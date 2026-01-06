اليمن في إصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

- تعود جذور الأزمة اليمنية إلى تمركز السلطة بعد الوحدة عام 1990، وفشل إدارة الصراعات الاجتماعية، مما جذب اهتمام الباحثين والمراكز الأكاديمية مثل المركز العربي للأبحاث الذي أصدر كتباً تحلل أبعاد الأزمة وتقدم رؤى لفهم الوضع اليمني. - يسلط كتاب "الثورة اليمنية: الخلفية والآفاق" الضوء على مسارات الثورة اليمنية وتحديات بناء دولة مدنية ديمقراطية، بينما يقدم "الوعي السياسي في المجتمع اليمني" دراسة حول العوامل المؤثرة في الوعي السياسي بعد ثورة 2011. - توثق "وثائق الأمم المتحدة في المسألة اليمنية 2011-2018" تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة، بينما يبرز "العشرية السوداء للاقتصاد اليمني" آثار الحرب على الاقتصاد، مشدداً على أهمية التوافق السياسي والتنمية الاقتصادية للخروج من الأزمة.

تعود جذور الأحداث التي يشهدها اليمن خلال العقدَين الماضيَين، إلى تمركز السلطة والنفوذ بعد تحقيق الوحدة بين اليمنَين الشمالي والجنوبي عام 1990، والفشل في إدارة الصراعات الاجتماعية وكذلك اختلالات التنمية وتوزيع الثروة، وهي قضايا جذبت اهتمام العديد من الباحثين والمؤسّسات الأكاديمية. ومن بين أبرز الجهات التي ركزت على دراسة الواقع اليمني وتحليل أبعاده المختلفة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي أصدر مجموعة من الكتب التي ترصد مسارات الأزمة وتقدم رؤية معمقة لفهم هذا البلد. إصداراتٌ قرأت الثورة اليمنية، وتشكّل الوعي السياسي، وأبعاد الصراع الذي عاد ليشتعل مؤخراً واضعاً البلد في واجهة المشهد العالمي.

يسلط كتاب "الثورة اليمنية: الخلفية والآفاق" (2012) الضوء على مسارات الثورة اليمنية، التي شكلت جزءاً بارزاً من ثورات الربيع العربي. يقدم الكتاب تحليلات متعدّدة شارك فيها عددٌ من الباحثين، تناولوا خلالها مقدمات الثورة، ونشوء الدولة، ودور المجتمع المدني في التغيير، كما يتناول الكتاب التحديات التي تعترض بناء دولة مدنية ديمقراطية، من خلال دراسات حول الحراك الجنوبي، والقبيلة، والشباب، ووسائل التواصل الاجتماعي، ليبرز رؤية استراتيجية للتحوّل السياسي في اليمن.

توثيق دقيق للأحداث التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011

أما الباحث عبد الكريم غانم فيقدم في كتابه "الوعي السياسي في المجتمع اليمني" (2016) دراسة معمقة حول العوامل الاجتماعية التي تشكل الوعي السياسي في اليمن، وينطلق الكتاب من تحليل بنيوي يشمل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على تكوين هذا الوعي، مع التركيز على دور المجتمع المدني والشباب، خاصة بعد أحداث الثورة اليمنية عام 2011. الدراسة تضمنت تحقيقاً ميدانياً لطلاب جامعة صنعاء، وأظهرت تحولات نوعية في وعي الشباب السياسي بعد الثورة، مع إبراز التحديات التي تواجه المجتمع اليمني من ناحية سياسية واجتماعية.

ومن الناحية الحقوقية والسياسية الدولية، يقدّم كتاب "وثائق الأمم المتحدة في المسألة اليمنية 2011-2018" (2024) لعبد الحميد صيام وإنعام سالم توثيقاً دقيقاً للأحداث المتسارعة التي أعقبت انتفاضات 2011 في اليمن، مع التركيز على تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة. يستعرض الكتاب قرارات مجلس الأمن، وتقارير المبعوثَين الأمميَين، والبيانات الرسمية التي رافقت تطورات الصراع، بدءاً من استخدام السلاح ضدّ المتظاهرين، مروراً بمبادرات السلام المتعددة، وصولاً إلى التدخل العسكري الإقليمي عبر التحالف العربي.

من الجانب الاقتصادي، يُبرز كتاب "العشرية السوداء للاقتصاد اليمني" (2025) تأليف دبوان عبد القوي الصوفي، التحليل الكمي والنوعي لآثار الحرب على الاقتصاد اليمني خلال الفترة 2011-2021. يوضح الكتاب كيف أدت الحرب إلى انهيار المؤسّسات الاقتصادية، وتفاقم الفقر والبطالة، مع تدهور القطاعات الإنتاجية وانقسام مؤسّسات الدولة، كما يستعرض الأسباب التاريخية للأزمة، ويبرز الدور السلبي للفساد والسياسات الاقتصادية الهشة، ويؤكّد المؤلف أهمية التوافق السياسي والتنمية الاقتصادية المتنوعة شرطاً أساسياً للخروج من الأزمة، مع التشديد على دور الجهد الوطني والدعم الدولي لإعادة البناء.