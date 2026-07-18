انطلاق المعرض الوطني للفنون التشكيلية في ليبيا بمشاركة 90 فناناً

يفتتح، مساء اليوم السبت في متحف ليبيا "قصر الخلد" بمدينة طرابلس، "المعرض الوطني للفنون التشكيلية" في دورة تحمل اسم الفنان التشكيلي علي مصطفى بن رمضان، تحت شعار "رؤى معاصرة"، وذلك بتنظيم الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بالتعاون مع الجمعية الليبية للفنون التشكيلية.

ويشارك في المعرض أكثر من 90 فناناً وفنانة من مختلف المدن والمناطق الليبية، عبر تجارب في الرسم والفنون البصرية، "في محاولة لتقديم صورة عن تنوع المشهد التشكيلي الليبي واتجاهاته الراهنة، وفتح فضاء يلتقي فيه العرض الفني مع النقاش حول قضايا الممارسة التشكيلية وتحولاتها"، بحسب المنظمين الذين لم يعلنوا بعد لائحة أسماء الفنانين المشاركين كافّة، الذين سيكون بينهم الفنان الرائد سالم التميمي والفنان الغرياني والفنان عمر بركة والفنانة نادية العابد والفنان المصور سالم بوديب.

وتحمل الدورة اسم الفنان الرائد علي مصطفى بن رمضان تكريماً لمسيرته الفنية، إذ يشكل المعرض مناسبةً لاستحضار تجربة أحد الأسماء المرتبطة بمسار الفن التشكيلي المحلي، ضمن تقليد يربط الاحتفاء بالتجارب الفنية بإتاحة المجال أمام أعمال جديدة ورؤى معاصرة، بحسب المنظمين.

تحمل الدورة اسم الفنان الرائد علي مصطفى بن رمضان تكريماً لمسيرته وإسهاماته في المشهد التشكيلي الليبي

ولا يقتصر برنامج المعرض على عرض الأعمال الفنية، إذ يرافقه برنامج ثقافي وفكري يتضمن جلسات حوارية وورش عمل، تسعى إلى مناقشة أسئلة الفن التشكيلي الليبي في سياقه الراهن. وتتناول الجلسة الأولى، المعنونة بـ"المشهد التشكيلي الليبي: التحديات الراهنة وآفاق التوثيق والعرض"، قضايا التوثيق وحفظ الذاكرة الفنية، والتحولات الرقمية ومسارات العرض، إضافة إلى أسئلة الهوية البصرية بين المرجعيات المحلية والتجارب المعاصرة.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان "من المحترف إلى قاعة العرض"، وتبحث علاقة الفنان بفضاءات العرض وآليات تسويق الأعمال الفنية والاستثمار فيها، من خلال استعراض تجارب مرتبطة بسوق الفن وإدارة قاعات العرض، بمشاركة فنانين ونقاد وفاعلين في المجال من ليبيا وتونس ومصر.