"الناجون من الظلام".. وسام عفيفة يوثق يوميات الأسر في "سديه تيمان"

- كتاب "الناجون من الظلام" للكاتب الفلسطيني وسام عفيفة يسلط الضوء على تجربة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محاولاً تحويل تجربة فردية إلى شهادة جماعية تعكس واقع آلاف المعتقلين، من خلال دمج التوثيق الصحافي بالسرد الأدبي. - يتناول الكتاب تجربة الصحافي أسامة الذي قضى عشرين شهراً في الأسر، موثقاً تفاصيل الحياة اليومية والآثار النفسية طويلة الأمد للاعتقال، عبر 36 مشهداً سردياً تشبه اللقطات السينمائية. - إصدار الكتاب باللغة الإنكليزية يهدف للوصول إلى القارئ العالمي، ويعكس التعاون الثقافي بين فلسطين والهند، في ظل تزايد التواطؤ السياسي بين الهند وإسرائيل.

من سؤال جوهري حول قدرة حكاية فردية على تمثيل تجربة جماعية يعيشها آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ينطلق كتاب "الناجون من الظلام" (ترجمه إلى الإنكليزية: حسام المدهون، "ليفت ورد بوكس"، نيودلهي، 2026) للكاتب والصحافي الفلسطيني وسام عفيفة. وفيه يحاول تتبُّع تفاصيل الحياة اليومية خلف القضبان خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، وتحويل تجربة أسير واحد إلى شهادة عن واقع أوسع يعيشه الفلسطينيون.

اختار عفيفة في كتابه أن يجمع أسلوب التوثيق الصحافي بالسرد الأدبي بوصفه وسيلة لاستعادة ما لا تستطيع الأرقام وحدها نقله. فالإفادات القانونية توثق التواريخ والأحداث والانتهاكات، لكنها غالباً لا تنقل تفاصيل التجربة الإنسانية نفسها: الأصوات داخل الزنازين، ورائحة المكان، والتحولات النفسية، والخوف الذي يصبح جزءاً من الحياة اليومية. ومن هنا جاءت محاولة بناء نصّ يجعل القارئ أقرب إلى التجربة الداخلية للأسير.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يجمع الكتاب بين التوثيق الصحافي والسرد الأدبي لنقل التجربة الإنسانية للأسير؟ ما هي الآثار النفسية طويلة الأمد للاعتقال التي يتناولها الكتاب على الأسرى المحررين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يتكون من 36 مشهداً تجمع التوثيق الصحافي بالسرد الأدبي

ويتّخذ الكتاب من شهادة صحافي ومخرج تلفزيوني فلسطيني يُدعَى أسامة محوراً أساسيًا للسرد. فقد أمضى أسامة نحو عشرين شهراً في الأسر، متنقّلاً بين عدد من السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بينها معتقل "سديه تيمان" الذي يحتلّ حضوراً بارزاً في الكتاب بوصفه أحد أكثر مواقع الاحتجاز قسوة خلال الحرب. كما يتناول الكتاب أيضاً ما يتركه الاعتقال من آثار طويلة الأمد حتى على الأسرى المُحرّرين، إذ تستمر الذكريات والصدمة النفسية وثقل العزلة في مرافقة الأسرى السابقين في حياتهم اليومية.

وتمنح خلفية أسامة المهنية، بوصفه صانع أفلام اعتاد توثيق قصص الآخرين قبل أن يصبح هو نفسه جزءاً من القصة، الكتابَ أسلوبه البصري. فقد بُني العمل على 36 مشهداً سردياً تشبه اللقطات السينمائية، حيث يحمل كلّ مشهد تفاصيله الخاصة، لكنه يبقى مرتبطاً بالمسار العام للتجربة. وجاء اختيار إصدار الكتاب باللغة الإنكليزية مباشرة بهدف الوصول إلى القارئ العالمي، ونقل تجربة الأسر الفلسطينية إلى فضاء يتجاوز المنطقة. ويرى المؤرّخ الهندي فيجاي براشاد، الذي كتب مقدمة الكتاب، أن أهميته تنبع من كونه محاولة لتوثيق تجربة إنسانية وقعت في ظروف استثنائية، ويكتب: "هذا كتابٌ لم يكن ينبغي أن يُكتب أصلاً، لكنه كُتب لأن ما حدث كان يجب أن يُوثّق"، مشيراً إلى ضرورة تسجيل ما يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي بدل تركه عُرضة للطمس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يجمع الكتاب بين التوثيق الصحافي والسرد الأدبي لنقل التجربة الإنسانية للأسير؟ ما هي الآثار النفسية طويلة الأمد للاعتقال التي يتناولها الكتاب على الأسرى المحررين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تحمل هوية الناشر الهندي دلالة إضافية في سياق صدور العمل، إذ يأتي الكتاب من داخل المشهد الثقافي الهندي في وقت تشهد فيه العلاقات بين حكومة ناريندرا مودي في الهند وحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل تواطؤاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في المجالات السياسية والعسكرية. ويجمع "الناجون من الظلام" بين تجارب فلسطينية وهندية في مجالات الصحافة والبحث والترجمة، فمؤلّفه وسام عفيفة صحافي وكاتب وباحث سياسي من قطاع غزة، يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الإعلامي والتحليل الاستراتيجي، أمّا المفّكر والمؤرّخ الهندي فيجاي براشاد، فهو صاحب مؤلفات عديدة تناولت تاريخ الجنوب العالمي وقضايا التحرر والعدالة الاجتماعية والقضية الفلسطينية.