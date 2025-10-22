باسل عباس وروان أبو رحمة.. من السجين الحقيقي؟

- "سجناء الحب: حتى تشرق شمس الحرية" هو عمل فني تفاعلي للفنانين الفلسطينيين باسل عباس وروان أبو رحمة، يعرض في مركز نوتنغهام كونتمبوراري بالتعاون مع متاحف في برشلونة وروتردام حتى 2026، ويستند إلى شهادات حقيقية لأسرى فلسطينيين، ليجسد معاناتهم المستمرة. - العمل الفني يمزج بين التوثيق والشعر، ويستخدم الصوت والضوء لخلق تجربة بصرية تعكس الحياة المحاصرة والمقاومة، حيث تتحول الأرض إلى سجن، بينما يصبح الفن والغناء أدوات للبقاء والاتصال. - العمل يتقاطع مع نصوص شعراء فلسطينيين مثل سميح القاسم ومعين بسيسو، ليشكل جسراً بين الماضي والحاضر، ويعرض رسومات تعبيرية لتوفيق أبو رحمة، والد الفنانة روان، لتجسد تكرار المأساة عبر الأجيال.

تكتسب التجربة الفنية الجديدة للفنانَيْن الفلسطينيين باسل عباس وروان أبو رحمة معنى إضافياً في هذا التوقيت، خصوصاً بعد الإفراج عن أربعة من أبرز الكتّاب الفلسطينيين الأسرى ممن أمضوا عقوداً في السجون الإسرائيلية: باسم خندقجي، وكميل أبو حنيش، وناصر أبو سرور، وخليل أبو عرام.

ففي قاعة مظلمة تتقاطع فيها الشاشات والظلال، يتردّد صوت امرأة تقول: "ستكتشف أن السجن الحقيقي هو الخارج". من هذه العبارة، تنهض التجربة البصرية الجديدة للفنانين الفلسطينيين بعنوان "سجناء الحب: حتى تشرق شمس الحرية"، المعروضة حالياً في مركز نوتنغهام كونتمبوراري بالمملكة المتحدة، في تعاون مع متاحف في برشلونة وروتردام، وتتواصل حتى مطلع 2026.

العمل، وهو تركيب سمعي بصري يمتدّ على ثلاث واجهات ضخمة من الشاشات، يعيد صياغة تجربة الأسر الفلسطينية داخل فضاء فني تفاعلي يختلط فيه التوثيق بالشعر، والصوت بالضوء، والذاكرة بالألم. يعتمد المشروع على شهادات حقيقية لفلسطينيين وفلسطينيات مرّوا بتجربة الاعتقال — من كتّاب وفنانين ومغنّين — ليحوّل صدى أصواتهم إلى عمل فني يجسّد معاناة جماعية لا تزال مستمرة منذ عقود.

تستحضر المشاهد المعروضة فكرة أن الأرض نفسها صارت سجناً

في عملهما الجديد، يتحوّل الأرشيف إلى ذاكرة الأسر، حيث تتقاطع التجربة الفردية مع الأسطورة الجمعية. عبر مشاهد مصوّرة من الضفة الغربية، ولقطات لجدران السجن والأسلاك الشائكة، ينسج العمل خريطة عاطفية لحياة محاصرة لكنها تفيض بالمقاومة والجمال.

تستحضر المشاهد فكرة أن الأرض نفسها صارت سجناً، وأن السجن امتدّ إلى الخارج عبر الجدران والحواجز ونظام السيطرة اليومي. لكن، في المقابل، يقدّم عباس وأبو رحمة مشاهد تُظهر كيف تحوّل الفن والغناء والرسم إلى أدوات للبقاء والاتصال. إحدى الأسيرات تروي كيف سُجنت في زنزانة انفرادية لأنها غنّت، وأخرى تتساءل: "من هو السجين الحقيقي؟ أنا، أم من ينفّذ الأوامر؟".

يُقابل القمع بانبثاق الخيال: رسومات تُحفر على الجدران، أغنيات تنتقل عبر الشقوق، وأيادٍ تلامس الأرض والماء كطقس تحرّري. في أحد المشاهد يلمس رجل شوك النبتة البنفسجية، شوك الحنظل الذي ينبت في القرى المهدّمة، فتتحول هذه اللمسة إلى رمز لصمود الأرض والذاكرة.

يتقاطع العمل مع نصوص لشعراء فلسطينيين، مثل سميح القاسم ومعين بسيسو وغسان كنفاني، لتغدو القصيدة جسراً بين الماضي والراهن. اقتباسات بخط اليد على ألواح من القماش والفولاذ تملأ فضاء القاعة، بعضها من قصائد كتبها بسيسو أثناء حصار بيروت عام 1982، وأخرى تحضر كمخاطبات إنسانية تتجاوز السجن والزمن.

ولعل أقسى لحظات العمل تأتي حين تُعرض رسوم تعبيرية من سبعينيات القرن الماضي أنجزها توفيق أبو رحمة، والد الفنانة روان، الذي وُلد في الجليل عام 1948. هذه الرسوم، كما تقول ابنته، صارت تُرى اليوم كأنها رسمت عن غزة الراهنة، لتجسّد تكرار المأساة ودوامها عبر الأجيال.