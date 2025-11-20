"بدأتِ الحكاية في دمشق".. سقوط جدار عمره نصف قرن

- كتاب "بدأتِ الحكاية في دمشق" للباحثة ريم علاف يوثق رحلة شخصية وتأريخ سياسي لسوريا، مسلطًا الضوء على ارتجاجات المجتمع تحت الحكم الأمني منذ عهد الأسد الأب عام 1970 وحتى سقوط النظام في 2024. - يعيد الكتاب صياغة الفصول الأخيرة بعد فرار بشار الأسد، موضحًا ارتباك السوريين بين الدهشة والفرح والقلق، وكيف تحولت الاحتجاجات السلمية في 2011 إلى حرب واسعة، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. - يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الإرث الأبوي، العقد المضطرب، وثورة الكرامة، موضحًا كيف تفاعل السوريون مع التحولات العميقة وسقوط النظام، مما أعاد التفكير في معنى الدولة.

من صفحاته الأولى، يبدو كتاب "بدأتِ الحكاية في دمشق: كيف أعادت الثورة السورية الطويلة تشكيل عالمنا" (منشورات هيرست، 2025) للباحثة السورية ريم علاف، أقرب إلى رحلة شخصية بقدر ما هو تأريخ سياسي واجتماعي لبلد مثل سورية. تسجّل الكاتبة الوقائع ملتقِطة ارتجاجات مجتمع عاش تحت طبقات من الحُكم الأمني الذي بدأ مع الأسد الأب عام 1970.

تروي علاف أن الكتاب كان على وشك أن يأخذ اتجاهاً مختلفاً تماماً؛ فقد كان شبه مكتمل عندما فرّ بشار الأسد من دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن انهيار النظام قلَب الفصول الأخيرة منه، فاضطرت إلى إعادة كتابتها من جديد، محاولة الإمساك بلحظة لا تتكرر: لحظة سقوط جدار ظلّ قائماً أكثر من خمسة عقود. تصف ارتباك السوريين في تلك الأيام، مزيجٌ من الدهشة والفرح والقلق، وإحساسٌ عامّ بأن صفحة طويلة طُويت أخيراً، ولو من دون أن يعرف أحد ما الذي ينتظرهم بعدها.

وفي معرض تتبّعها المسار الطويل الذي سبق السقوط، تعود الكاتبة إلى عام 2000، عندما ورث بشار الأسد السلطة، وسط "موجة من التفاؤل" سادت حينها. تشرح كيف تبدّد ذلك تدريجياً مع عودة الأجهزة الأمنية إلى سابق عهدها، وعودة الاقتصاد إلى الانكماش، وتمدد النفوذ العائلي في مفاصل الدولة. تتوقف علاف عند الأعوام التي سبقت ثورة 2011 لفهم اللحظة التي خرج فيها السوريون إلى الشارع: ما الذي أشعل الشرارة؟ ولماذا بدا الاحتقان أكبر من قدرة النظام على احتوائه؟

وفي الفصول التي تتناول ربيع 2011 وما بعده، تكشف الكاتبة كيف قُمعت الاحتجاجات السلمية، ثم كيف تحولت إلى حرب واسعة لم تترك زاوية في سورية إلا وخلّفت فيها ندبة. ترسم صورة لانتقال البلاد من دولة متماسكة ظاهرياً إلى مساحة تتقاطع فيها قرارات اللاعبين الدوليين، وتفسير دور تلك القوى في اتساع رقعة الدمار والنزوح، في أزمة إنسانية لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية.

لحظةٌ عاد فيها السوريون إلى الإيمان بأن التاريخ يمكن أن يتغيّر

يعمّق الكتاب فهم القارئ مسار سورية، عبر تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء متكاملة: الإرث الأبوي، حيث ترسم الكاتبة ملامح الحقبة التي ثبّت فيها حافظ الأسد بنيان السلطة بشبكات أمنية وعسكرية وحزبية؛ ثم العقد المضطرب، الذي يتناول بدايات عهد الابن المخلوع بكل وعوده وخيباته، وصولاً إلى استعادة النظام عزلته الدولية؛ وأخيراً ثورة الكرامة، حيث تتتبع علاف التسلسل الذي انتهى إلى الحرب، ثم إلى اللحظة التي عاد فيها السوريون إلى دمشق، محمّلين بإحساس جديد بأن التاريخ يمكن فعلاً أن يتغيّر.

في المحصلة، يقدّم الكتاب رؤية لكيفية تفاعل السوريين مع التحولات العميقة التي عصفت ببلدهم، فيعرض لسقوط نظام الأسد بوصفه منعطفاً أعاد كثيرين إلى التفكير في معنى الدولة، بالرغم من الخسائر التي طاولت كل بيت تقريباً. وبذلك يصبح "بدأتِ الحكاية في دمشق" توثيقاً لمرحلة معقدة، ومحاولة لاستكشاف واقع يظل مفتوحاً على احتمالات متعددة.