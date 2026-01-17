"الهاربات" تفوز بجائزة أفضل عرض في ختام مهرجان المسرح العربي

- اختُتمت فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي في القاهرة، حيث توّجت المسرحية التونسية "الهاربات" بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي، بفضل رؤيتها الإخراجية المتماسكة وطرحها الإنساني العميق. - شهد المهرجان منافسة 14 عرضاً مسرحياً، وكرّم العروض المشاركة من دول عربية متعددة، كما حصدت مصر جوائز مسابقة التأليف المسرحي للأطفال. - أكد وزير الثقافة المصري على مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة العربية، ووصف أمين عام الهيئة العربية للمسرح المهرجان بأنه يوحّد المسرحيين العرب.

اختُتمت مساء أمس الجمعة في القاهرة فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي انتظمت من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتنظيم من الهيئة العربية للمسرح وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وسط حضور عربي واسع واحتفاء خاص بالمسرحية التونسية "الهاربات" التي تُوّجت بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي، وهي الجائزة الأرفع في المهرجان.

وجاء تتويج "الهاربات"، من تأليف التونسية وفاء الطبوبي وإخراجها، تقديراً لمسار عرض لافت فنياً، شاركت في بطولته فاطمة بن سعيدان، ومنيرة الزكراوي، ولبنى نعمان، وأميمة البحري، وصبرين عمر، وأسامة الحنايني. وتدور أحداث المسرحية داخل محطة للنقل العام، حيث يلتقي ستة أشخاص تختلف مساراتهم الحياتية، لكنهم يجتمعون على رغبة واحدة: الهروب من واقع قاسٍ بحثاً عن خلاص أو أمل ممكن.

وقال الفنان الفلسطيني كامل الباشا، رئيس لجنة التحكيم، إنّ اللجنة عقدت سبعة اجتماعات متتالية درست خلالها جميع العروض بالتحليل والنقاش، قبل أن تُجمع على منح الجائزة لمسرحية "الهاربات" لما تميزت به من رؤية إخراجية متماسكة وطرح إنساني عميق.

وشهدت الدورة السادسة عشرة منافسة 14 عرضاً مسرحياً على الجائزة، من بينها العرضان المصريان "كارمن" للمخرج ناصر عبد المنعم و"مرسل إلى" من تأليف طه زغلول وإخراج محمد فرج، فيما شاركت نقابة المهن التمثيلية بعرض "الجريمة والعقاب" خارج المسابقة. كما حصدت مصر جوائز مسابقة التأليف المسرحي الموجّه للأطفال، حيث فاز عبد الحكيم رخية بالجائزة الأولى عن نص "محاكاة سيرة الزير"، ومحمد سرور بالجائزة الثانية عن "الهلالي الصغير"، فيما نال هاني قدري الجائزة الثالثة عن "علاء الدين ومصباح صنع في الصين".

كذلك كرّم المهرجان العروض الخمسة عشر المشاركة، التي مثّلت دول الإمارات وقطر والكويت والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس ومصر. وأكّد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في كلمته، أن احتضان القاهرة للمهرجان يعكس مكانتها كعاصمة دائمة للثقافة العربية، فيما وصف أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله المهرجان بأنه "يوحّد المسرحيين العرب".