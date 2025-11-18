"الملك لير" يفتتح أيام قرطاج المسرحية

تجمع الدورة السادسة والعشرون من "أيام قرطاج المسرحية"، التي تنطلق في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وتتواصل حتى 29 منه، عروضاً من تونس والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، تحت شعار "المسرح وعي وتغيير، المسرح نبض الشارع"، في قاعات مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعدد من فضاءات العاصمة التونسية.

تُفتتح عروض المهرجان بمسرحيتي "الملك لير" للمسرح القومي المصري، من إخراج شادي سرور وبطولة يحيى الفخراني على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، و"حُلم"، العمل الجديد للمخرج التونسي الفاضل الجعايبي، الذي يُقدَّم في قاعة "الريو"، على أن ترافق حفل الافتتاح تكريمات لعدد من المسرحيين التونسيين والعرب، من بينهم الفخراني.

يضم البرنامج الفني للدورة الجديدة 12 عرضاً مشاركاً في المسابقة الرسمية للمهرجان، هي: "الهاربات" لوفاء الطبوبي و"جاكراندا" لنزار السعيدي من تونس، و"عباءة المجانين" من ساحل العاج، و"ولد حرّاً" من جنوب أفريقيا، إلى جانب أعمال "سقوط حر" من مصر، و"الجدار" من العراق، و"باراديسكو" من لبنان، والعرض المغربي "هم"، والجزائري "كرنفال روماني"، و"ريش" من فلسطين، و"الملجأ" من الأردن، و"جر محراثك فوق عظام الموتى" من الإمارات العربية المتحدة. وتتنافس هذه العروض على جوائز "التانيت" الذهبي والفضي والبرونزي، وجوائز أفضل نص وإخراج وسينوغرافيا وأداء.

ويضم المهرجان أيضاً، خارج المسابقة، 16 عرضاً تونسياً في قسم المسرح الوطني، و15 عرضاً في قسم "مسرح العالم"، إلى جانب عروض للطفولة والناشئة، وللهواة، و16 عملاً ضمن قسم "مسرح الحرية" الذي يتيح لفرق السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين المشاركة في فعاليات المهرجان، ليصل عدد العروض المسرحية المدرجة في البرنامج إلى 83 عرضاً.

ومن عناوين الورشات التي ترافق المهرجان: "كتابة النص من الورقة إلى خشبة المسرح"، و"أساسيات الارتجال"، و"على درب النقد المسرحي"، و"من ستانيسلافسكي إلى ستراسبيرغ.. إليك"، و"الممثل وقوة القناع"، و"الفعل كجوهر للمسرح في ضوء القنوات الثلاث للحركة: الجسدية والنفسية واللفظية"، و"الإخراج المسرحي". يقدم هذه الورش مسرحيون ومختصون من روسيا ورومانيا ومصر واليونان والعراق وتونس.

إلى جانب العروض المسرحية والورش، تحتضن "أيام قرطاج المسرحية" للمرة الأولى منتدىً مسرحياً دولياً بعنوان "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"، يُعقد بين 24 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة كتّاب ومخرجين وباحثين من تونس والمغرب ومصر والعراق ودول أخرى، لمناقشة تجربة الفنان بوصفه شاهداً على زمنه وحدود حضوره الاجتماعي والفكري. ويتوزع المنتدى على محورين، يركز أحدهما على التجارب الذاتية للمسرحيين، فيما يتناول الثاني التحديات التي تواجه تموضع المسرح في الفضاء العام.

انطلق المهرجان في أولى دوراته عام 1983، وهو من أقدم التظاهرات المسرحية في العالم العربي وأفريقيا، ويعد مناسبة سنوية لالتقاء التجارب العربية والأفريقية والعالمية على مسارح تونس.