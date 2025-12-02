- انطلقت النسخة الثانية من "المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء" في أدرار، الجزائر، تحت شعار "المسرح مقاومة"، وتستمر حتى السابع من الشهر الجاري، بمشاركة دولية واسعة تشمل عروضاً من جنوب أفريقيا وكازاخستان وموريتانيا وتونس وغيرها. - تتنوع العروض بين فضاءات الصحراء والصالات المغلقة، وتشمل أعمالاً مثل "أنتيغون" و"مكبث"، بالإضافة إلى مسار المونودراما الذي يضم سبعة عروض من دول مختلفة، تركز على الأداء الفردي. - يكرّم المهرجان عدداً من المسرحيين العرب والجزائريين، وينظم ملتقى فكرياً وورش تكوينية متنوعة، مع توزيع جوائز على المسارات الثلاثة للعروض.

في دورة مهداة إلى فلسطين وتحمل شعار "المسرح مقاومة"، انطلقت مساء أمس الاثنين في ولاية أدرار، جنوبي الجزائر، فعاليات النسخة الثانية من "المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء"، والتي تستمر حتى السابع من الشهر الجاري. تحمل دورة هذا العام اسم المسرحي الراحل أحمد حمومي، فيما تحلّ جنوب أفريقيا ضيفَ شرف من خلال المشاركة بعرض مسرحي وندوة حول التجربة المسرحية في جنوب أفريقيا.

وتشهد فضاءات الصحراء عروضاً من كازاخستان وموريتانيا والجزائر وتونس ومقدونيا الشمالية وإسبانيا، من بينها: "أنتيغون"، و"ديلول حكيم الصحراء"، و"الهشيم"، و"قمرة حمراء"، و"كريغ"، و"الألعاب النارية"، تُقدَّم جميعها في مواقع مفتوحة على الفضاء الصحراوي. أما عروض الصالة، فتضم أعمالاً من الصين والسعودية وتونس والجزائر وسورية وسلطنة عُمان، وتشمل: "مكبث"، و"كونتنر"، و"راس الفتلة"، و"ما قبل المسرح"، و"970"، و"السفينة تغرق".

كما يسجّل مسار المونودراما مشاركة سبعة عروض من مصر والجزائر والعراق وألمانيا ولبنان والدنمارك والبرازيل، وهي: "يوميات ممثل مهزوم"، "زعفران"، "أرصفة"، "نسرين"، "قوم يابا"، "أنا هاملت"، "صرخة في الظلام"، وهي أعمال تركّز على الأداء الفردي وبناء العلاقة الحية بين الممثل والفضاء المسرحي.

وعلى هامش العروض، تكرّم هذه الدورة من "المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء" عدداً من المسرحيين العرب، بينهم: جبار جودي، وطالب البلوشي، وليفيو شلوي، إلى جانب أسماء مسرحية جزائرية مثل ريم تاكوشت، وهارون الكيلاني، ويوسف تعوينت، وهشام بوسهلة، وحمزة بوقير. كما ينظّم المهرجان ملتقى فكرياً بعنوان "المسرح مقاومة والمقاومة بالمسرح"، بمشاركة أكاديميين من بلدان عدّة.

وتشمل الفعاليات أيضاً سبع ورش تكوينية في الإخراج، والسينوغرافيا، وطاقة الممثل، والكتابة الدرامية، والمسرح والجسد، إضافة إلى ورشة خاصة بالأطفال بعنوان "حلم".

أما جوائز "المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء" فتتوزّع على المسارات الثلاثة للعروض، وتضمّ في لجان تحكيمها مسرحيين من الجزائر وبولندا والبحرين وتونس وغانا وكوريا الجنوبية والسعودية. يذكر أن النسخة التأسيسية للمهرجان انطلقت عام 2022 بمشاركة 28 عملاً من 16 دولة، تحت شعار "حوار".