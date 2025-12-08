"بانتظار إسماعيل".. مسرح في سبيل العدالة الانتقالية

بالتزامن مع احتفالات السوريين بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، قدّمت الفرقة السورية للفنون المسرحية عرضها الأول "بانتظار إسماعيل" للمخرج السوري غزوان قهوجي على خشبة مسرح الحمراء في دمشق.

العرض الذي يشاهده الجمهور طيلة الأيام المقبلة، يهديه مخرجه للشهداء الذين ساهموا في النصر. وبحسب مديرية المسارح والموسيقا، فإن العمل يُعدّ "تجربة مسرحية تعكس رؤى فنية معاصرة وتواصل الحراك الإبداعي للمسرح السوري".

في حديثه لـ"العربي الجديد"، يقول قهوجي "تتناول المسرحية ملف المغيبين قسراً، وتعيد تقديم سردية سنين الثورة حتى التحرير من زاوية إنسانية ونفسية، من خلال قصة أم تنتظر ابنها الثائر الذي لم يُعرف مصيره بعد"، موضحاً أنه "بذلك يفتح العمل ملف السلم الأهلي عبر المطالبة بالعدالة الانتقالية ولملمة الجراح. كما نحاول إعادة الاعتبار للمسرح الوطني السوري فنياً وفكرياً باعتباره مساحة للحوار والتنوير".

وبهذا العمل يعود قهوجي الذي ساهم في تأسيس فرقة فضا عام 1997، واستمر في تقديم عروض مسرحية حتى توقف نشاط الفرقة بعد مقتل عدد من أعضائها تحت التعذيب في سجون النظام السابق، كما هُجّر أعضاء آخرون من مناطقهم. من جهة أخرى، تأسست الفرقة السورية في إدلب عام 2020 على يد الفنان عبود الشامي وفنانين آخرين، وبعد سقوط النظام تم الاتفاق على العمل معاً تحت مسمى الفرقة السورية للفنون المسرحية.

تتوالى عروض "بانتظار إسماعيل" على خشبة مسرح الحمراء بدمشق اعتباراً من الغد وحتى 12 كانون الأول/ ديسمبر، عند الساعة السابعة مساءً.