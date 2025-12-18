بانكاج ميشرا ونهضة آسيا.. من الأفغاني إلى طاغور

- يستعرض بانكاج ميشرا في كتابه "أفول إمبراطورية الغرب" جهود مفكرين آسيويين في مواجهة الاستعمار، من خلال تجديد التراث واستيعاب الحداثة الأوروبية، مع التركيز على تجاوز الانقسامات المحلية والعرقية لتحقيق نهضة فكرية وسياسية. - يبرز الكتاب شخصيات مثل جمال الدين الأفغاني، ليانغ كيشاو، ورابندرانات طاغور، الذين سعوا لإصلاح مجتمعاتهم عبر النقد البنّاء للتراث والحداثة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والوحدة الوطنية. - يربط ميشرا هذه الجهود بصعود الصين والهند حالياً، مشيراً إلى أن نجاحهما الاقتصادي والسياسي هو امتداد طبيعي للمساعي الإصلاحية المبكرة.

يستعيد الباحث الهندي بانكاج ميشرا قراءة تصورات مجموعة من المفكرين والأدباء في مصر وعدد من الدول الآسيوية، ناهضت القوى الاستعمارية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وقدّم أصحابها رؤى في إصلاح مجتمعاتهم وتطويرها، من خلال تجديد التراث واستيعاب الحداثة الأوروبية. ويستعرض في كتابه "أفول إمبراطورية الغرب.. آسيا تنتفض لتولد من جديد" (المركز القومي للترجمة، 2025)، الذي نقله للعربية أحمد جمال أبو الليل، كيف عمل هؤلاء المنظّرون على صياغة تضامناتٍ بديلة للقوميات الناشئة في آسيا، تستند إلى روابط تتجاوز الحدود الوطنية، مؤكدين أن النهضة الفكرية والسياسية تتطلب تجاوز الانقسامات المحلية والعرقية.

ويربط ميشرا هذه الجهود الفكرية بصعود الصين والهند حالياً، موضحاً أن نجاح هذه الدول اليوم اقتصادياً وسياسياً هو امتدادٌ طبيعي للمساعي الإصلاحية المبكرة، التي سعت لتحديث المجتمعات دون فقدان خصوصياتها الثقافية والاجتماعية، مع حماية الصناعاتِ المحلية والانفتاح التدريجي على الأسواق العالمية، وموازنة العلاقات مع القوى الغربية.

يمثل جمال الدين الأفغاني شخصية مركزية في الكتاب، مضيئاً كيف بدأ النقد بأسلوبٍ عقلاني هادئ موجّه نحو إصلاح الفكر الديني، وتقوية البنية التعليمية، لكنه سرعان ما انتقل إلى خطاب "تعبوي، حماسي، يهدف إلى حشد المسلمين، وإيقاظ الوعي الجماعي لمواجهة الهيمنة الغربية". يعكس هذا التحول الصراع الذي واجهه المفكرون أمام قوة استعمارية صارمة، حيث لم تعد الإصلاحات العقلانية وحدها كافية.

يعيد المؤلف قراءة التاريخ من منظور شعوب العالم غير الغربي

في الصين، يذكر الكاتب بروز ليانغ كيشاو، الصحافي الإصلاحي الذي شارك في حركة إصلاح المئة يوم سنة 1898. بعد فشل الحركة وفراره من الاعتقال، وجد ليانغ في اليابان نموذجاً للمقاومة والبقاء الوطني، ودعا إلى مراجعة التراث الصيني والنقد البنّاء له مع الحفاظ على الهوية الوطنية. كما حرص على شمول جميع المجموعات العرقية في الصين، مُقترحاً نهجاً أكثر اتساعاً للوحدة الوطنية، يجمع بين الحداثة والانتماء الثقافي المحلي.

وفي الهند، يبرز رابندرانات طاغور باعتباره نموذجاً متوازناً بين النقد البنّاء للحداثة الغربية والانفتاح الثقافي، حيث أسس مدارس تجريبية، وعمل على نشر الفكر الروحي والثقافي الشرقي، مؤكداً أهمية الحكمة الشرقية بوصفها بديلاً للأخلاق الغربية المادية، وهو ما جعله لاحقاً أحد أعلام الأدب العالمي، وحائزاً على جائزة نوبل عام 1913.

يتناول ميشرا، أيضا، سون يات سين، الزعيم الصيني الذي سعى لتطبيق نهج قومي حداثي شامل، يوازن بين الوحدة الوطنية وتعدد المجموعات العرقية، ليشكل نموذجاً مبكراً للنهج السياسي الذي يجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية المحلية، مؤكداً شمولية القومية الصينية ورفض التمييز العرقي الضيق.

يربط ميشرا هذه الشخصيات بتحولات تاريخية مفصلية، مثل معركة تسوشيما 1905، التي شهدت للمرة الأولى، هزيمة قوة غير أوروبية لقوة أوروبية، وهو ما اعتبره نقطة تحول في إزالة الاستعمار الفكري وتحفيزِ مفكرين آسيويين على البحث عن بدائل للنظام الأوروبي.