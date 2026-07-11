بشار الحروب يستعيد أثر الحرب بمعرض "قيامة" في لندن

- يفتتح الفنان الفلسطيني بشار الحروب معرضه "قيامة" في غاليري P21 بلندن، مقدماً لوحات تعكس أثر الحرب على الذاكرة الإنسانية، مستكشفاً الفقد وإيقاع البقاء عبر لغة بصرية تجمع بين التشخيص والتجريد. - يشرف على المعرض القيّمة فورتوناتا كالابرو، ويضم أعمالاً تتأمل التحولات في فلسطين بعد أكتوبر 2023، حيث يستخدم الحروب التطريز كعنصر بصري يعبر عن التشظي والصمود. - يعتمد الحروب على لوحة لونية مقتصدة تهيمن عليها درجات الأحمر والأسود، مما يخلق فضاءً بصرياً يعكس مناخ الحداد والمقاومة، ويستدعي الذاكرة والتجربة الإنسانية.

يفتتح الفنان الفلسطيني بشار الحروب في غاليري P21 بلندن معرضه الفردي الجديد "قيامة"، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مقدماً سلسلة من اللوحات أنجزها بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتبحث في أثر الحرب داخل الذاكرة الإنسانية. ويحضر أثر الحرب في هذه الأعمال مادةً تشكيليةً تتشكل عبر اللون والملمس والإشارة، حيث يقترب الحروب من الذاكرة باعتبارها الحامل الأعمق للتجربة، مستكشفاً آثار الفقد وإيقاع البقاء والأسئلة التي تتركها الكارثة في الوعي.

يضم المعرض، الذي تشرف عليه القيّمة الفنية فورتوناتا كالابرو، مجموعةً جديدة من الأعمال التي تتأمل التحولات التي أعادت تشكيل الحياة في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتتحرك اللوحات بين التجربة الحميمة والذاكرة الجمعية، عبر لغةٍ بصريةٍ تجمع بين التشخيص والتجريد، مستحضرةً المشاهد العاطفية والنفسية التي تصوغها الحرب والاقتلاع وحالة اللايقين.

أنجز الحروب هذه السلسلة في مرحلةٍ اكتسبت فيها الممارسة الفنية بعداً متصلاً بالشهادة على الواقع وبالبحث عن إمكانات الصمود. وتتعامل الأعمال مع الحرب من خلال آثارها داخل الوعي والذاكرة، حيث تبتعد عن التوثيق المباشر للحدث، وتتجه نحو استكشاف ما تتركه التجارب القاسية من تحولاتٍ في الإنسان والمكان والعلاقة مع المحيط.

يدخل التطريز في بنية اللوحة عبر طبقات اللون والملمس والإيماءات التشكيلية

ويحتل التطريز موقعاً محورياً في المعرض، إذ يستعيده الفنان مشكِّلاً لغة بصريةً قائمة على التكرار والتراكم والذاكرة. يدخل التطريز في بنية اللوحة عبر طبقات اللون والملمس والإيماءات التشكيلية، فيتحول إلى أثر بصري يحمل إيقاع الحضور والغياب ويلتقي فيه الخاص بالجمعي على سطح العمل. وتصبح هذه البنية وسيلةً للتفكير في التشظي والصمود وإعادة بناء المعنى بعد الفقد.

وتعتمد الأعمال لوحةً لونية مقتصدة تهيمن عليها درجات الأحمر والأسود، بشكل يمنحها كثافةً شعورية ويخلق فضاءً بصرياً يتصل بمناخ الحداد والمقاومة والهشاشة والقوة. ويسهم اللون في بناء الإحساس العام للعمل، حيث تتداخل الطبقات اللونية مع الملامس لتكوين فضاءٍ يستدعي الذاكرة ويحتفظ بأثر التجربة.

ويحمل عنوان المعرض "قيامة" دلالة مرتبطةً بفعل مستمر للبقاء وإعادة تشكل المعنى بعد الفقد. فالقيامة عند الحروب تتجسد في إصرار الذاكرة على حفظ الأثر، وفي التفاصيل اليومية التي يواصل الإنسان عبرها تأكيد حضوره، وفي قدرة الفن على فتح مساحة للتأمل في التجربة الإنسانية خلال أوقات الأزمات.

ويُعَدّ بشار الحروب فناناً متعدد الوسائط، يشتغل في مجالات الرسم والنحت والتصوير والفيديو والتركيب الفني. تركز ممارسته على العلاقة بين التجربة الشخصية والتاريخ الجمعي، وعلى موضوعات الذاكرة والاقتلاع وهشاشة الانتماء. نال الجائزة الكبرى في بينالي آسيا للفنون في بنغلادش عام 2012. وقد عرضت أعماله في مؤسسات ومتاحف دولية، وتوجد ضمن مجموعات فنية، من بينها المتحف الحربي الإمبراطوري في لندن، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، ومؤسسة برجيل للفنون في الشارقة.