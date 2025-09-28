باسكال بونيفاس وديدييه فاسان.. تسمية الجريمة باسمها

- يشهد الوسط الثقافي الفرنسي انقسامًا حول الحرب على غزة، حيث يتجادل المثقفون بين إنكار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتبريرها وفضح الدعاية الصهيونية. - يتناول كتابا "رخصة بالقتل" و"هزيمة غريبة" أزمة الضمير الفرنسي والغربي، حيث يسلط فاسان الضوء على "هزيمة الغرب الأخلاقية"، بينما يركز بونيفاس على تجربته مع الإقصاء بسبب مواقفه المناصرة للحقوق الفلسطينية. - يدعو الكاتبان إلى استعادة النقاش الحر والاعتراف بالمظلومية الفلسطينية، حيث ينادي فاسان بإعادة الاعتبار للغة، بينما يدعو بونيفاس إلى كسر مناخ الخوف.

لا يزال الجدل في أوساط النخبة الثقافية الفرنسية محتدماً، منذ بدء الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزّة، بين منكري جرائم الاحتلال ومسوّغيها من أمثال برنار هنري ليفي، وميشيل أونفري، ورافايل أنتوفن، وبين من انحازوا إلى الحقيقة، فسخّروا أقلامهم لفضح آلة الدعاية الصهيونية، من أمثال آنييس لوفالوا، وروني برومان، وفرانسوا بورغا.

يقدّم كتابا "رخصة بالقتل، غزّة: الإبادة والإنكار والهسبارا" لباسكال بونيفاس (دار ماكس ميلو، 2025)، و"هزيمة غريبة: عن القبول بسحق غزّة" لديدييه فاسان (دار لاديكوفرت، 2024)، قراءتين متكاملتين لأزمة الضمير الفرنسي، والغربي عموماً، أمام المذبحة الجارية على مرأى العالم ومسمعه.

يستعير ديدييه فاسان، أستاذ كرسيّ الأخلاق والقضايا السياسية في المجتمعات المعاصرة في الكولّيج دو فرانس، لكتابه عنوانَ كتاب المؤرّخ مارك بلوك حول هزيمة فرنسا العسكرية عام 1940، لكنّه يختار معالجة هزيمة من نوع آخر: "هزيمة الغرب الأخلاقية" أمام غزّة. ويرى أن ما حدث منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم يكن تقاعساً، أو صمتاً أمام مأساة إنسانية جديدة فحسب، بل كان شكلاً من أشكال "التسليم" بالمجزرة، لكنّه تسليم "فاعل"، إذ لم يقتصر موقف جلّ النخب السياسية والثقافية الغربية (الأميركية والفرنسية والألمانية على وجه الخصوص) على الامتناع عن فعل ما يجب لوقف الحرب، بل تعدّاه إلى تقديم دعم دبلوماسي وعسكري واستخباري لإسرائيل، وتبرير جرائمها بذريعة "الحقّ في الدفاع عن النفس" أو "محاربة الإرهاب"، في تنكّر جليّ للقيم الإنسانية التي طالما ادّعى الغرب الدفاع عنها.

تحريف المفاهيم والقيم في ضرب من القتل الرمزي للغة

ولا يكتفي فاسان بتحليل الدوافع الأيديولوجية والجيوسياسية لمواقف الدول الغربية ونخبها الثقافية، بل يذهب إلى تفكيك آليات الهيمنة على النقاش العام، حيث يُفرض قاموس رسميّ للوقائع، وتُعاقَب الأصوات المخالفة بالعزل والإقصاء، في الجامعات والإعلام والمجتمع المدني، ويَفضح انحياز وسائل الإعلام وتبنّيها الرواية الإسرائيلية للأحداث وممارستها للتضليل وتحريف المفاهيم والقيم في ضربٍ من "القتل الرمزي للّغة"، فيكتب: "لقد أُفسِدَت اللغة حين وُصمت الدعوات إلى وقف قتل المدنيّين بـ 'معاداة السامية'، ووُصف جيشٌ يجرّد خصومه من إنسانيتهم بـ'الأخلاقيّ'، وحين سُمّيت عمليّة الإفناء 'ردّاً'، وأُطلِق على العملية العسكرية التي تستهدف علناً المدنيين الفلسطينيّين اسم "الحرب بين إسرائيل وحماس".



