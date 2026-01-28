المكسيكي دافيد توسكانا يفوز بجائزة ألفاغورا عن روايته "الجيش الأعمى"

- فازت رواية "الجيش الأعمى" للكاتب المكسيكي دافيد توسكانا بجائزة ألفاغورا للرواية لعام 2026، مستندة إلى واقعة تاريخية في القرن الحادي عشر، حيث أمر الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني بإعماء 15 ألف جندي بلغاري، وتقدم قراءة رمزية للحرب والسلطة والمقاومة. - اختيرت الرواية من بين 1140 مخطوطاً، ووصفتها لجنة التحكيم بأنها "ملحمة كبرى للمهزومين"، وتتميز بسرد شاعري يمزج بين التاريخ والأسطورة والفكاهة السوداء. - تُعد جائزة ألفاغورا من أبرز الجوائز للروايات غير المنشورة بالإسبانية، وتبلغ قيمتها 175 ألف دولار، مع توزيع الرواية الفائزة في إسبانيا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

بعد أن بدأ كتابتها إثر قراءة فقرة غامضة في نصٍّ لمؤرّخ بيزنطي عن عقوبة بحق جنود في الجيش، فازت رواية "الجيش الأعمى" للروائي المكسيكي دافيد توسكانا بـ"جائزة ألفاغورا للرواية" لعام 2026، في دورتها التاسعة والعشرين، خلال حفل في مدريد مساء أمس الثلاثاء.

وكانت المخطوطة قد قُدِّمت تحت اسمٍ مستعار هو "كوزارو"، وأعلنت لجنة التحكيم فوزها بالأغلبية، ورأت أنّ الكاتب يُشيِّد ما وصفته بـ"ملحمة كبرى للمهزومين"، انطلاقاً من واقعة تاريخية في القرن الحادي عشر، أمر فيها الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني بإعماء 15 ألف جندياً بلغارياً. وتقدم الرواية قراءة رمزية شبه أسطورية للحرب والسلطة والمقاومة، مع ما تطرحه من أسئلة أخلاقية تُحاكم المنتصرين. الرواية مكتوبة بسرد شاعري يمزج الشهادة التاريخية بالأسطورة، بالفكاهة السوداء، وتقصّ عبر عدد محدود من الشخصيات، حكاية جيشٍ كامل، على أن تصدر في 26 مارس/آذار المقبل.

وقد اختيرت الرواية من بين 1140 مخطوطاً تقدّم بها كتّاب من بلدان مختلفة، نصف المشاركات فقط من إسبانيا، والنصف الآخر جاء من مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية، وفي مقدّمتها الأرجنتين والمكسيك وكولومبيا. وترأس لجنة التحكيم هذا العام الروائي المكسيكي خورخي فولبي، وضمّت الروائية الأرجنتينية أوغوستينا بازتيريكا، والروائية المكسيكية بريندا نافارو، إلى جانب الصحافي الإسباني أوسكار لوبيث.

أمّا عن الكاتب، فيُعرَف بأنه روائي "مفتون بالمآسي"، وبتصدير شخصيات هامشية في التاريخ، والبحث في مفارقات ساخرة تصنع مصائرها، حيث تجمع كتاباته ما هو مأساوي مع ما هو ساخر. وفي رصيده عدد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة "بياس آرتس" للسرد، وجائزة "أنتونان أرتو" عن روايته "القارئ الأخير"، وجائزة "خوسيه ماريا أرغيداس"، إضافة إلى فوزه بـ"جائزة بينالي ماريو بارغاس يوسا للرواية"، وغيرها العديد.

تُعدّ "جائزة ألفاغورا للرواية"، من أبرز الجوائز الممنوحة لرواية غير منشورة باللغة الإسبانية، أُطلقت أول مرة عام 1965، وتوقّفت عام 1972، ثم عادت سنوياً منذ 1998، بقيمة 175 ألف دولار، إضافة إلى منحوتة لمارتين تشيرينو، مع توزيع متزامن للرواية الفائزة في إسبانيا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.