المعجم التاريخي واستمرارية اللغة

- إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية: يتيح فهم النصوص العربية في سياقها الزمني، ويعكس غنى اللغة وقدرتها على استيعاب العلوم والفنون، ويقلل الفجوة بين الفصحى واللهجات، ويعزز فهم العلاقة بين اللغة الحالية والقديمة. - استمرارية اللغة العربية وتطورها: يشير الخبراء إلى ثبات البنية اللغوية رغم اندثار بعض الألفاظ، مما يتيح فهم الشعر الجاهلي. يبرز المعجم تطور اللغة عبر العصور، بما في ذلك المصطلحات العلمية. - التأصيل والتحديث في المعجم: يركز على تتبع تطور دلالات الألفاظ، ويربط حاضر اللغة بماضيها، ويعزز فهم تطورها عبر مدونة نصية توثق الشواهد.

مع الإعلان عن اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، يمكن فهم آلاف النصوص والوثائق المكتوبة بالعربية ضمن سياقها الزمني، ورصد غنى هذه اللغة وتوليدها الألفاظ والمعاني، وبالتالي قدرتها على استيعاب العلوم والفنون والمعارف عبر ألفي عام، بالإضافة إلى تقليل الهوة بين الفصحى واللهجات الدارجة كما توضّحه خلاصات المشروع. تحاور "العربي الجديد" خبراء لغويين حول عدد من القضايا والمحاور التي تخصّ الباحثين في اختصاصات مختلفة، وعموم المهتمين بشؤون اللغة، حول الشعر الجاهلي والبحث في العادات والثقافة العربية القديمة والعلاقة بين اللغة العربية المستخدمة حالياً واللغة السائدة قديماً، وتأصيل اللغة والبحث في جذورها وتفرّعات الكلمة واستعمالاتها في سياقات حديثة، وغيرها.

عادات العرب الأولى

حول مصداقية القول بانتماء الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الإسلام التي شكّك فيها طه حسين من قبل، يقول الشاعر والباحث الموريتاني أدي ولد أدب إن "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية لم يكن ليلغي عصراً كاملاً من أكثر عصور اللغة العربية أصالة وثراء، بناء على تشكيك طه حسين، الذي عمّمه - تقريباً - على العصر الجاهلي، معارضاً شبه إجماع من الأمة العربية قديمها وحديثها، مع العلم أن هناك من القدماء من شكك في صحة رواية قصائد بعينها، أو شكك في نسبتها لقائلها المزعوم"، مضيفاً "معجمنا، تحرّياً للدقة في تحقيق تاريخية التطور الدلالي للكلمات، عبر العصور، وتسجيل شهادات ميلاد كل منها، كان لا يبني جذاذات على النصوص الراجحة الانتحال، وإذا بنى جذاذات على شواهد جاهلية، قائلها غير مضبوط تاريخ الوفاة، ونسبة القول إليه غير مؤكدة، عبر عن المستعمل بصيغة (منسوب إلى فلان)، وإذا ترجَّحَ انتحال النص، مثل (صوت صفير البلبل) لا تُبنى عليه جذاذات معانٍ ولا مبانٍ".

أما في موضوع البحث في اللغة واستعمالاتها؛ أي البحث في العادات والثقافة العربية القديمة، وإحياء بعضها مما لم يكن معروفاً بحكم عدم وجود بحث معمّق عنها، فيحضر تساؤل حول مدى كشف المعجم عن هذه الثقافة بالمقارنة مع ما كان معروفاً. وهنا يرى أدي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الطبيعة التأريخية للغة العربية في معجم الدوحة تقتضي الانطلاق مبدئياً من الجذور الأصلية للغة، ثم تتبع تطور معانيها ومبانيها عبر عشرين قرناً من الزمان، وهذه العودة للمعنى الأصلي، تفضي فيها الحفريات المعجمية إلى اكتشافات مذهلة في حقول معرفية متعددة، ولعل من أهمها اكتشاف أن كثيراً من المفاهيم الدلالية الكبرى حتى في اللغة العربية المعاصرة، منبثق - في أصله - من عادات عرب الجاهلية الأولى، فـ "المساجلة" التي تعني اليوم التنافس مطلقاً في جودة القول والفعل، انبثقت من عادة مساجلة الأعراب عند الآبار حين يتنافسون في القدرة على متح الدلاء الكبيرة الممتلئة ماء، التي يسمّى مفردها سجلاً.

اندثار بعض الألفاظ الجاهلية محدود جداً والبنية الحقيقية للغة ظلّت ثابتة

ويشير المتحدث، أيضاً، إلى أن الأصل الدلالي للحضارة، يتعلّق بأن العرب قديماً كان لهم "مبْدى"، حين ينتجعون المراعي ترحّلاً في البوادي، وكان لهم "محضر"، حين يستقرّون في الصيف عند مواقع الماء، فمن هنا جاءت الحضارة والتحضّر بمعناهما المدني، وحتى "الثقافة"، انبثقت من عادة العرب في صناعة الرماح، والأقواس، حيث كانوا يقتطعون أعواداً من أغصان الشجر فيسخنونها على النار حتى تلين، ثم يضعون العود المعوج بين فرعين، ويقوّمونه بضغطه بينهما، حتى يستقيم إن كانوا يريدون رمحاً، ويعطفون المستقيم بالطريقة ذاتها حتى يعوج، إذا كانوا يريدونه قوساً.. فتعديل هذا الغصن هو التثقيف، وتحقّق اعتداله هو الثقافة، والفاعل مثقِّف، والمفعول به مثقَّف، والأمثلة على انبثاق المفاهيم من العادات كثيرة، والمبحث هنا طريف.



