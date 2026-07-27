- تحديات الحياة في غزة: يعيش سكان غزة في ظروف صعبة مع انتشار الأمراض بسبب تلوث البحر، مما يعكس الوضع الصحي المتدهور. يشعر 96% من الأطفال بأن الموت وشيك، مما يبرز الضغوط النفسية الهائلة. - الأمل والمقاومة من خلال السباحة: رغم المعاناة، تقدم دروس السباحة المجانية للأطفال وسيلة للهروب من الواقع القاسي، مستلهمين من أبطال مثل يزن البواب، مما يساعد في تخفيف الضغوط النفسية. - رمزية الصمود والأمل: تعكس الصور والفيديوهات روح الصمود والأمل، حيث يظهر الأطفال بشارة التفاؤل والنصر، مما يبرز قدرة السكان على التمسك بالحياة والجمال.

عشرات آلاف الغزيين نصبوا خيامهم على شاطئ البحر الذي امتلأ تلوثاً خلال أعوام الإبادة الثلاثة، بعد توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع. تتناقل الصحف وشبكات التلفزة تقارير عن استقبال المستشفيات لمئات الإصابات بالأمراض الجلدية والتقرحات بسبب المياه العادمة، ومعظمهم من الأطفال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في غزة فيما يتعلق بالصحة النفسية والجسدية بسبب الظروف البيئية؟ كيف تساهم أنشطة مثل دروس السباحة في تعزيز صمود الأطفال النفسي في ظل الأوضاع الصعبة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لا يفكّر فتية غزّة وذووهم بمعنى النزول إلى بحرٍ سقيم، فلم يبقَ لهم فضاء مفتوح سواه، مفضّلين عذابات الجسد على الاستسلام لضغوط نفسية وأسئلة جارحة عن جدوى الوجود كله. كذلك تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان في مارس/ آذار الماضي إلى ذلك، فـ96% من هؤلاء الأطفال يشعرون بأن الموت وشيك.

قبل أكثر من سبعين عاماً، كتَب الشاعر الفلسطيني معين بسيسو قصيدته الشهيرة "المدينة المحاصرة"، وفيها: "هذي هي الحسناءُ غزةُ في مآتِمها تدورْ/ ما بينَ جوعى في الخيامِ وبين عَطشى في القبورْ"، وفي هذه الصورة السوداء ماذا كان سيقول وهو يرى أن المدينة كلها أصبحت قبراً مفتوحاً لمليوني نازح جائع وعطش في سجنٍ يمتدّ على مساحة القطاع التي لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً.

ُوافينا نشرات الأخبار بعودة دروس السباحة على بحر غزّة

ورغم هذه الأوجاع والانكسارات، تُوافينا نشرات الأخبار خلال الأيام الماضية بعودة دروس السباحة المجانية التي يُقبل عليها مئات الأطفال في خمسة أحواض مؤقتة على بحر غزّة، شيّدها متطوعون بعد أن نقلوا الركام وملأوا أكياس الرمل لبناء أسوار حولها. العوم وسيلة النجاة الوحيدة من ثقل الأيام الفارغة بعد أن حرم الاحتلال ما يقارب 700 ألف طالب الدراسة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في غزة فيما يتعلق بالصحة النفسية والجسدية بسبب الظروف البيئية؟ كيف تساهم أنشطة مثل دروس السباحة في تعزيز صمود الأطفال النفسي في ظل الأوضاع الصعبة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في إحدى الصور المتداولة، يصطف السبّاحون الصغار بانتظار بدء الدرس حيث يتقدّمهم طفلٌ ينظر في كاميرا هاتف والدته أو قريبته وهي تلتقط صورة تذكارية، لعل مخيلته جمحت في هذه اللحظة ومضت به على خطى البطل الفلسطيني يزن البواب الذي حلّ ثالثاً في سباق 100 متر سباحة خلال مشاركته في أولمبياد باريس عام 2024. وخلفه بقية السباحين نظراتهم ساهمة يميناً وشمالاً تعلوهم الضحكات التي تنسيهم طوابير مزدحمة يقفون فيها لساعات من أجل الحصول على ربطة خبز، وتطرد من بالهم تحذيرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة الفائت، من أن أكثر من ثلثي سكان غزّة سيواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام الجاري.

وفي فيديو نشرته وسائل الإعلام، يظهر الأطفال في أثناء تعلّم مهارات التجديف أمام مدربيهم في انضباط تام، وإن شابه بعض التثاقل، لتغمرهم فرحة عظيمة حين يتفلتون من الدرس إلى القفز والرقص والتراشق بالماء. مشهدٌ يخاتل الواقع لخطف قليلٍ من البهجة والفرح. بماذا سيحلم هؤلاء الصبية في ليلتهم تلك؟

أحلام كبيرة قد تتعدى الطعام ومياه الشرب النقية والنجاة من القتل، عبّرت عنها أيديهم وهم يرفعون الإبهام ممتلئين بالتفاؤل أو يلوحون بشارة النصر في صور نشرتها الصحف بعد الانتهاء من حصة السباحة. صور تضاف إلى سجل الألم والدمار والفقد والتهجير الذي وثقته الفوتوغرافيا منذ السابع من أكتوبر؛ التوحش إذ تؤبّده الصورة بتكثيفها للزمن وبـ"جمالها" أيضاً.

بحرٌ "مقطوع" من الرسائل والأخبار، يحتشد بخيام النازحين المتمسكين بالحياة، لسان حالهم قول الشاعر الفلسطيني وليد خازندار: "غزّة، النهار معجزة يوميّة، العشيّة أن يقاوم الجمالُ وينتصر".