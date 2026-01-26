المفترس السياسي.. من دونالد ترامب إلى إيلون ماسك

- يقدم جوليانو دا إمبولي في كتابه "ساعة المفترسين" تحليلاً للعلاقات بين السلطة والخطاب والجماهير في عالم ما بعد الحقيقة، مسلطاً الضوء على شخصيات مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك كنماذج للمفترس السياسي. - يركز الكتاب على آليتين: صناعة الواقع، حيث تتحول الحقائق إلى سلعة رمزية لتعزيز الولاء، وصناعة المفترس، حيث يصبح القائد رمزاً شبه مقدس يستغل الفوضى والتكنولوجيا لتعزيز سلطته. - يربط الكاتب هذه الظواهر بالسياقات العربية، مشيراً إلى التحالف بين النخب السياسية والتكنولوجية، حيث تصبح الفوضى منهجاً والذكاء الاصطناعي أداة سلطوية.

يقدم الكاتب والروائي الإيطالي، جوليانو دا إمبولي، قراءة للعلاقات بين السلطة والخطاب والجماهير في عالم ما بعد الحقيقة، من خلال الأمثلة الواقعية، كما يستثمر في كتابه "ساعة المفترسين" (دار غاليمار، 2025) كل الأطر النظرية لتحليل السياسة المعاصرة.

يرسم المؤلّف سلسلة بورتريهات لشخصياتٍ سياسية واقتصادية نافذة، بدءاً من دونالد ترامب إلى إيلون ماسك وغيرهم، كاشفاً عن ملامح "المفترس السياسي"، كما تبلورت في فكر مكيافيللي، حيث تتحول السلطة إلى أداة للفوضى المنظمة والخطاب الرمزي.

الكتاب يركز على آليتين أساسيتين؛ صناعة الواقع وصناعة المفترس. صناعة الواقع تقوم على تحويل الحقائق إلى سلعة رمزية، واستثمار المشاعر الجماهيرية لتعزيز الولاء والطاعة، بما يتوافق مع تحليل ميشيل فوكو لإنتاج أنماط الحقيقة وتشكيل وعي الأفراد. السياسي الناجح في هذا الإطار لا يسعى إلى الموضوعية، بل إلى صياغة سرد عاطفي يلبي رغبات الجماهير الرمزية، ويحوّل شعور الانتماء أو الغضب أو الرغبة في اليقين إلى أداة للهيمنة. صناعة المفترس تظهر القائد بوصفه رمزاً شبه مقدس، محور ولاء جماهيري مطلق، يستثمر الفوضى والتكنولوجيا لتعزيز سلطته، بينما يصبح الذكاء الاصطناعي أداةً قابلةً للهيمنة والسيطرة وليس مجرد تقنية محايدة.

أبرز ملاحظات دا إمبولي عن ترامب دقيقة، إذ يقول "لا أعني أنه لا يقرأ الكتب والمجلات، أقصد أنه لا يقرأ عشر صفحات"، ويحيط نفسه بمستشارين يشبهونه أو يسعون للتشبه به. أدواته تشمل تحويل الفوضى إلى وسيلة للهيمنة، واستغلال الخوارزميات ووسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم الأحداث والانقسامات وتعميق المشاعر العدائية. إيلون ماسك وآخرون يظهرون، حسب مؤلف الكتاب نماذج معاصرة من المفترسين، حيث تتقاطع السلطة السياسية مع النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، ويصبح الذكاء الاصطناعي أداة سلطوية تهدد المجتمعات.

يربط الكاتب هذه الظواهر بالسياقات العربية، مشيراً إلى خطاب "الرجل القوي" الذي يقدس السلطة ويتحول إلى رمز فوق النقد، وهو انعكاس للعالمية التي تتجسد فيها الشعبوية والهياكل الرقمية. التحولات التي يرصدها ليست محلية، وإنما جزء من نظامٍ عالمي جديد تتحالف فيه النخب السياسية مع عمالقة التكنولوجيا، لتصبح الفوضى منهجاً والذكاء الاصطناعي أداةً سلطوية، والمفترس محوراً شبه مقدسٍ، بينما الجماهير جزء من صناعته.