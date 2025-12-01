"الموت والنيزك" لجوكا رينيرس تيرون.. هشاشة الوجود وتحوّل الأرض

- "الموت والنيزك" للكاتب جوكا رينيرس تيرون، رواية تتناول العنف والحنين والرمزية، حيث تتقاطع الغربة مع الانقراض في عالم تتفكك فيه الحدود بين الإنسان والطبيعة، مما يعكس هشاشة الإنسان أمام قوى أكبر منه. - تبدأ القصة مع بوافنتورا الذي ينقل شعب الكاجابوكوجي إلى المكسيك بعد تدمير غاباتهم، لكن موته المفاجئ يحوّل المهمة إلى موظف مكسيكي، مما يبرز هشاشة العلاقة بين الإنسان ومكانه. - تتسم الرواية بتداخل الأزمنة والتحولات بين الفانتازيا والواقع، مما يعمق شعور القارئ بالتيه، وتطرح أسئلة حول قدرة البشر على مواجهة نتائج أفعالهم تجاه الطبيعة.

في روايته "الموت والنيزك"، يفتح الكاتب البرازيلي جوكا رينيرس تيرون بوابةً إلى عالم تتقاطع فيه الغربة مع الانقراض، ويحوّل الخراب البيئي إلى نسيج سردي مشحون بالعنف والحنين والرمزية. تتناول الراوية، التي نقلها إلى العربية المترجم سعيد بنعبد الواحد، فقدان المكان والزمن، إذ تتفكك الحدود بين الإنسان والطبيعة، ويغدو العالم فضاءً لتأملات وجودية تتقاطع فيه الذاكرة بالغياب والمصير.

تبدأ الحكاية مع بوافنتورا، الكاتب والسائح البرازيلي الذي يتولى نقل آخر أفراد شعب الكاجابوكوجي إلى المكسيك، بعد أن دُمّرت غاباتهم الأمازونية. موت بوافنتورا المفاجئ يحوّل المهمة إلى موظف مكسيكي بسيط، فيتوزع السرد بين صوتين متباينين. هذا التناوب يقدّم منظوراً متعدد الطبقات عن الرحلة والتهجير، ويكشف هشاشة العلاقة بين الإنسان ومكانه، ويُبرز غياب اليقين أمام مأساة شعب أصلي يواجه الانقراض.

تتحوّل الأمازون في الرواية إلى كائن حيّ يئنّ تحت وطأة الخراب. الخرائط تفقد معناها أمام الواقع، واللغة تتغير مع الأرض، فتتحول الكتابة إلى محاولةٍ لمقاومة النسيان. الغابة ذاكرة متحركة تصارع الزوال، وجغرافيا الرواية تصير جسداً يحمل علامات الانقراض والاضطراب. هذه القوة الحاضرة للمكان تجعل القارئ يشعر باضطراب العالم من الداخل، وكأن الأرض نفسها تراقب انهيارها.

يتسم الأسلوب السردي بتداخل الأزمنة والتحولات بين الفانتازيا والواقع؛ الماضي والمستقبل يندمجان داخل الحاضر، فتتبدد الحدود الزمنية وتتَشظّى الخطوط السردية. الإيقاع البطيء يعمّق شعور القارئ بالتيه، ويحوّل القراءة إلى تجربة حسية، حيث يصبح الانقراض ملموساً على مستوى اللغة والإيقاع والصورة. وتحوّل هذه التقنية الرواية إلى تجربة وجودية متكاملة تعكس هشاشة الإنسان أمام قوى أكبر منه. فالنيزك الذي يلوح في السماء يمثل النهاية المحتومة، فيما تتعملق الرمزية في كل تفصيل.

الرحلة نحو الشمال تجسّد البحث عن النجاة في فضاء مجهول؛ والغابة تراقب الانقراض بصمت؛ والشعب الأصلي يرمز إلى جماعة بشرية تحاول النجاة من محوٍ تاريخي. تتنامى الأسئلة حول قدرة البشر على مواجهة نتائج أفعالهم تجاه الطبيعة، وعن مصير الهوية عندما يندثر المكان الذي ينتمي إليه الإنسان.

في خلفية الرواية تتردد أصداء الواقع البرازيلي المعاصر، حيث تتقاطع الإبادة البيئية مع مصادرة حياة الشعوب الأصلية. السياسة والبيئة تتشابكان في الرواية عبر لغة رمزية تجعل من البيئة مرآةً للتوترات الاجتماعية والثقافية. ولا يظهر الانقراض فقط كارثةً طبيعيةً، بل يتجلّى عمليةً أخلاقيةً تعكس انحسار القيم التي تربط الإنسان بالأرض وبحياته الجماعية.

ينسج تيرّون نصاً يتأمل الفناء بعمق فكري وبناء لغوي دقيق. يعيد السرد تشكيل المأساة، حيث تتحول الكارثة إلى تجربة متواصلة تكشف هشاشة الحضارة أمام الطبيعة والانحدار الأخلاقي أمام التدمير البيئي. اللغة نفسها تتحرك ككائن حيّ، تنقل الخوف والدهشة، وتحوّل الرواية إلى مساحة للتجريب الجمالي والفلسفي. تضع الرواية القارئ أمام مسؤولية التفكير في معنى البقاء، إذ يعرض النص مواجهة الإنسان مع ذاته، ويرسم حدود قدرته على السيطرة على العالم الذي يسكنه.

يكتب تيرّون عن الأمازون، لكنه يكتب في الوقت نفسه عن المصير الإنساني العام، عن الأرض التي تنكمش تحت وطأة الجشع، وعن الإنسان الذي لم يتعلم بعد كيف يعيش في انسجام مع هشاشته.

تقدّم الراوية رؤية مركّبة للانقراض البيئي والاجتماعي، وتكشف هشاشة الإنسان وعلاقته بالأرض، وتحوّل فقدان المكان إلى تجربة تأملية عميقة تغوص في قلب الديستوبيا البرازيلية، لتقدّم قراءة نقدية وفنية متكاملة تجعل من النص مرآةً لزمننا الحالي ومستقبلنا المحتمل.