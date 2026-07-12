بشّار خلف.. المدينة الفلسطينية في "حقل الأحلام"

- "حقل الأحلام" للفنان بشّار خلف يستكشف التوتر بين الأحلام الفلسطينية وواقع الاحتلال الإسرائيلي، مسلطاً الضوء على تأثير السياسات الاستيطانية على الوجود الفلسطيني وعلاقته بالأرض. - المعرض في مؤسسة عبد المحسن القطان برام الله يقدم تجربة بصرية حول المدينة الفلسطينية، خاصة رام الله، ويستعرض نضالات السكان لترسيخ وجودهم في مواجهة الاستيطان. - يضم المعرض أعمالاً فنية متنوعة تعالج قضايا النضال الوطني والحيّز العام، ويعكس مسار خلف الفني والبحثي الذي يركز على المدينة والذاكرة الفلسطينية.

يحمل معرض الفنان الفلسطيني بشّار خلف "حقل الأحلام" عنواناً يستند إلى مفارقة دلالية بين الحلم واللغم، فالأحلام التي تمنح الإنسان القدرة على التمسك بالمكان والتطلع إلى الحياة تواجه واقع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والاستيطانية التي تقيّد الوجود الفلسطيني وتترك آثارها على علاقة الإنسان بأرضه وفضائه اليومي.

ويقدّم المعرض، الذي افتُتح في مؤسسة عبد المحسن القطان بمدينة رام الله ويستمر حتى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، تجربة بصرية تتمحور حول المدينة الفلسطينية المعاصرة، خاصة رام الله بوصفها مكاناً تختزن شوارعه وفضاءاته ذاكرة السكان ونضالاتهم لترسيخ وجودهم. ومن خلال أعماله، يتتبع خلف التوتر القائم بين الرغبة في بناء الحياة والحفاظ على المكان، وبين جرائم الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان وإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية.

جوانب من المعرض (حساب الفنان على فيسبوك)

يضم المعرض مجموعة من الأعمال في الرسم والفن التركيبي، من بينها سلاسل "عيش الحلم" و"الدرع الواقي" و"نحن رام الله"، إلى جانب أعمال مثل "حريق الحسبة" و"اختطاف المنارة"، التي تستعيد قضايا النضال الوطني والحيّز العام ودلالات الأماكن في الوعي الفلسطيني المعاصر. ويعالج خلف في أعماله أثر السياسات الاستيطانية الإسرائيلية وأنظمة السيطرة، إلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية، على شكل المدينة وتجربة العيش فيها، مركّزاً على الصلة العميقة بين الإنسان والمكان.





ويأتي "حقل الأحلام" امتداداً لمسار فني وبحثي راكمه بشّار خلف خلال أكثر من عقد، إذ ولد في رام الله عام 1991، ودرس الفنون الجميلة في جامعة القدس، ثم حصل على درجة الماجستير في الفنون البصرية المعاصرة من جامعة دار الكلمة عام 2025. وركز خلال تجربته على موضوعات المدينة، والذاكرة المضادة، والرموز المرتبطة بالسياق الفلسطيني الراهن. شارك خلف في عدد من المعارض الفردية والجماعية محلياً ودولياً، ونال مجموعة من الجوائز، من أبرزها جائزة الفنان الشاب التي نظمتها مؤسسة عبد المحسن القطان عام 2014، وجائزة إسماعيل شموط عام 2016، ووسام الدولة التقديري للفنانين الشباب عام 2017.