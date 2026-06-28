المكتبة الوطنية الفرنسية تقتني أرشيف ألبير كامو

- تستعد المكتبة الوطنية الفرنسية لاستقبال "مجموعة ألبير كامو" في يوليو المقبل، بعد اقتنائها بتكلفة تسعة ملايين يورو، بتمويل من الشركات عبر آلية تخفيضات ضريبية، ضمن جهود لحفظ أرشيفات الكتّاب والفنانين. - تضم المجموعة 225 صندوقاً أرشيفياً تحتوي على مخطوطات ومراسلات وصور، بما في ذلك المخطوطة الأصلية لرواية "الغريب"، ومواد تخص أعمال كامو الأدبية والصحافية والسياسية. - وُلد كامو في الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي، وكتب عن العبث والحرية والتمرد، ونال جائزة نوبل للآداب عام 1957، وتوفي في حادث سيارة عام 1960.

تستعد المكتبة الوطنية الفرنسية، في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، لاستقبال "مجموعة ألبير كامو"، بعد اقتنائها، بنحو تسعة ملايين يورو، ضمن دعوة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في سبتمبر/ أيلول 2025، لإدخال الصندوق إلى المجموعات الوطنية. وقد جاء تمويل الاقتناء عبر آلية فرنسية تتيح للشركات المساهمة في شراء أعمال مصنفة ذات أهمية وطنية، مقابل تخفيضات ضريبية.

وتضم المجموعة 225 صندوقاً أرشيفياً، وتشمل مخطوطات ومراسلات ومقالات وصوراً ووثائق عمل، من بينها المخطوطة الأصلية الوحيدة المعروفة لرواية "الغريب"، الصادرة عام 1942 عن دار غاليمار. وكانت نسخة أخرى بخط كامو من الرواية قد بيعت في مزاد بباريس عام 2024، لكنها عُدّت نسخة لاحقة على صدور العمل، لا المخطوطة الأولى. كما يتضمن الأرشيف ملفات مرتبطة بكتابة رواية "السقوط"، ومسودات ومواد تخص العمل غير المكتمل "الرجل الأول"، إلى جانب مئات الصور والرسائل والوثائق التي تضيء جوانب من عمل كامو الأدبي والصحافي والسياسي، إضافةً إلى 25 صندوقاً مرتبطة بعمل الكاتب والصحافي أوليفييه تود على سيرته "ألبير كامو: حياة"، المنشورة عام 1996، من بينها شهادات وملاحظات وصور ومواد صحافية.

وكان الأرشيف محفوظاً في مكتبة ميجانيس البلدية، بعد اتفاق إيداع وُقّع عام 2000 مع ابنة الكاتب. وتأتي خطوة الاقتناء هذه في سياق سياسة ثقافية فرنسية تهدف إلى حفظ أرشيفات الكتّاب والفنانين داخل المؤسسات العامة، وتفادي تشتتها بين المزادات والمجموعات الخاصة، إذ تحتفظ المكتبة الوطنية الفرنسية بمخطوطات أخرى لكامو، بينها "الإنسان المتمرّد" و"سوء التفاهم"، و"حالة الحصار".

كامو من مواليد الجزائر، في فترة الاستعمار الفرنسي. تشكّلت تجربته الأولى في الأحياء الشعبية في الجزائر، قبل أن ينتقل إلى فرنسا، ويعمل في الصحافة والمسرح والرواية والمقالة. ومن أبرز أعماله: "الغريب"، و"الطاعون"، و"أسطورة سيزيف"، وتدور كتابته حول العبث والحرية والتمرد. نال كامو جائزة نوبل للآداب عام 1957، وتوفي في حادث سيارة في فرنسا في 4 يناير/ كانون الثاني 1960.