انتهازية النقد الأدبي

- في ظل القمع السياسي في سوريا، اختار النقاد الأدبيون الهجرة كوسيلة للهروب من التضييق على حرية التعبير، حيث لجأ البعض إلى الصمت أو البحث عن فرص في الخارج، بينما اتجه آخرون إلى مجالات معرفية آمنة بعيداً عن المواجهة مع السلطة. - ظهرت المدرسة البنيوية كملاذ للنقاد، حيث قدمت نقداً سطحياً يدّعي العلمية دون التطرق إلى قضايا الحرية والكتابة، مما أدى إلى نفور القراء من الروايات. - يفتقر النقد الأدبي السوري إلى مرجعيات قوية، حيث أن القليل من النقاد يقدمون آراء نقدية مستمدة من قراءة الروايات العربية، مما يعكس بؤساً في الإنتاج النقدي مقارنة بالإنتاج الروائي.

ماذا يستطيع الناقد أن يفعل حين يشتدّ القمع؟ الجواب السريع الذي قدّمه النقد الأدبي في سورية، حين بدأت يد النظام السوري في زمن البعث، وحافظ الأسد، تلاحق الكلمة الناقدة، هو الهجرة. فالنقد الأدبي يعني التدخّل في خطاب الرواية المتداخل بالضرورة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، الذي يواجه متاعب الحياة، وسياسات السلطات التي تمنعه من التعبير عن همومه بحُرية.

وقد اتخذت الفكرة، أي فكرة هجرة النقد، عدّة طُرق، فمنهم من اختار هجرة النقد، فصمت وانزوى، مبتعداً عن المواجهة، ومنهم من اختار أن يترك البلاد ويبحث عن عمل آخر، أو نشاط أدبي في بلاد أُخرى تضمن له الرزق والطمأنينة بعيداً عن المواجهة مع سلطة تضيّق على الحياة العامة، والحياة الثقافية معاً، بينما اختار آخرون الهجرة إلى حقول معرفية أُخرى آمنة، وبعيدة عن المواجهة مع السلطة السياسية، مثل العودة إلى التراث، أو إلى زمن النهضة، أو التأريخ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت النقاد الأدبيين في سورية في ظل القمع السياسي؟ كيف يمكن للنقد الأدبي أن يساهم في تطوير الرواية العربية بدلاً من مجرد تلخيص النظريات النقدية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أكثر النقاد طرافة، في هذا الباب هُم أولئك الذين اختاروا هجرة النقد الذي يتناول الموضوع والمضمون والرسالة، إلى نقد آخر وفّرته مدرسة نقدية كانت في طور الأفول هي: المدرسة البنيوية. ففي تلك السنوات غزا الصحافة العربية تسونامي من "النقّاد" الذين وجدوا في البنيوية خشبة الخلاص. يمكن لأي متدرب أن يرسم خطوط الطول والعرض، ويضع البيانات، والجداول التي اعتقد أنها تمثل جوهر البنيوية. كانت نتيجة تلك الحقبة التي انخرط فيها العشرات من جميع الاتجاهات الفكرية هي تنفير القارئ من الروايات التي كان من سوء حظها أنها جلبت إلى ساحة خطوط الطول والعرض النقدية.

لا يقدم الناقد البنيوي نقداً بل نظريات مستعارة تدّعي العلمية

الراجح أنه كان حالة انتهازية من "النقد"، فقد استطاع أن يدّعي أن نقداً أدبياً يحلّل الرواية والقصة والشعر، دون أن يكلّف نفسه الدخول في أسئلة الكاتب والمجتمع عن الحرية والكتابة، والنجاح الأهم الذي حققه لنفسه، هو إبعاد الرقيب الأمني عن ملاحقة الكلمة. وفي المئات من تلك المقالات النقدية، التي يكتبها نقّاد بنيويون، كان الحياد المعرفي والسياسي هو القاعدة الذهبية لشغل الناقد. حياد معتم لمقالات تشبه النقد، ولكنها لا تقدم نقداً، بل نظريات مستعارة من مدارس الغرب تدّعي العلمية والنزاهة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت النقاد الأدبيين في سورية في ظل القمع السياسي؟ كيف يمكن للنقد الأدبي أن يساهم في تطوير الرواية العربية بدلاً من مجرد تلخيص النظريات النقدية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لا توجد في المحفظة السورية، أو في الذاكرة كتابات يمكن أن تكون مرجعاً لقراءة في رواية، تنفع أن تكون تمهيداً لنظرية في الكتابة، إلّا لدى القليل من النقّاد (محمد كامل الخطيب نموذجاً)، هذا هو حقّ الرواية والروائي والحياة الثقافية على الناقد، أن يكتب في النظرية النقدية رأياً مستمداً من واقع قراءة الروايات العربية، وأن يقول رأياً نظرياً بشأنها، لا يلخص ما قدمته نظريات النقد، بل يؤسس نقداً يتمثّل المنجز النقدي النظري، من أي مدرسة أو اتجاه، أو تيار في النقد، وقد قدمت الرواية العربية في جميع البلدان العربية أعمالاً روائية تضاهي الرواية في العالم، ولكن إذا ما قسنا حجم الصادر من الروايات في العالم العربي، مقابل حجم ما كتب من نقد، كمّياً فقط، فإن الحصيلة بائسة، أما نتائج القياس الفكري والثقافي فهي أكثر بؤساً.

* روائي من سورية