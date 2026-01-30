بوعلام صنصال يُنتخب عضواً دائماً في الأكاديمية الفرنسية

- انتخاب بوعلام صنصال للأكاديمية الفرنسية: انتُخب الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال عضواً دائماً في الأكاديمية الفرنسية، لينضم إلى "الخالدين" المكلفين بصون اللغة الفرنسية، بعد شغور المقعد منذ وفاة جان-دوني بريدان عام 2021. - جدل حول تصريحاته وسجنه: أُفرج عن صنصال بعفو رئاسي بعد سجنه في الجزائر بسبب تصريحات مثيرة للجدل حول الحدود الجزائرية، مما أثار انتقادات واتهامات للأكاديمية الفرنسية بمكافأة خطاب تصادمي. - إنجازات أدبية بارزة: يُعتبر صنصال من الكتّاب الفرنكوفونيين البارزين، حيث أصدر نحو ثلاثين عملاً أدبياً، ونال جوائز مرموقة مثل الجائزة الكبرى للرواية وجائزة "تشينو ديل دوكا".

في خطوة أعادت الجدل حول اسمه، انتُخب، أمس الخميس، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال (81 عاماً) عضواً دائماً في الأكاديمية الفرنسية، لينضمّ إلى ما يُعرف بـ"الخالدين"، وهم النخبة المكلفة بصون اللغة الفرنسية وتقعيدها. جاء الانتخاب خلال جلسة مغلقة عُقدت تحت قبة الأكاديمية في باريس، ليشغل المقعد الشاغر منذ رحيل الكاتب والمحامي جان-دوني بريدان عام 2021.

ويأتي هذا التتويج بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عن صنصال في الجزائر بعفو رئاسي، عقب سجنه على خلفية تصريحات إعلامية اعتُبرت مساساً بالوحدة الوطنية الجزائرية. فقد كان الكاتب قد أُوقف فور وصوله إلى الجزائر قادماً من باريس، إثر مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف، أدلى فيها بآراء تاريخية وسياسية مثيرة للجدل حول الحدود الجزائرية، ما أدى إلى إدانته والحكم عليه بالسجن قبل أن يشمله العفو.

ويرى منتقدو صنصال أن الأكاديمية الفرنسية، باحتفائها به ومنحه الجوائز خلال فترة سجنه، بدت وكأنها تكافئ خطاباً طالما اتسم بالتصادم مع بلده الأصلي وبإعادة إنتاج سرديات حساسة في سياق استعماري معقّد. في المقابل، يواصل أنصار صنصال الدفاع عنه بوصفه كاتباً معارضاً.

ومن المنتظر أن يُنصَّب بوعلام صنصال رسمياً عضواً في الأكاديمية الفرنسية خلال مراسم تقليدية مغلقة، يتسلّم خلالها الزي الأخضر المطرّز والسيف الرمزي، وفق تقاليد المؤسسة التي تأسست عام 1635. ويُعد صنصال من الكتّاب الفرنكوفونيين البارزين، إذ أصدر منذ عام 1999 نحو ثلاثين رواية ودراسة فكرية. ونال عام 2015 الجائزة الكبرى للرواية من الأكاديمية الفرنسية عن روايته "2084 نهاية العالم"، كما مُنح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي جائزة "تشينو ديل دوكا" العالمية عن مجمل أعماله الأدبية.