بيكاسو وتفكيك الجسد.. شهادة على التشوّهات الإنسانية في الحرب

- يعرض معرض "بيكاسو: تصوّر الشكل" في متحف اللوفر بأبوظبي أكثر من 130 عملاً لبيكاسو، مع التركيز على الجسد الإنساني كمحور مركزي، ويستعرض تأثير التوترات السياسية في القرن العشرين على الفن. - يبرز المعرض كيف استخدم بيكاسو التفكيك الهندسي للجسد كوسيلة للتعبير عن العنف والقلق، حيث تحول الشكل إلى أداة قصصية تروي ويلات الحروب، مع التركيز على هشاشة الجسد. - يتيح المعرض للزوار فرصة لفهم الفن كمرآة تعكس تجربة العنف وفقدان البراءة، ويطرح تساؤلات حول تماسك الهوية في عالم متجزئ.

لم يكن تفكيك الجسد عند بيكاسو مجرد توجه جمالي شكلي، بل جاء في لحظة اهتزت فيها الثقة بالمنظور الكلاسيكي الذي ساد لقرون، وافترض وجود زاوية رؤية واحدة وثابتة. عبر تقسيم الوجه والجسد إلى مستويات هندسية متعددة، أعلن الفنان الإسباني أن الحقيقة ليست منظوراً واحداً، بل تركيباً معقداً من زوايا متداخلة، التي يلخصها في مقولته "الفنُّ هو الكذبة التي تساعدنا على معرفة الحقيقة".

في معرض "بيكاسو: تصوّر الشكل"، الذي افتتح في متحف اللوفر بأبوظبي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ويتواصل حتى نهاية مايو/ أيار المقبل، يقدّم أكثر من 130 عملاً فنياً من لوحات ومنحوتات ورسومات وخزفيات معارة من مؤسسات ومجموعات في فرنسا وقطر ولبنان والإمارات وغرب آسيا، إلى جانب أعمال لفنانين عرب يستجيبون لإرث بيكاسو التكعيبي.

يضع المعرض الجسد الإنساني بوصفه مبحثاً أو ثيمة أو محوراً مركزياً، ومساحة تاريخية وسياسية متحوّلة وقابلة لإعادة التأويل. نحن هنا لسنا بصدد التحولات الأسلوبية التي قادت إلى التكعيبية، بل أمام مسارٍ أعمق: انتقال الشكل من كونه تجربة بصرية إلى كونه شهادة على اضطرابات القرن العشرين.

تأسست المدرسة التكعيبية في باريس في مطلع القرن العشرين ثورة على الرسم التقليدي، في سياق كان مشحوناً بالتوترات السياسية التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى، وانعكس ذلك على عالم الفن والأدب بدوره، فعندما ظهر بابلو بيكاسو وجورج براك بأعمالهما الأولى (1907–1914)، كانوا يفككون الشكل كما لو أنهم يفككون يقيناً حضارياً كاملاً. العالم لم يعد مستقراً، فلماذا تكون الصورة طبيعية أو مستقرة؟

يضم المعرض 130 عملاً فنياً من لوحات ومنحوتات ورسومات وخزفيات



في بدايات التكعيبية، كما في لوحة "امرأة مع الماندولين"، بدأ بيكاسو بتفكيك الجسد وإعادة تركيبه هندسياً، في خطوة بدت آنذاك ثورة على تقاليد المنظور الكلاسيكي، غير أن هذا التفكيك لم يكن مجرد مغامرة شكلية، بل كان إدراكاً ووعياً ذاتياً بأن العالم يفقد تماسكه وصورته الطبيعية ونمطه المعتاد. اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفجّرت معها المعارك والأزمات السياسية، فتحوّل الجسد في أعماله إلى سجلّ بصري للعنف والقلق، كما يتجلى بوضوح في "غرنيكا"، حيث لم يعد الشكل مسألة جمالية، بل أداة قصصية تروي ويلات الحروب، إدانة وشهادة في آنٍ.

في المعرض، تجسد لوحة "النحات" واحدة من أكثر لحظات بيكاسو كثافة: الجسد هنا ليس جسداً، بل فكرة تتفتّت أمامنا ثم تُعاد صياغتها. الوجوه مزدوجة، العيون تنظر من زاويتين في الوقت نفسه، والأنف والفم لا يخضعان لمنطق التشريح بل لمنطق الرؤية الداخلية. كأن الإنسان لم يعد كتلة واحدة، بل مجموعة احتمالات متراكبة.

وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، تحوّل الشكل الإنساني إلى شهادة بصرية على العنف، ولم تعد الأجساد مجرد عناصر أو أجزاء من قصة ما تقدمها اللوحة، بل صارت أشلاء، عيون مجردة تنظر بفزع للقتل الجماعي والانهيار الأخلاقي. كذلك الحال في "امرأة تنوح"، حيث أصبح الألم بنية هندسية؛ فالوجه المكسور إلى زوايا حادة يجسد حالة وجودية كاملة. الجسد هنا ليس جميلاً ولا مثالياً، بل هشاً وممزقاً جرى تكسيره.

يتحوّل الجسد في أعماله إلى سجلٍّ بصري للعنف والقلق



انتقل بيكاسو هنا من التفكيك بوصفه بحثاً جمالياً إلى التفكيك باعتباره خطاباً سياسياً وإنسانياً. الفن لم يعد مجرد تمثيل، بل مرآة سقطت عليها مطرقة فهشّمتها. وهذا ما أقرّ به في حواراته مع النحات السويسري ألبرتو جياكوميتي، بعد الحرب العالمية الثانية، كان السؤال يدور حول كيفية تمثيل الإنسان في عالم فقد براءته، وكيف يمكن للفن أن يستوعب تجربة العنف دون أن يختزلها.

معرض "تصوّر الشكل" ليس استعادة تاريخية لمسيرة بيكاسو فحسب، إنما يتيح للزائر فرصة قراءة معاصرة لعالمٍ تتشظّى فيه الهوية تحت ضغط السرعة الرقمية. الجسد الذي مزقته الحروب في القرن العشرين يجد صدى وبعداً جديداً في الجسد الرمزي الذي يعاد تشكيله اليوم، عبر الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين.

بين التفكيك الفني في زمن الحرب، والتفكّك الرمزي في زمن الخوارزمية، يبقى السؤال واحداً: كيف يحافظ الإنسان على تماسكه الداخلي في عالم يميل باستمرار إلى تجزئته؟

لا يقدّم المعرض إجابة نهائية، لكنه يضع هذا السؤال في قلب التجربة البصرية، ويذكّرنا بأن تلك اللوحات لديها قدرة غريبة على إظهار هشاشة الإنسان وقابليته الدائمة لإعادة التعريف، رغم مرور نحو قرن من الزمان على رسمها.