في مواجهة الإنكار

أما كتاب باسكال بونيفاس، الخبير الجيوسياسي ومدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، فيعدّ استكمالاً وتعميقاً للتحليل الذي طرحه فاسان، ولكن بتركيز أكبر على الحالة الفرنسية وبنبرة أكثر ذاتية، فهو لا يكتفي بتحليل الخيارات السياسية والإعلامية ونقدها وفضح تحيّزاتها ودوافعها، بل يفرد فصلاً كاملاً لتجربته الشخصية مع الإقصاء وحملات التشويه التي تعرّض لها بسبب مواقفه المناصرة للحقوق الفلسطينية، شارحاً دافعه إلى وضع هذا الكتاب: "أعلم، بالتجربة، الثمن الذي يتعيّن دفعه حين لا يراعي المرء قواعد الحذر التي تضطرّه إلى التزام الصمت أمام ما لا يُحتمل.. غير أنّي لا أستطيع أن أستسلم لذلك. فلا أريد للمراهق الذي كنتُه، المشاكس والمتمرد على الظلم، أن يخجل من العجوز الذي أصبحتُه اليوم".

أزمة داخلية عميقة الجذور تمسّ قيم الجمهورية نفسها

إنّ هذ البعد الذاتيّ يمنح الكتاب طابعاً احتجاجيّاً واضحاً، ويحوّله من مجرد تحليل نقدي إلى فعل مقاومة ثقافية ضد ما يسميه "مكارثيّة جديدة" تخنق حرية التعبير، حيث تتبنّى وسائل الإعلام المهيمنة خطاب الدعاية الصهيونية، مكتفيةً بترديد تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي من دون تدقيق أو مساءلة، ومستبعدةً كلّ رواية مضادة، في انحياز يستمدّ جذوره من "رؤية غربية للأحداث تضع إسرائيل في قلب معركة حضارية"؛ تلك الرؤية التي تجمع بين عقدة الذنب تجاه اليهود، والإسلاموفوبيا، والنزعة الاستشراقية التي ترى في العرب تهديداً دائماً.

لا يكتفي فاسان وبونيفاس إذن بإدانةِ الحرب على غزة، بل يتجاوزان ذلك إلى نقد أعمق للبنية الثقافية والسياسية التي جعلت هذه الحرب ممكنة، لا بل مقبولة، فيركّز فاسان على العطب الأخلاقي الذي أصاب النُّخب السياسية والفكرية الغربية، في حين يسلّط بونيفاس الضوء على الانحياز البنيوي في الإعلام وعلى آليات الرقابة الذاتية المفروضة بالترهيب. ويقرّ الاثنان بأن هذه الأزمة ليست أزمة "سياسة خارجية" فحسب، بل أزمة داخلية عميقة الجذور تمسّ قيم الجمهورية نفسها.



قتل اللغة وامتحان الحريّة

تُظهر هذه المقاربات أن الجدل حول الحرب على غزّة قد بات اختباراً لحرية التعبير في فرنسا، حيث إدانة الإبادة أو المطالبة بوقف النار باتت تُعدّ "مواقف متطرفة" قد تجرّ على أصحابها اتهاماتٍ بمعاداة السامية، وفقدان وظائفهم، وحتى ملاحقتهم قضائيّاً. وهو ما يسمّيه فاسان "التسليم الفاعل" بالمجزرة، فهو لا يقتصر على غضّ الطرف عن الجريمة، بل يشمل ملاحقة كل من يجرؤ على قول الحقيقة، وذلك في "مفارقة ديمقراطية مفادها أن انتقاد حكومة تضمّ وزراء من اليمين المتطرف، وداعمي التفوق على أساس الدين، وصانعي القوانين التمييزية، ورافضي القانون الدولي، ومرتكبي مجازر بحق المدنيين، يُعرّض المرء للاتهام بعدم الإنصاف".

أمّا بونيفاس، فيذهب إلى إدراج هذا السجال في سياق أوسع يتعلّق بمكانة فرنسا ودورها في العالم. فتراجع الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط، وتماهي مواقف باريس مع مواقف واشنطن وتل أبيب، أضعفا قدرتها على أداء دور الوسيط، وأحدثا بينها وبين دول الجنوب قطيعةً جعلتها تبدو جزءاً من معسكر غربيّ يكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان: فيتمسّك بها بقوة في حالة أوكرانيا مثلاً، ويتخلّى عنها بكلّ يسر في غزة.

يخلص الكاتبان، كلّ على طريقته، إلى أن الخروج من هذه الأزمة يمرّ عبر استعادة النقاش الحر والاعتراف بالمظلومية الفلسطينية. فينادي فاسان بإعادة الاعتبار للغة التي أُفسِدتْ، وإحياء القدرة على تسمية الجريمة باسمها، أيّاً كان مرتكبوها. أمّا بونيفاس، فيدعو إلى كسر مناخ الخوف، وتشجيع النخب على استعادة شجاعة الجهر بالحقيقة وتحدّي شرطة اللغة والفكر قائلاً: "نحن لا نكافح معاداة السامية حين نُسكت كل صوت منتقدٍ لإسرائيل، بل نغذّيها".



* شاعر ومترجم من الأردن