرية ممتدة، تتجاوز حدود الزمن الأثري نحو إمكانات معاصرة لإعادة التوظيف والإحياء.