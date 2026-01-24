المعرض الدولي للكتاب بالرباط يحتفي بابن بطوطة في دورته 31

- تستعد الرباط لاستضافة الدورة 31 للمعرض الدولي للكتاب من 30 إبريل إلى 10 مايو 2026، مع التركيز على ابن بطوطة كرمز للفضول الثقافي والتواصل الحضاري. - تشارك فرنسا كضيف شرف، مما يعزز تبادل الخبرات في صناعة الكتاب والنشر، ويتزامن مع اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026. - الدورة تقدم منصة للقراءات والنقاشات الفكرية، مستعرضةً تلاقح الأفكار بين الماضي والحاضر، مع التزام بالحيادية والتنوع الثقافي.

تستعد الرباط لاستقبال الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للكتاب، المقرر ما بين 30 إبريل/نيسان و 10 ماي/أيّار 2026 بفضاء OLM السويسي بالعاصمة المغربية. النسخة المرتقبة تركز على شخصية ابن بطوطة، الرحالة المغربي الذي حول تنقله بين آسيا وأفريقيا والأندلس إلى شبكة معرفية واسعة، ما جعل منه رمزاً للفضول الثقافي والتواصل بين الحضارات. رحلاته تمثل إطاراً لفهم دور الكتاب في نقل المعارف وفتح آفاق جديدة لتبادل الأفكار بين الشعوب.

وتحضر فرنسا هذا العام في المعرض الدولي للكتاب، باعتبارها ضيف الشرف، الذي اختاره القائمون على المعرض/ وزارة الثقافة، وذلك "ضمن برنامج يتيح تبادل الخبرات في صناعة الكتاب والنشر". ويتزامن حضورها مع سلسلة الفعاليات التي تنظمها الوزارة بمناسبة اختيار منظمة اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026، ما يضع الدورة في سياق دولي يرتبط بالمعرفة والثقافة، ويتيح استعراض التجارب المختلفة في النشر والمكتبات.

تشارك فرنسا في المعرض بوصفها ضيف شرف الدورة 31

ابن بطوطة يمثل محور الرؤية المعرفية لهذه الدورة. رحلاته أنتجت شبكة من المعارف تتقاطع مع جوهر الكتاب والنشر، وتسمح بتتبع تلاقح الأفكار بين الماضي والحاضر. الدورة توفر منصةً للقراءات والنقاشات الفكرية، تعكس اهتماماً بالمعرفة عبر الزمن وتفاعل الثقافات، مع الالتزام التام بالحيادية ودون مبالغة أو تحيّز.

يذكر أن الدورة الـ30 من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، التي انعقدت في 18–27 إبريل/نيسان 2025 بفضاء OLM السويسي، استقطبت نحو 756–775 عارضاً من 51 دولة، وعرض فيها أكثر من 100 ألف عنوان في مجالات معرفية وأدبية متنوعة. وقد استضافت الشارقة "ضيف شرف"، وقدمت عبر جناحها برامج ثقافية متعددة، فيما بلغ عدد الزوار وفق الإحصاءات الرسمية ما يزيد عن 403 آلاف زائر.