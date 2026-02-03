بينالي سيدني 2026 يستعيد توني موريسون في "إعادة التذكّر"

بالتركيز على ثقافة السكان الأصليين، أعلن بينالي سيدني عن برنامج دورته الخامسة والعشرين، التي تُقام في المدينة بين 14 مارس/آذار و14 يونيو/حزيران 2026، وتحمل عنوان "إعادة التذكّر"، المستوحى من مفهوم صاغته الكاتبة الأميركية توني موريسون.

ويشارك في نسخة هذا العام 83 فناناً وجماعة فنية من 37 دولة، ويستعيد البينالي مفهوم إعادة التذكّر كما ورد في رواية موريسون "محبوبة"، بوصفه اعتراضاً على السرديات المهيمنة، ومحاولة لتفكيك ما ترسّخ منها. ووفق ما جاء في بيان المنظمين، تتناول الأعمال المشاركة حكايات غير مروية وتجارب من الهامش، مع تركيز على سرديات مجتمعات السكان الأصليين في أستراليا، وعلى تجارب الشتات المتعددة التي تُشكّل المجتمع الأسترالي المعاصر.

وفي هذا السياق، أعلن بينالي سيدني 2026 عن شراكة مع مؤسّسة كارتييه للفن المعاصر، لتكليف 15 فناناً من الشعوب الأولى/السكان الأصليين بإنتاج أعمال جديدة تُعرض ضمن برنامج الدورة، ومن بين الفنانين المشاركين في هذا الإطار: أنخيل بويون، وأنخيليكا سيريخ، وكانوبا هانسكا لوغر، وكارمن غلين، وإدغار كاليل، وفرناندو بويون، وفرانك يونغ ومشروع كولاتا تجوتا، وغابرييل تشايلي.

ويشمل البرنامج عرضاً للوحة "نغورارا الثانية"، التي تبلغ مساحتها 80 متراً مربعاً، وأنجزها فنانون من صحراء غريت ساندي في غرب أستراليا عام 1996، دعماً لمطالبتهم بحق الملكية، وقد شارك في إنجاز اللوحة أكثر من 40 فناناً، وجالت في أنحاء أستراليا خلال العقد اللاحق، كما عُرضت دولياً، إلّا أنّ تقديمها ضمن بينالي سيدني، في معرض نيو ساوث ويلز للفنون، سيكون محطتها الأخيرة قبل إعادتها نهائياً إلى أرض أصحابها.

ومن المشاركات العربية في هذه الدورة، مشاركة برنامج الإقامة الفنية لإنهاء الاستعمار في الهندسة المعمارية (DAAR)، الذي نشأ في سياق الشروط السياسية والمكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتنطلق مشاريع البرنامج من قراءة مواقع مثل المستوطنات الإسرائيلية المهجورة، أو القواعد العسكرية، أو القرى المُفرغة من سكانها، مع طرح سؤال مركزي حول إمكان إعادة استخدام هذه المواقع من دون إعادة إنتاج السلطة الاستعمارية، كما يشارك الفنان خليل رباح، صاحب مشروع "متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي والإنسان" (أُطلق عام 2003)، الذي يكشف من خلاله دور المتاحف الغربية في إنتاج السرديات الاستعمارية.

وتترأس هذه الدورة من بينالي سيدني الإماراتيّة حور القاسمي، هي أول اسم عربي يتولى الإدارة الفنية لهذا الحدث، وثامن امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس البينالي، الذي يجمع، إلى جانب المعارض الفنية، عادات ثقافية وتراثية.