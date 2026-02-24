اليونسكو: مخاطر رقمية واقتصادية تهدد الصناعات الثقافية

- بحلول عام 2028، قد يخسر المبدعون 24% من إيراداتهم بسبب الذكاء الاصطناعي، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تحمي حقوقهم وتضمن استدامة الإبداع، حيث تمثل الإيرادات الرقمية 35% من دخلهم. - تساهم الصناعات الإبداعية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن تواجه فجوة تمويلية حادة مع إنفاق عام لا يتجاوز 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يهدد استدامة الإبداع. - يسلط التقرير الضوء على انعدام التوازن الثقافي بين الشمال والجنوب، وتهديدات حرية التعبير، وتحديات النساء في القيادة الثقافية، ويدعو لتطوير أنظمة إحصائية تعزز الحوكمة العادلة.

بحلول عام 2028، قد يخسر المبدعون حول العالم، بمن فيهم الكتّاب والفنانون، ما يصل إلى 24% من إيراداتهم، نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي. يقول هذا المُعطى الإحصائي الكثير في عالمنا اليوم، وهو من أبرز النتائج التي رصدها التقرير الصادر مؤخراً عن اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في باريس، تحت عنوان "إعادة تشكيل السياسات من أجل الإبداع: تهيئة الظروف لإبداع مزدهر". تعتمد هذه النتائج على بيانات من أكثر من 120 دولة، وتسلّط الضوء على المخاطر الاقتصادية المتصاعدة على الفنانين والمبدعين في ظل التحولات الرقمية، وتؤكّد الحاجة الملحّة لوضع سياسات تحمي حقوقهم وتضمن استدامة الإبداع.

ينطلق التقرير (265 صفحة) من فرضية أن الثقافة "صالحٌ عامّ عالمي" ورافعة أساسية للتنمية المستدامة. وتوضح البيانات المدرجة مدى مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقدرتها على توفير فرص عمل واسعة، خاصة للشباب والنساء. ومع ذلك، يشير إلى فجوة تمويلية حادة؛ إذ لا يزال الإنفاق العام على الثقافة عالمياً منخفضاً، ولا يتجاوز 0.6% من معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلدان موضع الدراسة، وهو في انخفاض مستمر.

الإنفاق العام على الثقافة يواصل الانخفاض في العالم كله

كذلك تشير نتائج المنظّمة إلى تأثير التكنولوجيا على صناعة الإبداع. فالفضاء الرقمي سهّل وصول المبدعين إلى جمهور عالمي، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى تآكل مداخيلهم. تمثّل الإيرادات الرقمية اليوم 35% من دخل المبدعين مقارنة بـ17% في 2018، إلا أن نصيب المبدعين منها يظل محدوداً وغير عادل. ويُحذّر التقرير من أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبّب في خسائر عالمية تصل إلى 24% لمُبدعِي الموسيقى و21% لمُبدعي المحتوى السمعي البصري سنة 2028. ويؤكد ضرورة سنّ تشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية وضمان شفافية الخوارزميات التي تروّج محتوى معيناً على حساب آخر، ما قد يهدد التنوع الثقافي.

ويكشف التقرير عن استمرار انعدام التوازن في التبادل الثقافي بين الشمال والجنوب، وتزايد التهديدات لحرية التعبير الفني، سواء عبر الرقابة المباشرة أو التضييق الرقمي والملاحقات القانونية. وعلى صعيد المساواة بين الجنسين، فإن النتائج تشير إلى أن النساء ما زلن يواجهن تحديات في تولي المناصب القيادية في القطاع الثقافي، خصوصاً في الدول النامية حيث تشغل النساء 30% فقط من المناصب القيادية. كذلك يلفت إلى أن اختلال موازين القوة داخل البيئة الرقمية لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا، بل ببنية السوق نفسها، حيث تتركز العوائد في أيدي عدد محدود من المنصات العالمية الكبرى. هذا التركّز يضعف قدرة المبدعين، خصوصاً المستقلين منهم، على التفاوض العادل بشأن حقوقهم وأجورهم، ويجعلهم أكثر عرضة لتقلبات الخوارزميات وسياسات النشر غير الشفافة.



وينبه التقرير إلى أن غياب البيانات الدقيقة حول الاستهلاك الثقافي الرقمي في كثير من الدول يعيق صياغة سياسات فعّالة. لذلك يدعو إلى تطوير أنظمة إحصائية حديثة تواكب التحولات الرقمية، وتعزز الحوكمة العادلة للمنصات، وتعيد التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحقوق الإنسان الثقافية. كما يؤكد أن الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، لكن التحديات الرقمية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب فجوات النوع الاجتماعي، تتطلب سياسات أقوى، ومبادرات عالمية لضمان استقرار المبدعين ودعم إبداعهم المستدام، بما يضمن استمرار التنوع الثقافي وحماية حقوق الفنانين في عالم سريع التحول، حيث باتت الخوارزميات والشركات العابرة للقارات قوة مؤثرة على سوق الإبداع.