- تنطلق الدورة التاسعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في القاهرة، برئاسة المخرج أسامة رؤوف، وتستمر حتى 17 يوليوز/تموز، تحت شعار "من القاهرة... ينطلق الإبداع"، متضمنةً المسابقة الرسمية وعروضاً مسرحية وورشاً فنية وماستر كلاس. - يشهد المهرجان إطلاق أربع منصات نوعية، منها "مونودراما الشاشة" و"الحكواتي"، لتقديم عروض متنوعة وتوثيق فن الحكي، بالإضافة إلى منصات تهتم بالمواهب الناشئة وإبداعات المرأة في الفنون. - يشارك المسرح المصري بعروض مميزة، ويقدم المهرجان ورشاً تدريبية وماستر كلاس، مع تكريمات للفنانين ميمي جمال وفاروق الفيشاوي وسمير العصفوري وجوستينا ألياج.

تنطلق الاثنين المقبل في القاهرة فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، متواصلةً إلى غاية 17 من يوليوز/تموز بشعار "من القاهرة... ينطلق الإبداع"، برئاسة المخرج أسامة رؤوف. وتأتي الدورة الجديدة ببرنامجٍ يضم المسابقة الرسمية، وعروضاً مسرحية، وورشاً فنية، وماستر كلاس، إلى جانب منصاتٍ جديدة، أحدثت هذا العام، مرتبطة بفنون الأداء والحكي والصورة الرقمية.

وأعلنت إدارة المهرجان، عبر صفحتها على فيسبوك، عن إطلاق أربع منصاتٍ نوعيةٍ ضمن فعاليات هذا العام. وتشمل منصة "مونودراما الشاشة"، وهي فضاءٌ رقمي مخصص لعرض ومتابعة الأعمال المونودرامية المصورة، مع تنظيم لقاءات وحوارات حول تجارب مسرحية من دول مختلفة. وتشارك في هذه المنصة أعمال من المغرب وموريتانيا وقطر وسلطنة عُمان وبولندا.

كما يقدم المهرجان منصة "الحكواتي" التي تهتم بفن الحكي والتراث الشفهي، عبر تقديم عروض وحكايات من ثقافات متعددة، وتنظيم لقاءات تجمع الحكّائين من دول مختلفة، إلى جانب الاهتمام بتوثيق هذا الفن.

وتتوجه منصة "مونودراما المسرح المدرسي" إلى طلاب المدارس، عبر عروض وورش تدريبية تهدف إلى اكتشاف المواهب المسرحية لدى الناشئة وتنمية مهارات الأداء، فيما تخصّص منصة "مونودام" للاحتفاء بإبداعات المرأة في مجالات المسرح والسينما والأدب والموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير والرقص.

إطلاق أربع منصاتٍ نوعيةٍ ضمن فعاليات هذا العام، ضمنها منصة "مونودراما الشاشة" ومنصة "الحكواتي"

وفي المسابقة الرسمية، أعلن المهرجان تشكيلة لجنة التحكيم التي تضم كلاً من الفنان والمخرج السوداني علي المهدي، أحد الأسماء البارزة في الحركة المسرحية السودانية والأفريقية، والفنان والمخرج ومدرب التمثيل الإيطالي باولو أفاتانيو، المتخصص في الكوميديا البصرية وفنون الأداء، إلى جانب عبير منصور، رئيسة قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان. ويقدم باولو أفاتانيو خلال الدورة ماستر كلاس بعنوان "مقدمة إلى الكوميديا البصرية"، يتناول تقنيات الأداء الجسدي وأساليب التعبير الحركي.

ويشارك المسرح المصري في البرنامج الرسمي بعرضَين هما؛ "سما" من إنتاج مسرح الهناجر، تأليف سونيا بوماد وإخراج أيمن مصطفى، بمشاركة فريق فني يضم مصممي الديكور والموسيقى والإضاءة والأزياء، وعرض "موت مفاجئ" من إنتاج أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون الشعبية، من تأليف هاني مهران وإخراج أدهم صفوت وبطولة الفنان عاصم ترك.

ويولي المهرجان جانب التدريب مساحة خاصة ضمن برنامجه، من خلال مجموعة من الورش والماستر كلاس الموجهة إلى الممثلين وطلاب المسرح والمهتمين بفنون الأداء. ويقدم الفنان حسام داغر ماستر كلاس بعنوان "معنى التمثيل… حين يصبح الممثل الواحد ممثلاً عن البشرية"، بينما يقدم الفنان عمرو عبد العزيز ورشة بعنوان "الكوميديا بين المونولوج والمونودراما والحكي"، تتناول الفروق بين أشكال الأداء الكوميدي وطرق بناء الشخصية والتفاعل مع الجمهور.

كما يشهد مهرجان المونودراما برنامج تكريماتٍ يضم الفنانة ميمي جمال، واسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمخرج سمير العصفوري، إلى جانب الفنانة الألبانية جوستينا ألياج، تقديراً لمساراتهم الفنية وتجاربهم في المسرح والفنون الأدائية.