بدايات الفن السعودي.. محطة ثانية من التوثيق البصري

- إعادة قراءة تاريخ الفن السعودي الحديث: يهدف معرض "بدايات: بدايات الحركة الفنية السعودية" إلى إعادة قراءة تاريخ الفن السعودي الحديث، مستعرضاً المراحل الأولى لتشكيل المشهد الفني المحلي منذ الستينيات وحتى الثمانينيات. - عرض شامل للأعمال الفنية والوثائق: يضم المعرض أكثر من 150 عملاً فنياً و200 مادة أرشيفية، موضحاً كيف أسهم الفنانون الأوائل في تأسيس لغة تشكيلية محلية مستلهمة من البيئة السعودية ومنفتحة على المدارس الفنية العالمية. - تسليط الضوء على تجارب فنية بارزة: يعرض المعرض أعمال فنانين بارزين مثل عبد الحليم رضوي ومحمد السليم، ويقدم صورة بانورامية لتعدد الاتجاهات والأساليب الفنية، معززاً التجربة بجلسات حوارية وورش عمل.

بعد نسخة أولى قُدّمت في المتحف الوطني بالرياض بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان الماضيَين، يعود معرض "بدايات: بدايات الحركة الفنية السعودية" في نسخة ثانية يستضيفها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، في امتداد يؤكد أن المعرض مشروعٌ بحثيّ وثقافي طويل الأمد يهدف، وفقاً للقائمين عليه، إلى إعادة قراءة تاريخ الفن السعودي الحديث، وإتاحته أمام جمهور أوسع في مختلف مناطق المملكة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت الفنانين الرواد في تشكيل المشهد البصري السعودي؟ كيف ساهمت البيئة السعودية بمفرداتها العمرانية والطبيعية والتراثية في تشكيل لغة تشكيلية محلية لدى الفنانين الأوائل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

استلهام المحلّي

تمثّل استضافة "إثراء" للمعرض بدءاً من الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، استمراراً لمبادرة توثيقية تسعى إلى حفظ الذاكرة البصرية السعودية، عبر استعراض المراحل الأولى التي تشكل خلالها المشهد الفني المحلي منذ ستينيات القرن الماضي وحتى ثمانينياته، وهي الفترة التي شهدت ولادة التجارب الفنية الحديثة وتبلور ملامحها الأولى في المملكة.

يتضمن أعمالاً لرضوي وبن زقر وموصلي والسليم وآخرين

وتعكس هذه النسخة الجهد البحثي الذي قام عليه المشروع، إذ يجمع أكثر من 150 عملاً فنياً أنجزها 68 فناناً سعودياً، إلى جانب أكثر من 200 مادة أرشيفية ووثائق وصور وعروض متعددة الوسائط، تقدم جميعها سرداً متكاملاً لمسيرة الفن السعودي، باعتباره تمثيلاً للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال تلك العقود. ويربط المعرض الأعمال بسياقاتها التاريخية، فيكشف كيف أسهم الفنانون الأوائل في تأسيس لغة تشكيلية محلية استلهمت البيئة السعودية بمفرداتها العمرانية والطبيعية والتراثية، وفي الوقت نفسه انفتحت على المدارس الفنية العالمية، لتنتج تجارب حملت خصوصيتها دون أن تنعزل عن الحركة الفنية الدولية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت الفنانين الرواد في تشكيل المشهد البصري السعودي؟ كيف ساهمت البيئة السعودية بمفرداتها العمرانية والطبيعية والتراثية في تشكيل لغة تشكيلية محلية لدى الفنانين الأوائل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجوه وتجارب

ومن بين أبرز التجارب التي يقدمها المعرض أعمال عبد الحليم رضوي (1939-2006)، الذي يُعد من أوائل الفنانين الذين أدخلوا الحداثة إلى التشكيل السعودي. فقد اتسمت أعماله بحرية اللون وكثافة الحركة، مع ميل واضح إلى التعبيرية والتجريد، حيث تتحول المساحات اللونية إلى عناصر حيوية تمثّل روح المدن الساحلية والبيئات الشعبية، وتُفصِح عن بحث دائم في العلاقة بين اللون والضوء والإيقاع البصري. وفي المقابل، تقدّم أعمال محمد السليم (1939-1997) رؤية مختلفة ارتبطت بالمشهد الصحراوي السعودي، إذ ابتكر أسلوباً بصرياً خاصاً استلهم تضاريس الأرض وخطوط الأفق واتساع الفراغ. وتتحول الطبيعة في أعماله إلى بناء تجريدي يختزل عناصر المكان في إيقاعات لونية وهندسية، ليؤسس واحدة من أكثر التجارب تأثيراً في تاريخ الفن السعودي الحديث.

جانب من المعرض (صفحة Visual Arts‎‏ على فيسبوك)

أما تجربة منيرة موصلي (1954-2019)، فتبرز بوصفها نموذجاً لتداخل الفنون البصرية مع الهوية الثقافية، إذ استحضرت في أعمالها الزخارف الإسلامية والعناصر التراثية والموروث الشعبي، مع اهتمام واضح بالبعد الإنساني، لتقدم أعمالاً تجمع بين الحس الجمالي والبحث في الذاكرة الثقافية المحلية، مع لغة تشكيلية معاصرة حافظت على خصوصيتها عبر العقود. وتحضر صفية بن زقر (1940-2024) باعتبارها واحدة من أهم الفنانات اللواتي وثّقن الحياة الاجتماعية في المملكة. فقد شغلت بتسجيل تفاصيل الحياة اليومية، والملابس التقليدية، والاحتفالات الشعبية، والعمارة القديمة، لتصبح أعمالها سجلاً بصرياً يوثق جانباً مهماً من التاريخ الاجتماعي السعودي.

من المبادرات الفردية إلى المؤسسات

يضمّ المعرض نخبة واسعة من الفنانين الذين أسهموا في بناء الحركة التشكيلية السعودية، مقدّماً صورة بانورامية لتعدد الاتجاهات والأساليب، بدءاً من الواقعية والتعبيرية، مروراً بالتجريد، وصولاً إلى التجارب التي مزجت الخط العربي والعناصر الزخرفية مع مفاهيم الفن الحديث، ومنهم: عبد الله الشيخ، عبد الله المرزوق، عبد الله حماس، عبده ياسين، عثمان الخزيم، علي الرزيزاء، علي الصفار، علي الغامدي، فهد الحجيلان، فهد العتيق، فيصل سمرة، كمال المعلم، محمد الأعجم، محمد الحمد، محمد الرصيص.

(صفحة Visual Arts‎‏ على فيسبوك)

ويحافظ المعرض في نسخته الثانية على تقسيمه الموضوعي الذي يتيح للزائر تتبع تطور الحركة الفنية عبر محاور متكاملة؛ فيبدأ باستعراض نشأة المشهد الفني من خلال المبادرات الفردية والدعم المؤسسي، ثم ينتقل إلى التوجهات الفكرية والفنية التي أثرت في الإنتاج التشكيلي، قبل أن يسلط الضوء على التجارب التي شكلت علامات فارقة في تاريخ الفن السعودي. كما يعزز البرنامج الثقافي المصاحب من قيمة التجربة، عبر جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة تعليمية تسهم في تعميق فهم الجمهور لتاريخ الفن المحلي، وتفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين لاستكشاف الوثائق والأرشيفات التي شكلت أساس المشروع.