"الهاربات" تفتتح الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية

ينطلق مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته الخامسة والثلاثين خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و31 مارس/آذار الجاري في قصر الثقافة وبيت الشعر بالشارقة الإماراتية، مقدّماً في افتتاحه العرض التونسي "الهاربات"، تأليف وإخراج وفاء الطبوبي، الفائز بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة.

تتناول مسرحية "الهاربات"، التي لم تُسمَّ فيها الشخصيات بأسماء، بل عرّفت بحسب أدوارها الاجتماعية، رحلة خمس نساء يمثلن فئات اجتماعية مختلفة، من العاملة إلى السيّدة المسنّة إلى جانب امرأة تجمع القوارير البلاستيكية، يواجهن صراع الحياة اليومية مع رجل وحيد في نقطة عبور منسيّة. تنتقل الشخصيات بين منفى وآخر، حيث يتحوّل شعور العجز في البداية إلى قوة دافعة نحو الفعل، ويتجسد التحوّل النسوي من الصمت إلى المقاومة.

لجنة رباعية تحكم السباق المسرحي، تشمل باحثين من الأردن وتونس ومصر

ويضم برنامج الدورة 14 عرضاً مسرحياً، تم تقسيمها بين المسابقة الرسمية والبرنامج الموازي، إضافة إلى عرضين من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. العروض السبعة المخصصة للمسابقة الرسمية تشمل: "جارٍ اختيار عنوان" لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، و"غياهب الروح" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية "سونا" لمسرح دبي الأهلي، و"نصف ليلى" لمسرح خورفكان للفنون، و"هيرقرموشة" لمسرح الشارقة الوطني، وعرض "قاموس الاختفاءات" لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح)، ومسرحية "سنعيدها سيرتها الأولى" لمسرح الشباب للفنون.

أما العروض الأربعة في البرنامج الموازي فهي: "حين اختارت الروح الوقوف" لمسرح أم القيوين الوطني، و"حقائب فارغة" لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و"أرض اليباس" لمسرح الفجيرة، الى عرض "تخيل" من توقيع جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، فيما يشمل البرنامج عرضين من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ويتعلق الأمر بـ"من غير يقين" لأوغست ستريندبرغ، و"أنت لست جاراً" لعزيز نيسين.

وتشرف على تقييم العروض لجنة تحكيم مسرحية عربية ومحلية؛ من الأردن المسرحي والكاتب مفلح العدوان ومن تونس الأكاديمي والباحث المسرحي حاتم دربال ومن مصر الناقدة المسرحية رانيا يحيى، ويمثل الإمارات في هذه اللجنة المنتج المسرحي وليد الزعابي، فيما ترافق العروض ندوات تطبيقية وفكرية ولقاءات حوارية مفتوحة.