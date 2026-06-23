المغرب يحتفي بـ"ليلة المتاحف والأروقة الثقافية"

- في الدورة الخامسة من "ليلة المتاحف والأروقة الثقافية" بالمغرب، تُفتح المتاحف للزيارة الليلية حتى منتصف الليل، مما يعزز التفاعل مع المعروضات ويعيد رسم علاقة الجمهور بالمؤسسات المتحفية. - تتزامن دورة 2026 مع مرور مئتي سنة على اختراع التصوير الفوتوغرافي، وتشمل افتتاح متحف متخصص في الدار البيضاء، مما يعزز مكانة الفوتوغرافيا في الثقافة المغربية. - تشمل "ليلة المتاحف" شبكة من 80 متحفاً في 14 مدينة مغربية، تقدم برامج متنوعة، مما يوسع دائرة الجمهور ويعزز الوساطة الثقافية.

تتحول المتاحف الوطنية وفضاءات العرض في المغرب، اليوم الثلاثاء، من أماكن مرتبطة بساعات الزيارة النهارية إلى امتداد مفتوح للّيل، في إطار الدورة الخامسة من "ليلة المتاحف والأروقة الثقافية"، التي تعيد رسم علاقة الجمهور بالمؤسسات المتحفية داخل تجربة ليلية تمتد إلى منتصف الليل، وتفتح أبوابها مجاناً أمام الزوار في عدد من مدن المملكة، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للمتاحف بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وتتسم دورة 2026، التي تقام تحت شعار "التصوير الفوتوغرافي"، بطابع مزدوج، إذ تتزامن مع مرور مئتي سنة على اختراع التصوير الفوتوغرافي، ومع حدثين رئيسيين يتصدران برمجتها: "ليلة المتاحف والأروقة الثقافية" في دورتها الخامسة، وافتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية بالدار البيضاء باعتباره أول متحف وطني متخصص في الصورة، الذي يمثل "إضافة مؤسساتية جديدة إلى المشهد المتحفي المغربي، بهدف ترسيخ الفوتوغرافيا حقلاً متحفياً قائماً بذاته داخل البنية الثقافية الوطنية"، بحسب منظمي الحدث. المتحف سيفتتح داخل المدينة القديمة، في مبنى معماري من تصميم الياباني تاداو أندو، في إطار مشروع ثقافي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للمتاحف.

وتشمل هذه الليلة شبكة من المتاحف والأروقة تمثل حوالي 80 متحفا ورواقا، موزعة على أربع عشرة مدينة، ضمنها مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأزيلال وفاس وطنجة وتطوان وأصيلة والصويرة وأكادير، حيث يُعاد فتح الفضاءات الثقافية أمام الجمهور في صيغة ليلية تتيح إعادة اكتشاف المجموعات الدائمة والمعارض المؤقتة داخل سياق تفاعلي مختلف.

تحويل المتحف من فضاء عرض ثابت إلى مجال للتجربة والتفاعل عبر الورشات والندوات

في الرباط، تبرز مؤسسات متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، ومتحف التاريخ والحضارات، ومتحف الوداية (متحف الحلي)، إضافة إلى رواق أرشيف المغرب ورواق باب الرواح وغيرها.

أما مراكش، فتجمع بين التراث والفن عبر مؤسسات من بينها متحف التراث اللامادي بمراكش، ومتحف الموسيقى، ودار الباشا – متحف التقاء الثقافات وبيت التصوير، إضافة إلى المتحف الأفريقي للفن المعاصر (MACAAL)، وغيرها من المتاحف. وفي آسفي تحتفي المدينة بهذه الليلة في المتحف الوطني للخزف. كما يفتح متحف مدينة أزيلال، بدوره، أبوابه هذه الليلة، أمام زوار المدينة.

وتحتفي فاس بهذه الليلة في متحفها البطحاء للفنون الإسلامية، وفي متحف النجارين للفنون والمهن الخشبية، في حين تحتفي مكناس بالحدث بعروض في دار الجامع، المتحف الوطني للموسيقى.

وفي تطوان، تنفتح التجربة على متاحف مرتبطة بالذاكرة المتوسطية والأندلسية والحرف التقليدية، مع حضور المتحف الأركيولوجي بتطوان، والمتحف الإثنوغرافي (باب العقلة).

وفي أكادير، تبرز مشاركة أكادير متحف الفن من خلال برنامج يرتكز على التصوير الفوتوغرافي والتكوين الفني، في مقاربة تحاول أن تجعل من المتحف فضاءً للتفاعل بدل الاكتفاء بالعرض.

وتقوم فلسفة "ليلة المتاحف"، التي تشهدها مدن عدة هذا العام، على تحويل المتحف من فضاء عرض ثابت إلى مجال للتجربة والتفاعل عبر الورشات والندوات والجولات الموجهة ضمن المعارض المنظمة داخلها، بصيغة تحاول إعادة تعريف علاقة الجمهور بالذاكرة الفنية والتاريخية داخل المجال العمومي.

يُذكر أن "ليلة المتاحف والأروقة الثقافية" في المغرب مبادرة أُطلقت عام 2022، بتنظيم من المؤسسة الوطنية للمتاحف، إذ تم فتح المتاحف لأول مرة أمام الجمهور في صيغة ليلية موحدة شملت عدة مدن، وشملت الدورة الأولى أزيد من خمسين متحفاً ورواقاً فنياً موزعة على تسع مدن مغربية. ومنذ انطلاقها، تحولت التظاهرة إلى موعد سنوي قار، يتميز بفتح المتاحف مجاناً في المساء، وتوسيع دائرة الجمهور عبر برمجة تجمع بين العرض الفني والوساطة الثقافية.