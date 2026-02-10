"بروست الأيرلندي".. رحلة محرّمة من باريس إلى دبلن

- تأثير بروست في الأدب الأيرلندي: رغم الحظر السابق على أعماله في أيرلندا، أثّر مارسيل بروست بعمق في الأدب الأيرلندي، حيث استلهم العديد من الكتّاب الأيرلنديين من روايته "البحث عن الزمن المفقود"، مما أظهر تداخلاً ثقافياً بين فرنسا وأيرلندا. - محاور الكتاب: يتناول الكتاب ثلاثة محاور رئيسية؛ المواضيع الأيرلندية في أدب بروست، استقبال نصوصه في الأوساط الأيرلندية، وتأثيره على الكتّاب الأيرلنديين في المنفى مثل صامويل بيكيت. - بروست كرمز ثقافي: يُعتبر بروست "أيرلندياً" ثقافياً وفكرياً، حيث جمع بين الحس الأوروبي والتجربة الأيرلندية، مما يعكس حواراً فكرياً وفنياً عميقاً بين الثقافتين.

أيُّ أثر للروائي الفرنسي مارسيل بروست في أيرلندا؟ وكيف صارت كتاباته مرجعيات أساسية عند عدد من أدباء هذا البلد؟ من هذه الأسئلة وغيرها، ينطلق كتاب "بروست الأيرلندي: عبور ثقافي من بيكيت إلى ماكهيرن" (بلومسبيري، 2025)، وهو أول عمل مخصّص كلياً لاستكشاف التأثير العميق لصاحب رواية "البحث عن الزمن المفقود" على الأدب الأيرلندي، بالإضافة إلى حضور المواضيع الأيرلندية في أعماله، ويضمّ مجموعة من المقالات كتبها أحد عشر باحثاً متخصّصاً في الدراسات الفرنسية والأيرلندية المقارنة، وحرّرها ماكس ماكغينيس ومايكل كرونين.

رغم أن أعمال بروست كانت ممنوعة في أيرلندا خلال أربعينيّات وخمسينيّات القرن الماضي، إذ كانت تشنّ السلطات رقابة أدبية شديدة وحظرت نتاجه لما اعتبرته آنذاك "محتوى فاحشاً"، تمكّن الأديب الفرنسي من التأثير في أجيال متعاقبة من الكتّاب، وحجزت رواياته مكانة لها في المشهد الثقافي. لقد وجد روائيون وشعراء أيرلنديون في "البحث عن الزمن المفقود" ضالتهم التي استلهموا منها أساليبهم ومواضيعهم، معبّرين عن تداخل بين الثقافتَين.

يحتوي الكتاب على قراءات جديدة، تعتمد على مصادر أرشيفية متنوعة تكشف عن ثقافة حداثية وعالمية نشأت بعد الاستقلال الوطني، رغم الظروف السياسية الرقابية. ويقدم العمل تمهيداً لافتاً بعنوان "الرجل الذي بنى سفارة في باريس"، يحكي قصة هنري ماركيز دي بريتوي، الذي كان مصدر إلهام لشخصية بروستية شهيرة، ما يربط الأبعاد التاريخية بالمتخيّل الروائي.

بورتريه مارسيل بروست لـ جاك إميل بلانش، في متحف تيزين بورنيميزا الوطني بمدريد 2025 (Getty)

يتوزع الكتاب على ثلاثة محاور رئيسية؛ يبحث الأول في "المواضيع الأيرلندية في أدب بروست"، متقصياً العناصر الثقافية واللغوية في أعماله، وعلاقته بأوسكار وايلد، بل وحتى تفاعله غير المباشر مع قضايا وطنية مثل حالة تيرينس ماكسويني، شهيد الثورة الأيرلندية. أما المحور الثاني فيستعرض استقبال هذه النصوص في الأوساط المحلية، وكيف أزهرت أفكاره عبر صالونات أدبية ومجلات نشطة، وصولاً إلى الجامعات العريقة مثل كلية "ترينيتي" في دبلن التي أتاحت تفاعلاً أعمق مع هذا الإرث.

وفي المحور الثالث، يسلّط الباحثون الضوء على "البروستيين في المنفى"، وفي مقدمتهم صامويل بيكيت، الذي كتب دراسة نقدية محورية عنه أثناء إقامته بباريس، معبّراً عن إعجابه بوصف الذاكرة اللاواعية بديلاً للإيقاعات الروتينية الرتيبة، كما تركت أجواء بروست وعوالمه المتحولة أثراً واضحاً على الروائية والقاصة إليزابيث بونو، التي استلهمت منها أدواتها لتصوير التجارب الاجتماعية والتاريخية المحلية.

يخلُص الكتاب إلى أنه يُمكن اعتبار بروست "أيرلندياً" بالمعنى الثقافي والفكري، إذ جمع بين الحسّ الأوروبي الواسع والتجربة الأيرلندية الخاصة، كما أنّ تأثيره تجاوز المحاكاة النصية أو الأسلوبية، إلى كونه جزءاً من حوار مستمر يصوّر تطورات فكرية وفنية عميقة، ويكشف عن تشابك المنجز الفرنسي الحديث مع الأدب المعاصر في تلك البلاد.