مغالطة منهجية واضحة

وفي الردّ على ما يُتداول من فرضيات بأن اللغة العربية الحالية لا علاقة لها باللغة السائدة قديماً، ينبّه أستاذ اللسانيات والباحث المغربي عبد المنعم حرفان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذه المقولة تحمل مغالطةً منهجيةً واضحة، لأنها تختزل اللغة في معجم ألفاظها فقط، وتغفل عن كونها نظاماً مركّباً من مستويات صوتيّة وصرفيّة ونحويّة ودلاليّة. ويتابع "إن اندثار بعض الألفاظ الجاهلية محدود جداً إذا ما قيس بما ظلّ منها حيّاً ومتداولاً، كما أن زوال بعض الكلمات علامة على حيوية اللغة، لا على قطيعة بين مراحلها. أما البنية الحقيقية للغة من نظام صرفيّ تنتظم بموجبه الجذور والصيغ، ونظام نحويّ يحدّد الجمل السّليمة، ونظام صوتيّ يضبط تآلف الأصوات وتوزيعها وتجانسها، فقد ظلّت ثابتة إلى درجة كبيرة، ويكفي دليلاً على ذلك أن العربيَّ المعاصر قادر على فهم قدر كبير من الشعر الجاهلي، ومحاكاته، وهو الأمر الذي يؤكّد أن مظاهر استمرار العربية ورسوخها أقوى من مظاهر التغير السطحي المتمثل في التطور المعجمي".

ويقف حرفان عند تعامل المعجم مع المفردات القديمة في حقول الطب والعلوم بعد فترات التراجع التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية، وتراجع كتب العلوم رغم تطور هذه الأخيرة كممارسة، موضحاً أن المعاجمَ العربيّة في عمومها وهذه المعاجم العربية القديمة نادراً ما اهتمّت بهذه المصطلحات، كما أنها لم تجعلها ضمن مداخلها إلا في حالات نادرة، ولكن إذا كان المقصود معجم المصطلحات العلمية المضمّن في المؤلفات العلميّة، فيمكن القول إن المصادر الطبية استعملت تلك المصطلحات في المراحل المتأخرة من دون وعي بمفاهيمها في الغالب. وفي السياق ذاته، يؤكّد حرفان أن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية معجم وصفيّ قائم على مدوّنة نصّية مؤرّخة وموثّقة، عمل على تتبّع الورودات الأولى لكل ألفاظ العربية ومعانيها الجديدة، بما في ذلك المصطلحات العلمية في الطب والفلك والرياضيات وغيرها.

نجح المعجم في جمع عددٍ مهمّ من المصطلحات التي لم يُهتمَّ بها من قبل، مستفيداً من مصادر تُستغل لأول مرّة، وهو ما مكّنه من رصد تطور العربية في مراحلها المختلفة، بما في ذلك مرحلة العصر الوسيط، ومرحلة القرن التاسع عشر الذي شهد ثورة اصطلاحية اعتمدت الترجمة والتعريب وتوليد ألفاظ جديدة استجابةً للاحتكاك بالعلوم الحديثة في لغات أخرى، مسجّلاً بذلك العلاقة بين استمرارية اللغة وتجدد مفرداتها العلمية.



غياب التدوين المبكر

عند سؤاله عن استحضار المعجم هاجس التحديث في البحث عن استعمالات معاصرة لكلمات نشأت منذ نشوء اللغة العربية، يلفت محمد محمود أحمد محجوب، رئيس وحدة المصطلح في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وعضو هيئته التنفيذية، إلى أن "الأمر وضِع في عين الاعتبار، جمعاً بين التأصيل والتحديث من خلال رصد اللفظ عند ولادته ثم نتابع تطور دلالته المتعاقبة عبر الزمن بدءاً بالدلالات التراثية وانتهاء بالدلالات المعاصرة ربطاً لحاضر اللغة بماضيها". ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" بأن ذلك يظهر في ألفاظ اللغة العامة وفي مصطلحاتها سواء، ومن ينظر في المعجم إلى المجالات العلمية والإعلامية والسياسية والتقنية وغيرها يجد أمثلة كثيرة. فلا يكاد يخلو حديث أو حوار أو فقرة من ألفاظ اللغة المتداولة من ألفاظ قديمة رصدت لها دلالات معاصرة. فمن ذلك ألفاظ الضابط والهاتف والسيارة والقطار والجرثومة والعقيد والرائد...

أما التعامل مع معضلة غياب الآثار التي يمكن القول إنها تمثل جذور اللغة العربية قديماً، طالما أنه لم يكن هناك الكثير من الكتابة والتدوين بها، باستثناء الشعر وبعض الحكم والأمثال، وكذلك التساؤل عن أقدم ما وصلنا من مفردات اللغة العربية، فيرى محجوب أن المعجم لديه مدونة نصية ينطلق منها للبحث عن الشواهد واستدعائها، ثم يوثقها من مصادرها وفقاً للببليوغرافيا التي يعتمدها، حيث التعامل مع الواقع اللغوي الحي الذي تمثّله النصوص المكتوبة أو المنقوشة من دون افتراضات مسبقة. ويختم بقوله: "في ما يخصّ أقدم كلمة على الإطلاق فالأمر لا يمكن الجزم فيه، لأن الاعتبار عندنا للكلمة التي وردت في نصّ، وقد لا يكون ذلك النص هو الأقدم بالضرورة، فالأقدمية نصية لا وجودية، يضاف إلى ذلك أن الشاهد مكون من عدة كلمات موحدة التاريخ فلا يسوغ عدّ إحداها أقدم على الإطلاق".