باسم خندقجي (2): ساعة الحب في السجن

لم نكن نمتلك ساعة يد أو حائط لِنزن الزمن، فقد سلبنا السجان كل ما يكفل البقاء على قيد الإنسانية. وعندما يصادر ساعاتنا اليدوية فهو يطمح من خلال ذلك إلى احتجاز أوقاتنا، وإزاحتنا عن السياق اليومي المعد من الثواني والدقائق والساعات، ودفعنا نحو فجوة سوداء خارج الزمن الإنساني.

غير أن الأسرى استطاعوا إلى حد معين تجاوز انتزاعهم من الزمن، وذلك من خلال تتبع توالي الوقت نهاراً من خلال حركة الشمس وتقلّباتها، والأهم من خلال مناوبات السجانين الليلية، حين كانوا يقومون بجولاتهم التفقدية لزنازين الأسرى، لكي يتأكدوا من عنجهية أمنهم القاضية بالتزام الأسرى أسرَّتهم أثناء الجولات الليلية. غير أن السجان لم يكن يعلم أن إجراءات أمنه اللّاإنسانية لم تخترق قلب السجين، ولم تحد من قدرته على الانفصال، ولو للحظات، عن زمن السّجن وإيقاعه الرهيب والمرعب من شدة الوحشية والصقيع الفاشي.

في دوامة الفجوة الزمنية، كنت ألمح كل مساء، حين يشرع الليل الطويل في اكتساح أيام السجن بسواده المثقل بحديد الغربة والحرمان، صديقي ورفيق الزنزانة أحمد وهو ينهض في ساعة محددة، من سريره الحديدي في أوج البرد، رغم ويلات الجوع، ونزعات الجسد المرهق من درب الآلام، ليمضي نحو باب الزنزانة الفولاذي متشبثاً بالقضبان الحديدية، مخترقاً الحيز الضيق. يرفع رأسه قليلاً نحو الأعلى حيث يفصل عينيه عن سماءٍ صافية مزدانة بقمر منثورة على وجهه بضع نجمات ساحرات، سقف حديدي مثبت بالأسلاك الشائكة.

بلا حب لا يمكن لنا أن نصمد في هذا المكان الموحش



صديقي هذا، كان ينتظر كل ليلة جولة السجان المعتادة التي كانت تؤذن بأن الساعة بلغت التاسعة مساء، حتى ينهض من سريره، ماضياً نحو الباب. تلك الليلة انتابني فضول شديد دفعني لسؤاله، بعد أن عاد من وقفته المعهودة:

- لماذا تقف هكذا.. كل ليلة عند الباب؟

تأملني للحظات وقد مسّه شيء من الارتباك ثم قال بخفوت:

- تعاهدت وزوجتي الحبيبة قبيل اعتقالي بلحظات من بيتي، بأن نكون معاً رغم السجن، في كل اللحظات، واتفقنا على الساعة التاسعة مساء ليناجي واحدنا الآخر. سألته بدهشة وتأثر:

- أهو التخاطر إذن؟ أجابني بثقة أزالت آثار الارتباك عن قلبه الشجاع:

- بل الحب يا صديقي، والإيمان بأننا معاً رغم البعد والأسوار والأسلاك الشائكة وكل هذا الحديد.

الأسير إنسان يبكي ويضحك ويحب قبل أن يكون بطلاً ومقاوماً

سألته من جديد:

- وبماذا تشعر وأنت تقف لتناجيها في كل ليلة؟

أجابني مبتسماً:

- كأن السجن قد زال .. ليس ثمة زنزانة ..لا جدران ..لا أسوار.. لا سجان. وأنني بكامل العشق أستعيد وقتي الذي يمضي ولا يهدأ القلب.

توقف عن الكلام للحظات، تشبّثت فيها عيناه من بعيد بنافذة باب الزنزانة ثم تنهد مستطرداً:

- بلا حب لا يمكن لنا أن نصمد في هذا المكان. الحب يدفئنا ويقينا من شرور العنصرية وآفاتها. أُحبّها، وسأظل أناجيها عند كل ساعة تاسعة رغم أنف السجان.

انسحب إلى سريره بهدوء، وخلّفني وراءه مدهوشاً من بوحه الذي أذهلني، دفّأني وبدّد وحشة وحدتي، ودفعني نحو التحليق أنا الآخر نحو فضاءات الحب وقدرة الأسير الفلسطيني على قهر سجانه حباً وحياة.

الأسير في هذه الحالة إنسان قبل كل شيء، قبل أدوار البطولة والتضحية والفداء والمقاومة والصمود، هو إنسان يبكي ويضحك ويحب ويكره. وحدهم الثوار من يعشق بهذا الشكل، وصديقي كان ثائراً، وما زال كذلك. أحمد الذي لا يزال أسيراً هناك، في السجون التي تحتضر فيها الإنسانية، لا يزال يقف في كل تاسعة ليناجي حبيبته، في ساعة للحب، في السجن ومن السجن، ساعة يخرج فيها من زمن السجان.