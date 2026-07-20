المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم أحمد عبد العزيز وأحمد ماهر

- يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة خمس شخصيات بارزة في التمثيل والإخراج والنقد، ويُفتتح في 25 يوليو بدار الأوبرا المصرية، برئاسة محمد رياض، ويشمل عروضاً وورشاً ومسابقات. - تسبق العروض ندوات فكرية بإشراف رشا عبد المنعم، تناقش العلاقة بين المسرح والجمهور، وتتناول سبعة محاور حول جمهور المسرح المصري ودور المؤسسات الثقافية والنقد والإعلام. - أقيمت فعاليات تمهيدية في المنصورة قبل الانطلاقة الرسمية، ويُعتبر المهرجان حدثاً سنوياً منذ 2006، يجمع إنتاجات المسرح المصري بمختلف اتجاهاتها، ويشمل ندوات وورشاً ولقاءات.

أعلن منظمو المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته التاسعة عشرة، عن تكريم خمس تجارب تنتمي إلى أجيالٍ ومساراتٍ مختلفة في المسرح المصري، ويتعلق الأمر بالفنانين أحمد ماهر وأحمد عبد العزيز، والمخرجين مجدي مجاهد وأحمد البنهاوي، والناقد حمدي الجابري، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات التمثيل والإخراج والنقد. ويفتتح المهرجان رسمياً يوم 25 يوليو/ تموز الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الفنان محمد رياض، فيما تسبق عروضه الرسمية ندواتٌ فكرية تنطلق اليوم الاثنين تحت عنوان "المسرح والجمهور: هل يذهب الجمهور إلى المسرح أم يذهب المسرح إلى الجمهور؟".

وتناقش الندوات الفكرية التي تنظمها لجنة ترأسها الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، بمشاركة باحثين ونقاد وأكاديميين ومسرحيين، حتى بعد غد الأربعاء، تحولات العلاقة بين المسرح والمتلقي عبر سبعة محاور تتصل بجمهور المسرح المصري، وآليات الوصول إليه، وكذا دور المؤسسات الثقافية في توسيع دائرة حضوره.

ويفتتح البرنامج الفكري بجلسةٍ يشارك فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أشرف العزازي ورئيس المهرجان محمد رياض، ورئيسة لجنة الندوات رشا عبد المنعم، قبل انطلاق جلسات اليوم الأول التي تحمل عناوين "من هو الجمهور؟" و"الوصول للجمهور" و"فرص وتحديات.. شهادات وتجارب". وتبحث هذه الجلسات تحولات جمهور المسرح المصري، وبنيته الاجتماعية والثقافية وإشكاليات الحضور والعزوف، إلى جانب تجارب عمليةٍ في بناء الصلة بين العرض والمتلقي.

تناقش ندوات المهرجان تحولات العلاقة بين المسرح والمتلقي عبر سبعة محاور تتصل بجمهور المسرح المصري



ويتواصل البرنامج يوم غد الثلاثاء بجلسات اختار لها القائمون على الحدث العناوين الآتية: "دور النقد والإعلام في صناعة الجمهور" و"طبيعة جمهور المسارح النوعية" و"المهرجانات وصناعة الجمهور"، حيث تناقش الجلسات تأثير النقد والإعلام في تشكيل الذائقة المسرحية، وخصوصية جمهور مسرح الطفل والعرائس والمسرح المدرسي والجامعي، إضافةً إلى دور المهرجانات في استقطاب شرائح جديدة من الجمهور.

وتختتم الندوات الأربعاء المقبل بثلاث جلساتٍ تحمل عناوين "صيغ مسرحية جديدة للعلاقة بالجمهور"، و"تجارب مغايرة في جذب الجمهور.. شهادات"، و"نحو سياسة ثقافية واستراتيجيات مقترحة لبناء الجمهور"، التي تتناول تجارب المسرح التفاعلي والغامر والفضاءات غير التقليدية، وصولاً إلى مقترحات مرتبطة بتطوير علاقة المسرح بالمتلقي.

وتنطلق الدورة التاسعة عشرة من المهرجان رسمياً يوم السبت 25 يوليو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتضم عروضاً مسرحية وورشاً فنية ولقاءات مفتوحةٍ مع صناع المسرح، فضلاً عن مسابقات في مجالات العرض المسرحي والتأليف والمقال النقدي والدراسات النظرية.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين أحمد ماهر وأحمد عبد العزيز، والمخرجين مجدي مجاهد وأحمد البنهاوي، والناقد الدكتور حمدي الجابري، وهي أسماء تنتمي إلى تجارب مختلفة في المسرح المصري؛ إذ ارتبط أحمد ماهر وأحمد عبد العزيز بالتمثيل المسرحي في أعمال معروفة، وتميز عبد العزيز بمروره إلى الإخراج ايضاً، وكان أبرز ما وقعه تحت عنوان "مأساة الحلاج"، فيما قدم مجدي مجاهد وأحمد البنهاوي مسارات إخراجية امتدت خصوصاً في المسرح الكوميدي ومسرح الثقافة الجماهيرية، وأسهم حمدي الجابري في تطوير النقد المسرحي من خلال دراساته وأبحاثه الأكاديمية.

وقد سبقت الانطلاقة الرسمية فعاليات تمهيدية أقامها المهرجان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو/تموز الجاري، تضمنت تقديم عروض "فتاة المترو" و"مائة وثلاثون قطعة" واختتمت بعرض "حواديت". هذا ولم تعلن إدارة المهرجان حتى الآن القائمة النهائية لعروض المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشرة.

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي تأسست دورته الأولى عام 2006، حدثاً سنوياً يجمع إنتاجات المسرح المصري بمختلف اتجاهاتها، من عروض قطاعات وزارة الثقافة والفرق المستقلة والحرة والمسرح الخاص والمسرح الجامعي، إلى جانب تجارب الهواة، وبرنامج من الندوات والورش واللقاءات المرتبطة بالمشهد المسرحي.