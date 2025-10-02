انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب وأوزبكستان ضيف الشرف

- ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة أكثر من ألفي دار نشر من 25 دولة، ويستمر حتى 11 الشهر الجاري في جامعة الأميرة نورة، متضمناً برنامجاً ثقافياً يضم أكثر من 200 فعالية متنوعة. - تشمل الفعاليات ندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، مع تسليط الضوء على التراث الثقافي لأوزبكستان كضيف شرف، بالإضافة إلى مسابقة الخط العربي بمشاركة خطاطين محليين ودوليين. - يخصص المعرض ركناً للمؤلف السعودي ومنطقة للأعمال، مما يتيح فرصاً للنشر الذاتي وتوقيع الكتب وعقد الشراكات التجارية في قطاع النشر.

بمشاركة ما يزيد على ألفي دار نشر ومؤسسة من أكثر من 25 دولة، تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

ويضمّ المعرض برنامجاً ثقافياً يشمل أكثر من مئتي فعالية، من بينها؛ ندوات، وأمسيات شعرية، وورش عمل، وجلسات توقيع كتب، ولقاءات مباشرة مع مؤلّفين وكُتّاب سعوديين وعرب، بالإضافة إلى فعاليات مسابقة الخط العربي التي تنطلق مساء اليوم وتتواصل حتى بعد غدٍ السبت، بمشاركة خطّاطين محليّين ودوليّين.

تتنوع المشاركات لتشمل الروايات العربية والمترجمة، والكتب الفكرية والأكاديمية، إلى جانب إصدارات موجهة للأطفال واليافعين، بهدف تلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية والثقافية. كما تحلّ أوزبكستان ضيف شرف في هذه الدورة، إذ تقدم عدداً من الفعاليات والندوات والعروض الأدبية والفنية التي تسلط الضوء على الإرث الثقافي المتنوع لآسيا الوسطى.

ومن أبرز ندوات معرض الرياض الدولي للكتاب: "الدبلوماسية الثقافية لأوزبكستان على المنصات العالمية"، و"دور الكاتب في بناء العلاقات الدولية"، و"الطبري والتاريخ: قراءة معاصرة في كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم"، و"فن الخط.. الربط بين التقاليد والحداثة"، و"التراث العربي بعيون معاصرة"، و"هل ستصدق الأخبار بعد اليوم: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة"، و"الحراك الفلسفي السعودي"، و"إعادة تشكيل الترجمة: التحديات المهنية والتقنيات الحديثة"، و"مقتطفات من التراث الأدبي الأوزبكستاني"، و"المرصد العربي للترجمة من المبادرة إلى التأثير"، وعوالم الترجمة بين الإبداع والصناعة".

كما يُنظم على هامش المعرض عدد من الورشات، من بينها: "التحرير الأدبي" لشوقي العنيزي، و"كيف يصنع الأدب هويتنا" لمنى الهويدي، و"التفكير الإبداعي في بيئة العمل" ليوسف الفاضل، و"من الأسرة التقليدية إلى الفردانية الرقمية" لجميلة العبيدي، و"الحوار، الوصف، والحبكة: أدوات الروائي السارد" لعبد الواحد الأنصاري، و"من الفوضى إلى الوضوح: الكتابة كأداة للراحة والتخطيط" لسلمى بوخمسين.

كذلك، يخصص معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 ركناً للمؤلف السعودي، يتيح فيه لأصحاب النشر الذاتي عرض مئات العناوين المتنوعة، مع توفير منصات لتوقيع الكتب وفرص لقاء القراء. كما تشهد دورة العام الجاري عودة منطقة الأعمال التي توفر بيئة داعمة لصناعة النشر، وتمكّن الجهات المشاركة من عقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات في قطاع النشر، إضافة إلى خدمات متخصصة في حقوق المؤلفين وتوزيع الكتب.