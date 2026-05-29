"الهروب من بابل".. تاريخ موسيقى السود في بريطانيا

يعود الكاتب ومنسق الأسطوانات البريطاني جيسي برنارد، في كتابه الجديد "الهروب من بابل: تاريخ حميم لموسيقى السود البريطانية"، عن "دار بروفايل بوكس 2026"، إلى التحولات التي عرفها المشهد الموسيقي في بريطانيا منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، متتبعاً العلاقة بين الموسيقى والهوية والتحولات الاجتماعية داخل مجتمعات السود البريطانية، في عملٍ يجمع بين السيرة الذاتية والتأريخ الثقافي والكتابة الموسيقية.

ينطلق برنارد من عام 1989، وهي السنة التي يعتبرها محطةً أساسية في تاريخ موسيقى السود البريطانية، مع الانتشار العالمي الذي حققته فرقة "سول تو سول" والمغنية شادِية، بالتوازي مع صعود أسماء مثل "أ غاي كولد جيرالد" و"نايتميرز أون واكس" داخل المشهد الموسيقي الإلكتروني في بريطانيا. ومن هذه اللحظة، يتتبع الكتاب مسارات أنماط موسيقيةٍ ظهرت داخل المدن البريطانية، من الجانغل والهيب هوب في تسعينيات القرن الماضي إلى الغرايم والدريل و"يو كي تراب" خلال العقود اللاحقة.

ويعتمد الكتاب بنية سردية مستلهمة من "شريط الميكس"، متنقلاً بين الذكريات الشخصية والمقاطع القصيرة ذات الطابع الأدبي، مع استعادة تفاصيل من طفولة المؤلف وتكوينه الموسيقي الأول داخل سيارة والديه، حيث كانت موسيقى مايكا باريس و"سول تو سول" وكارول ويلر جزءاً من يومياته المبكرة. كما يتوقف عند لحظاتٍ يعتبرها مؤثرةً في تشكل وعيه الموسيقي، من بينها مشاهدته المغني كريغ ديفيد يؤدي أغنية "سبعة أيام" في برنامج "توب أوف ذا بوبس" سنة 2000، وهي من اللحظات التي يرى أنها كرّست حضوراً بريطانياً واضحاً داخل موسيقى "آر أند بي".

ويستند برنارد إلى تصورٍ يرى في موسيقى الريغي الجذر الذي تفرعت منه أنماط موسيقيةٍ بريطانية لاحقة، مستعيداً في هذا السياق شهادة مغني الريغي ومنسق أنظمة الصوت تيبا إيري، الذي يصف الريغي بأنه "شجرة" خرجت منها أصوات موسيقية متعددة داخل بريطانيا. ومن خلال هذه الفكرة، يعيد الكتاب ربط الغرايم والدريل و"يو كي فانكي" بسياقٍ ثقافي أوسع يرتبط بتاريخ المجتمعات السود البريطانية وتحولات الفضاء الحضري في لندن ومدن بريطانية أخرى.

كما يمنح الكتاب مساحةً لفنانين لم يحظوا بحضور واسع داخل الكتابات الموسيقية البريطانية، من بينهم المغني الراحل ليندن ديفيد هول، الذي توفي سنة 2006 إثر إصابته بسرطان الغدد اللمفاوية عن عمر 31 عاماً، إضافة إلى التوقف عند برنامج "ذا ليك" الذي قدّمه تريفور نيلسون عبر قناة "إم تي في بيس" خلال العقد الأول من الألفية، ودوره في توسيع حضور الموسيقى البريطانية السوداء داخل الفضاء الإعلامي.

ويتناول الكتاب أيضاً أثر القيود الأمنية والرقابية التي واجهت فعاليات الموسيقى السوداء في لندن، مستعيداً نموذج "فورم 696" الذي استخدمته شرطة العاصمة البريطانية سنوات طويلة لمراقبة الحفلات الموسيقية، إلى جانب الجدل المرتبط بمراقبة كلمات أغاني الراب وتصنيف بعض الفنانين الشباب ضمن قوائم مرتبطةٍ بالعصابات.

ويأتي صدور "الهروب من بابل" في سياق اهتمام متزايد بإعادة قراءة الإرث الثقافي لمجتمعات السود في بريطانيا، خصوصاً مع مرور ثلاثين عاماً على تأسيس جوائز "موبو"، وافتتاح معرض "الموسيقى سوداء: حكاية بريطانية" في متحف "فيكتوريا وألبرت إيست" في لندن. وفي هذا السياق، يقدّم جيسي برنارد قراءة تربط الموسيقى بتحولات الهوية والمدينة والذاكرة الثقافية داخل بريطانيا المعاصرة.