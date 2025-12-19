انطلاق الدورة الرابعة عشرة من معرض مدينة تونس للكتاب

- انطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض مدينة تونس للكتاب بشارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة أكثر من 80 دار نشر تونسية تقدم 30 ألف عنوان مع تخفيضات تصل إلى 50%، وتستمر حتى 3 يناير المقبل. - يشمل البرنامج الثقافي ورشات وندوات يومية بمشاركة 130 كاتباً وشاعراً، تناقش قضايا فكرية معاصرة مثل الفلسفة والذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على خصوصيات ولايتي قبلي وسليانة الثقافية. - تتضمن الفعاليات عروضاً فنية وثقافية للناشئة، وندوات حول شخصيات فكرية بارزة، وتختتم بندوة تناقش واقع النشر والكتاب في ظل الظروف الراهنة.

انطلقت أمس الخميس في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض مدينة تونس للكتاب، التي تستمر حتّى 3 يناير/ كانون الثاني المُقبل تحت شعار "شارع الحبيب بورقيبة... شارع الثقافة"، إذ يشارك فيها أكثر من 80 دار نشر تونسية تعرض ما يزيد على 30 ألف عنوان تغطي مجالات معرفية وأدبية وفكرية متنوعة، مع تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار الكتب.

يشمل البرنامج الثقافي للمعرض ورشات وندوات يومية وجلسات حوارية يشارك فيها نحو 130 كاتباً وشاعراً وباحثاً، إذ تناقش فعالياته قضايا فكرية معاصرة مثل الفلسفة والذكاء الاصطناعي وتأثير الثقافات العالمية على المشهد الثقافي التونسي، كما يحتفي المعرض بولاية قبلي وسليانة ضيفتَي شرف، مسلطاً الضوء على خصوصياتهما الثقافية والتراثية.

تضمّن حفل الافتتاح عروضاً شعرية شعبية وورشات في الرسم والكتابة، إلى جانب معرض للصناعات التقليدية يبرز الموروث الثقافي لولاية سليانة، كما أقيم معرض فني للخزف من إنتاج طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي عن مغارة عين الذهب وأهم المعالم الطبيعية في الولاية.

تتضمّن برمجة الأيام المقبلة عروضاً فنية وثقافية موجّهة للناشئة، تُعرّفهم بجغرافية الجهات التونسية عبر صور وخرائط، إلى جانب لوحات تُجسّد وجوهاً فكرية وأدبية بارزة على غرار محمود المسعدي، وزبيدة بشير، ومحمد الصغير أولاد أحمد، ومحمد الطالبي وتوفيق بكار، كما يقترح معرض مدينة تونس للكتاب سلسلة من الندوات في خيمة خاصة، من بينها لقاء احتفائي بمسيرة الشاعر والكاتب علي اللواتي يتخلله تقديم كتاب "موسيقات تونسية" ومداخلات شهادية، وندوة حول إسهام محمد المرزوقي في المشهد الثقافي التونسي، إضافة إلى جلسة فكرية مخصّصة لتسعينيّة الطاهر الحداد. وتختتم الفعاليات بندوة بعنوان "فلسطين الذاكرة التاريخية والمقاومة الإبداعية" تُناقش واقع النشر والكتاب والتوزيع في ظلّ الظروف الراهنة.