بلزاك في ذكرى ميلاده.. فن الرواية طريق لفهم العالم

- أونوريه دي بلزاك، الروائي الفرنسي البارز، أسس الرواية الواقعية الاجتماعية، محولاً الرواية من حكايات فردية إلى بناء اجتماعي شامل، مركزاً على تحليل البنية الاجتماعية. - في "الكوميديا الإنسانية"، جمع بلزاك نحو تسعين رواية ونوفيلا، مصوراً المجتمع الفرنسي بعد الثورة وصعود البرجوازية، مما جعل أعماله مختبراً للمجتمع الحديث. - تميزت أعماله بتفاصيل دقيقة وشخصيات عائدة، مما جعل "الكوميديا الإنسانية" نموذجاً للدورة الروائية الحديثة، كاشفاً طبقات الوعي والصراع في الشخصيات.

ارتبط اسم أونوريه دي بلزاك في تاريخ فن الرواية بمساهمته المبكرة في فهم وظيفة السرد وتغييرها، فقد نقل الرواية من حكاية أفراد معزولين إلى بناء اجتماعي أشمل، تتقاطع فيه طبقات من المعالجة، وتتحول المدينة والعائلة إلى عناصر فاعلة في الحكاية. ويعدّ الروائي الفرنسي، الذي تحلّ اليوم الأربعاء ذكرى ميلاده المئتين والسابعة والسبعين، أحد المؤسسين الكبار للرواية الواقعية الاجتماعية في القرن التاسع عشر، وقد أسهم بشكل مبكر في كتابة الرواية، بوصفها نظاماً شاملاً لقراءة المجتمع.

كتب بلزاك الرواية الواقعية في زمن الرواية الرومانسية، وانتقل بهذا الفنّ من تصوير الحكاية التاريخية إلى تحليل البنية الاجتماعية، وينتمي بالضبط إلى لحظة انتقال حاسمة بين الرومانسية والواقعية، وبين الرواية التاريخية التي ازدهرت مع والتر سكوت، والرواية الاجتماعية التي ستبلغ لاحقاً ذروتها مع فلوبير وزولا وديكنز ودوستويفسكي. وقد بنى بلزاك في مشروعه الكبير "الكوميديا الإنسانية" عالماً روائياً، وجمع نحو تسعين رواية ونوفيلا، موزعة على دراسات في العادات، ودراسات فلسفية، ودراسات تحليلية، وتضمن هذا المشروع الكبير مشاهد للحياة في الأرياف والحياة الباريسية والسياسية والعسكرية. وكان طموحه أن يرسم صورة شاملة للمجتمع الفرنسي بعد الثورة، في لحظة صعود البرجوازية، وتحول المال إلى قوة حاسمة في العلاقات، وقد كان مفتوناً وقلقاً في الوقت نفسه من مجتمع تحلّ فيه قيم التملك والربح البرجوازية محلّ القيم الأرستقراطية القديمة، وصراع أبطاله غالباً ما يحدث بسبب هذا الانقسام بين العالمين.

وجاءت ريادته الأوروبية من تفاصيل أسلوبية، إلى جانب توجّه أعماله الذي يفيض عن الفرد إلى تصوير ما يجاوره، وما يسهم في تكوينه، إذ جعل بلزاك الرواية مختبراً للمجتمع الحديث قبل أن تتبلور العلوم الاجتماعية بصيغتها الأكاديمية. وفي أعماله، تُقرأ الشخصيات ضمن مجموعة من التأثيرات، مثل السكن والمهنة والوضع الاقتصادي، والصلات العائلية، وانتماء الشخصيات الطبقي، كما اهتم بتصوير اللباس والأثاث، والأمكنة، في الشارع والمحكمة والمطبعة والبيوت، وكل ما يمكن أن يسهم في حركة الشخصية، ونمو علاقاتها، ويمثّل فضاء عيشها. في أعماله، تتحول هذه المفردات إلى علامات سردية تفسر السلوك وتكشف البنية الاجتماعية، ما يتيح تفكيك العلاقات السببية في البناء الروائي.

هذه الرؤية الأسلوبية تشمل أعماله الشهيرة، مثل "الأب غوريو"، حيث يظهر أوجين دو راستينياك، الشاب القادم من الأقاليم إلى باريس، نموذجاً للطموح الاجتماعي الذي سيصبح أحد أكثر النماذج حضوراً في الرواية الأوروبية، كما تكشف روايته "أوجيني غرانديه" سلطة المال داخل العائلة، وتعرض "الأوهام الضائعة" عالم الصحافة والنشر بوصفه سوقاً للموهبة، وصراعات الضمير معاً، بينما تقرأ "بريق وبؤس الغواني" شبكات السلطة والرغبة والجريمة المقنّعة داخل المدينة الحديثة. ومن أبرز إسهامات بلزاك التقنية اعتماده الشخصيات العائدة، فالشخصية التي تظهر في رواية قد تعود في أخرى، مركزية مرة وهامشية مرة، وكأنما تتحرك أعماله داخل شبكة مشتركة من العلاقات، ضمن مجتمع كبير، ينمو ويتحرك عبر الزمن، وقد جعل هذا الأسلوب من "الكوميديا الإنسانية" أحد أوائل النماذج الكبرى للدورة الروائية الحديثة.

احتفظ بلزاك من الرومانسية بطاقة المبالغة والشغف والمصائر القصوى، وأضاف إليها عيناً تحليلية تراقب المال والسلطة والتحول الطبقي. ويبدو موقعه، بين المدرستين، مع اقتراحه فن الرواية، طريقةً أو نظرية في فهم العالم وكتابته. وكانت أعماله مدخلاً أمام الرواية التي ترى المجتمع بطلاً خفياً، والسرد وسيلة لكشف ما تخفيه الشخصية من طبقات في الوعي والصراع.