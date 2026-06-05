باريس تستضيف سوق الكتاب 2026

- سوق باريس للكتاب 2026: يركز على تبادل حقوق النشر والترجمة بين ناشرين ومحرري اقتناء من أوروبا وخارجها، في إطار لقاءات ثنائية مكثفة، مما يعزز موقع السوق كمنصة متخصصة في ربط الإنتاج الفرنسي والفرنكوفوني بأسواق الترجمة الدولية. - تنظيم مهني مكثف: الحدث يقتصر على العاملين في صناعة النشر، ويتيح للناشرين إجراء عدد كبير من الاجتماعات المهنية في يومين فقط، مما يوفر كثافة عالية في تبادل حقوق النشر وترتيب صفقات الترجمة. - توسيع الشبكات المهنية: الدورة تشمل تواصل مهني مع ناشرين من هولندا، بهدف توسيع الشبكات المهنية داخل السوق الأوروبية للكتاب، في ظل التحولات الرقمية التي تؤثر على آليات التبادل والتسويق.

في يومها الثاني، تتواصل في باريس فعاليات سوق باريس للكتاب 2026، ضمن دورته الخامسة، في فضاء مهني مغلقٍ تتم إدارته عبر لقاءاتٍ ثنائية مكثفة بين ناشرين ومحرري اقتناء من أوروبا وخارجها، تحت إشراف المكتب الدولي للنشر الفرنسي (BIEF) بهدف تبادل حقوق النشر والترجمة في مختلف مجالات الكتاب.

ويقام هذا الحدث في صيغةٍ مهنية تقتصر على العاملين في صناعة النشر، حيث يجمع بين مديري حقوق النشر في دور النشر الفرنسية والفرنكوفونية ومحرري الاقتناء من مؤسسات نشرٍ دولية، بينها دور نشر عربية، ضمن نظام يعتمد على لقاءاتٍ مسبقة التنظيم عبر منصة رقمية مخصصة لإدارة المواعيد المهنية.

وخلال اليومين، يشكّل السوق فضاءً مكثفاً لاجتماعات العمل بين بائعي الحقوق والمشترين الدوليين، مع تركيز على التفاوض حول اقتناء وترجمة عناوين جديدة في مجالات الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكتب الأطفال، والقصص المصورة وكتب الفن.

ويعتمد نموذج تنظيم السوق على كثافة اللقاءات وتعددها في فترةٍ زمنية قصيرة، بما يتيح للناشرين إجراء عدد كبير من الاجتماعات المهنية في ظرف يومين فقط، مقارنةً بالمعارض الدولية التقليدية التي تمتد على فتراتٍ أطول وتستهدف جمهوراً أوسع.

يقام الحدث في صيغةٍ مهنية تقتصر على العاملين في صناعة النشر

وتشير المعطيات التنظيمية إلى أن دورة 2026 تواصل مساراً بدأ منذ عام 2022، يقوم على تعزيز موقع السوق منصةً متخصصةً في ربط الإنتاج الفرنسي والفرنكوفوني بأسواق الترجمة الدولية، عبر تسهيل اللقاءات المباشرة بين أصحاب الحقوق والمشترين الأجانب، وإتاحة فرص أوسع للناشرين الصغار والمتوسطين لعرض كتالوغاتهم في شروط تنظيمية أقل كلفةً مقارنة بالمعارض الكبرى.

كما خصصت هذه الدورة محوراً للتواصل المهني مع ناشرين من هولندا، من خلال برمجة لقاءاتٍ مباشرةٍ بين فاعلين هولنديين ومشترين دوليين، بهدف عرض عناوين مختارة وبحث إمكانيات الترجمة والنشر المشترك، وذلك في إطار توسيع الشبكات المهنية داخل السوق الأوروبية للكتاب.

ويأتي هذا التوجه في سياق توسع الاعتماد على الأسواق المهنية المتخصصة داخل صناعة النشر الدولية، باعتبارها فضاءات لتسريع التعاقدات وإعادة تنظيم شبكات حقوق النشر في ظل التحولات الرقمية التي باتت تؤثر على آليات التبادل والتسويق داخل القطاع.

يُذكر أنه في دورة العام الماضي من سوق باريس للكتاب سُجِّل تنظيم أكثر من 3500 اجتماعٍ مهني خلال يومين، وفق نظامٍ يعتمد على اللقاءات الثنائية المسبقة بين الناشرين ومحرري الاقتناء، وهو ما وفر، بحسب القائمين على الحدث، كثافةً عالية في تبادل حقوق النشر وترتيب صفقات الترجمة بين الأطراف المشاركة.